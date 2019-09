Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 12 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 12 settembre, in TV su Sky. Fantascienza, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

World invasion: Battle Los Angeles, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Fanta-action diretto da Jonathan Liebesman e interpretato da Aaron Eckhart e Michelle Rodriguez. Il sergente Michael Nantz ha alle sue spalle una lunga carriera nei Marines. Il suo ritorno allo stato civile è già stato decretato quando una pioggia di meteoriti, che si rivelano essere ordigni lanciati sulla Terra da alieni che la vogliono invadere, lo costringe a rimanere in servizio agli ordini del giovane tenente Martinez. La missione consiste nell’evacuare un gruppo di civili rimasti intrappolati dagli invasori e portarli in salvo. Un action movie fantascientifico con effetti speciali spettacolari, scenari apocalittici, brividi e combattimenti.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un re allo sbando, ore 21:15 Sky Cinema Due

Presentato in concorso nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2016, arriva, in prima visione TV, “Un re allo sbando” firmato dalla coppia di registi Jessica Woodworth e Peter Brosens. Nel cast: Peter Van den Begin, Bruno Georis, Lucie Debay, Titus De Voogdt, Pieter van der Houwen. Realizzato seguendo la formula del mockumentary – ovvero del falso documentario – il film segue le disavventure del re del Belgio Nicolas III e del suo entourage, a loro volta ripresi costantemente dalla telecamera di un regista britannico, Duncan Lloyd, cui è stato chiesto di realizzare un film sulla figura del regnante. Una stravagante commedia sul filo del surreale, ricca di satira.

Piume di struzzo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film di Mike Nichols, con Robin Williams, Nathan Lane, Gene Hackman, Dianne Wiest, Dan Futterman. Armand e Albert convivono da anni: insieme gestiscono il locale notturno “The Birdcage”, e insieme hanno cresciuto Val, figlio di Armand. Quando Val annuncia di voler sposare la figlia di un senatore ultraconservatore, i due devono prepararsi all’incontro con i consuoceri, una famiglia diametralmente opposta alla loro. Un film brillante.

Sposami, stupido!, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film francese del 2017 per la regia di Tarek Boudali, con Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Philippe Duquesne, Julien Arruti. Yassine, giovane studente marocchino, arriva a Parigi per studiare architettura con un visto per studenti. A seguito di uno sfortunato evento, non riesce a dare il suo ultimo esame, perde il visto e si ritrova in Francia come clandestino. Per rimediare, però, decide di sposare il suo migliore amico… finché un ispettore dell’immigrazione non decide di mettersi in mezzo. Un film esilarante.

Una moglie bellissima, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2007 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, con Laura Torrisi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Gabriel Garko. Mariano e Miranda gestiscono un banco ortofrutticolo nel mercato del loro paesino: la loro vita sarà sconvolta da un misterioso fotografo che inviterà Miranda a scattare un calendario a luci rosse. Un film frizzante, reso possibile solo dal genio comico e dalle capacità d’attore di Pieraccioni.

Questa notte è ancora nostra, ore 21:10 Comedy Central

Un film di Paolo Genovese e Luca Miniero, con Nicolas Vaporidis, Valentina Izumi, Maurizio Mattioli, Massimiliano Bruno, Ilaria Spada. Due ragazzi romani col sogno di sfondare nella musica devono scritturare una cantante. Scelgono la bella e talentuosa Jing. Una divertente commedia degli equivoci su un amore interculturale.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Luis e gli alieni, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’animazione del 2018 per la regia di Christoph Lauenstein. Il dodicenne Luis è solo, non ha amici e suo padre fa l’ufologo e ha poco tempo da dedicargli, ossessionato com’è dall’idea di dimostrare l’esistenza degli extraterrestri. La situazione cambia quando tre alieni si presentano a casa sua a seguito di un incidente: sarà Luis ad aiutarli a tornare a casa. Un film che vi commuoverà per la sua dolcezza.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Flipper, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film diretto da Alan Shapiro, con Elijah Wood, Paul Hogan, Isaac Hayes, Paola Pitagora, Alessandro Haber. La pellicola è tratta dall’omonima e famosa serie televisiva che porta davanti la macchina da presa le vicende del celebre delfino. In questa avventura, Flipper insieme ai sui amici contribuirà a proteggere le isole incontaminate in cui vive da malvagi antiecologisti. Un film del 1996 che tratta tematiche (purtroppo) ancora attuali.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Kalifornia, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Dominic Sena, con Brad Pitt, Juliette Lewis, David Duchovny, Michelle Forbes. Un viaggio on the road che si trasforma in incubo per un giornalista e una fotografa diretti a Pittsburgh, decisi a completare una singolare ricerca sui serial killer visitando gli scenari dei più celebri luoghi del delitto. Un road movie originale, dal ritmo teso e sostenuto.

