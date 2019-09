Dal 12 settembre arriva nella sale italiane “Tolkien”, biopic dedicato all’autore conosciuto in tutto il mondo per la saga de “Il Signore degli Anelli”. Il film è diretto da Dome Karukoski e vede come protagonista Nicholas Hoult che interpreta proprio J.R.R. Tolkien. Il regista ha voluto fortemente questo film per celebrare al meglio la figura dello scrittore, una lettera d’amore nei confronti di un suo mito e che narra le vicende dell’autore di veri e propri capolavori letterari. Karukoski ha deciso così di raccontare l’infanzia, l’adolescenza e la prima giovinezza dello scrittore, una scelta stilistica che combacia con la sua scoperta di J.R.R. Tolkien. Il regista ha infatti spesso precisato di essere innamorato delle opere dello scrittore fin da bambino, cioè il periodo in cui ha conosciuto per la prima volta i suoi lavori

“Tolkien”, il cast del film di Dome Karukoski

“Tolkien” è un film epico e biografico dedicato agli appassionati dei suoi libri ma a chi è intrigato dalla figura dello scrittore senza aver letto nemmeno una sua opera. L’obiettivo del regista è quello di diffondere l’idea di credere nella cultura e nel suo potere grazie alle interpretazioni di Nicholas Hoult e di Lily Collins. L’attore classe 1989 è stato scelto per dare il volto a J.R.R. Tolkien e nonostante la giovane età ha già una lunga carriera alle spalle. Il debutto è avvenuto con “Relazioni intime” ma ha ricevuto il successo internazionale grazie al film “About a Boy - Un ragazzo” del 2002. Tra le pellicole più conosciute ci sono “The Weather Man - L'uomo delle previsioni”, “A Single Man” di Tom Ford, “Scontro tra titani” e la saga di “X-Men”. Lily Collins invece interpreta il ruolo di Edith Bratt, la compagna di Tolkien. L’attrice ha esordito nel 2011 con “The Blind Side” e in pochi anni è salita alla ribalta grazie ai ruoli in “Abduction - Riprenditi la tua vita”, “Scrivimi ancora” e “L’eccezione alla regola”, ruolo che le vale una candidatura ai Golden Globe. Nel 2017 ha destato scalpore la sua interpretazione in “Fino all’osso” dove ha ricoperto il ruolo di una giovane ragazza affetta da una grave forma di anoressia nervosa.

La trama del film “Tolkien”

Come detto “Tolkien” è un vero omaggio del regista finlandese per il suo scrittore preferito. Il film parte dall’infanzia e dall’adolescenza del protagonista e racconta gli anni di studio e il primo amore dell’autore della famosissima saga de “Il Signore degli Anelli”. Tolkien vive quegli anni accanto ad un gruppo di amici emarginati come lui e che cercano di supportarsi a vicenda tra le varie difficoltà. Il loro legame però deve fare i conti con l’inizio della Prima Guerra Mondiale che cambierà le vite di tutti. Ovviamente nel film c’è spazio anche per la storia d’amore con Edith Bratt e dei primi accenni a “Il Signore degli Anelli” e agli altri romanzi in particolare quando si fa riferimento all’innamoramento per il folklore nordico, un ambientazione che sarà al centro delle opere di J.R.R. Tolkien.