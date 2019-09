Un nuovo volto dei fumetti si unisce all'universo cinematografico Marvel: si tratta di Moon Knight, alter ego di Marc Spector, un personaggio mascherato - spesso paragonato a Batman - che trae poteri e benefici dalla luce della luna.

Chi è Moon Knight?

Marc Spector aka Moon Knight vede per la prima volta la luce sulle pagine dei fumetti Marvel Comics nel 1975, grazie alla penna creativa di Doug Moench e del disegnatore Don Perlin. Cosa fa Moon Knight nella vita? Combatte il crimine. Secondo la storia originale, Moon Knight è un ex marine degli Stati Uniti a cui sono concessi i poteri del Dio della luna, Egyptain Khonshu, in cambio del suo servizio sulla Terra. Ma attenti a metterlo a confronto con Batman: i due sono molto diversi fra loro e Moon Knight si rivelerà un personaggio ancora più enigmatico dell’Uomo Pipistrello che tutti conosciamo.

Ma chi lo intepreterà? Ecco 5 attori papabili per il ruolo.

1. L’eclettico Shia LaBeouf

Il valore aggiunto di Shia LaBeouf? Il suo magnetismo: le sue interpretazioni sul grande schermo sono talmente autentiche da permettere al pubblico di trovare un po’ di umanità anche all’interno di progetti fantascientifici, come i primi tre film di Transformers. Fra i lavori migliori di LaBeouf ricordiamo American Honey, The Peanut Butter Falcon e l'autobiografico Honey Boy. Un curriculum simile fa pensare che l’attore nelle vesti di Moon Knight potrebbe dare vita a una delle performance più viscerali che abbiamo visto fino ad oggi all’interno delle pellicole Marvel.

2. Michiel Huisman, da Il Trono di Spade al MCU

I mondi fantasy sono il suo pane quotidiano: l’attore Michiel Huisman ha fatto il suo ingresso nella serie HBO Il Trono di Spade nella quarta stagione, nei panni di Daario Naharis, diventando presto uno dei beniamini del pubblico; qui si è dimostrato convincente nelle peggiori scene drammatiche, ma anche durante le fasi di azione. Huisman ha spesso recitato in ruoli secondari (lo abbiamo visto in Wild di Jean-Marc Vallée al fianco di Reese Witherspoon), ma sarebbe bello se ora avesse la possibilità di distinguersi in una parte da protagonista, quella di Moon Knight, appunto. Con la sua arguzia e il fisico robusto, potrebbe dare vita ad una performance inaspettata.

3. Rami Malek da Oscar

La carriera di Rami Malek è decollata dopo la sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, performance che gli è valsa il premio Oscar, ma l’attore egiziano ha dato il meglio di sé, secondo molti in Rete, nella pluripremiata serie televisiva Mr. Robot, in cui Malek veste i panni del travagliato genio Elliot Alderson. La carriera del talentuoso interprete è in ascesa: ricoprirà la parte di un altro personaggio intrigante in No Time To Die, l'ultimo film di James Bond. Sarebbe forse adatto anche per il ruolo di Moon Knight.

4. Il post-X-Men di Oscar Isaac

Oscar Isaac è un attore dinamico, capace di vestire i ruoli più variegati, come ha dimostrato in pellicole di successo come Ex Machina, Star Wars: Il risveglio della Forza, Drive, 1981: Indagine a New York, Annientamento e A proposito di Davis. Certo, la sua incursione nel regno dei supereroi non è stata grandiosa con X-Men: Apocalypse, ma il film ispirato al personaggio di Moon Knight potrebbe rappresentare per lui un’occasione di rivalsa.

5. Keanu Reeves, John Wick a casa Marvel

John Wick 3 - Parabellum, uscito nelle sale quest’anno, riporta in auge il nome di Keanu Reeves, così c’è chi propone di affidare al celebre attore il ruolo di Moon Knight. A ben guardare, la star è già stata avvicinato dalla Marvel in passato, ma fino ad ora pare non avere trovato un personaggio che gli competesse alla perfezione, come si legge nelle parole di Kevin Feige: “Parliamo con lui per quasi tutti i film che giriamo. Ne parliamo con Keanu Reeves. Non so quando, se, o mai si unirà al MCU, ma vogliamo davvero capire il modo giusto per farlo”. Che sia la volta buona? Intanto l’artista Boss Logic si è divertito ad immaginare la star nei panni del nuovo supereroe.