Il cacciatore di giganti, ore 21:05 Premium Cinema +24

Regia di Bryan Singer. Un film con Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci, Ian McShane, Bill Nighy, Ewan McGregor. Inviato dallo zio a vendere il cavallo e il carro al mercato, e tornato con solo dei fagioli in mano, Jack viene sgridato. Lo zio getta incautamente i fagioli nell'acqua, causandone l'esplosione in una pianta gigantesca. Come l'antica leggenda racconta, lì dove la pianta finisce ci sono i giganti, una razza che si nutre di umani, già un tempo scacciata dalla Terra e desiderosa di vendetta. Rivisitazione di una fiaba classica non perfettamente riuscita, nonostante gli effetti speciali e qualche colpo di scena.

Hunter’s prayer – In fuga, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Jonathan Mostow, con Sam Worthington, Odeya Rush, Martin Compston, Verónica Echegui, Allen Leech. Lucas, un killer solitario, deve uccidere la giovane Ella, ma giunto il momento non se la sente. I due diventano incredibilmente alleati in fuga. Tratto dall’omonimo romanzo di Kevin Wignall, un film senza troppe pretese.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Fan – Il mito, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film di Tony Scott, con Robert De Niro, Wesley Snipes, Ellen Barkin, Benicio del Toro. Bobby è un asso del baseball da poco ingaggiato dai San Francisco Giants per la cifra di 40 milioni di dollari. Gil è un rappresentante di coltelli che pretende lo scudetto e farà di tutto per ottenerlo, arrivando a perseguitare Bobby. Un magistrale thriller con De Niro che, nel ruolo dello psicopatico, dà il meglio di sé.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ragione e sentimento, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Ang Lee. Un film con Emma Thompson, Hugh Grant, Kate Winslet, Alan Rickman, Greg Wise, Imelda Staunton. Inghilterra fine Settecento. Muore Henry Dashwood che ha due famiglie. I suoi averi vanno al maschio primogenito. L'altra famiglia si trova sul lastrico. Madre e tre figlie vivono in maniera modesta ma molto dignitosa. Il film è un adattamento molto riuscito dell’omonimo romanzo di Jane Austen. Oscar a Emma Thompson per la sceneggiatura non originale.

Scent of a woman - Profumo di donna, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Martin Brest. Un film con Chris O'Donnell, Al Pacino, Gabrielle Anwar, James Rebhorn, Philip Seymour Hoffman. Frank Slade, tenente colonnello non vedente, si fa scortare da un giovane studente nei guai col proprio preside. Un po' burbero e un po' insofferente l'uomo è deciso a finire in bellezza la propria vita, così ha scelto Manhattan per ubriacarsi di follie prima del suicidio. Remake dell’omonimo film di Dino Risi del 1974, il film è valso l’Oscar come migliore attore protagonista ad Al Pacino.

United 93, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2006 per la regia di Paul Greengrass, con J. J. Johnson, Lewis Alsamari, Gary Commock, Trish Gates. Il racconto di quel che successe sul volo United 93, uno degli aerei dirottati l’11 settembre 2001 e che si schiantò a Shanksville, in Pennsylvania. Un commovente dramma ispirato alla tragedia dell’11 settembre, realizzato con l’aiuto delle famiglie di molte vittime.

L’uomo di neve, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto da Tomas Alfredson, con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Chloë Sevigny, Val Kilmer. Un ragazzo viene abbandonato da un padre violento e insensibile, mentre la madre si suicida: con lui resterà solo un pupazzo di neve, inquietante presagio di orrore e infelicità. Un macabro giallo tratto dall’omonimo romanzo dell’autore norvegese Joe Nesbø e prodotto da Martin Scorsese.

Jersey boys, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Clint Eastwood. Un film con John Lloyd Young, Erich Bergen, Michael Lomenda, Vincent Piazza, Christopher Walken, Mike Doyle, Renée Marino, Erica Piccininni, Jorie Stern, Joshua Larsen, Ben Rauch. Frankie e Tommy sono amici fraterni, che si arrangiano con qualche lavoretto illegale per il boss Gyp De Carlo. Ma Frankie è dotato di una voce straordinaria, tale da convincere persino il boss sul suo talento unico: nel giro di breve tempo, insieme a Bob e Nick, i due formeranno i Four Seasons, destinati a sbancare nel mondo del pop anni ‘60. Il film è l'adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway, vincitore nel 2005 dei Tony Awards.

