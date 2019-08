I migliori film in uscita al cinema a settembre 2019

Ci sono i film d’autore italiani, gli horror super attesi, le saghe che continuano: settembre è il mese perfetto per ricominciare ad andare al cinema (o per continuare ad andarci, se anche in estate lo si è fatto).

Ecco quali sono le uscite da segnarsi in calendario, tra pellicole che invitano a riflettere e altre capaci di regalare ore di pura adrenalina.

“Martin Eden”

Diretto da Pietro Marcello e liberamente tratto dall’omonimo romanzo di inizio Novecento, “Martin Eden” è ambientato a Napoli nei primi anni del XX secolo. Racconta la storia del marinaio Martin Eden (Luca Marinelli), che sogna di diventare uno scrittore e che conquista una giovane della borghesia grazie alla sua cultura. Ma la paura di tradire le sue origini lo frenerà. Nelle sale italiane arriva il 4 settembre.

“IT: Capitolo Due”

Al cinema dal 5 settembre, “IT: Capitolo Due” riporta in scena il clown più spaventoso di sempre. Ambientato 27 anni dopo il primo “IT”, Mike (Isaiah Mustafa) richiama i Perdenti a Derry in quanto è convinto che - dietro una serie di omicidi - vi sia Pennywise (Bill Skarsgård), tornato a colpire. Tuttavia, per Bill (James McAvoy), Richie (Bill Hader), Eddie (James Ransone), Ben (Jay Ryan) e Beverly (Jessica Chastain) affrontare IT sarà questa volta ancora più difficile.

“Mio fratello rincorre i dinosauri”

Basato sull’omonimo libro di Giacomo Mazzariol - e sul racconto della sua vita accanto al fratellino down - “Mio fratello rincorre i dinosauri” racconta la storia di Jack (Francesco Gheghi), a cui i genitori hanno raccontato che il fratello Gio (Lorenzo Sisto) è un bambino speciale, dotato di superpoteri. Quando cresce, però, i comportamenti bizzarri di quel fratello arrivano a metterlo in imbarazzo, tanto che - al liceo - sceglie di non parlare a nessuno della sua esistenza.Tuttavia, Gio darà però a Jack un’importante lezione sulla vita e sull’amore, e lo travolgerà con quella vitalità che sembra sì da supereroe. Nelle sale dal 5 settembre.

“C’era una volta… a Hollywood”

In programmazione dal 18 settembre, “C’era una volta… a Hollywood” è il nuovo film di Quentin Tarantino con Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Dakota Fanning. Ambientato nella Los Angeles del 1969, si concentra sulle vicende dell’attore tv Rick Dalton (DiCaprio), desideroso di sfondare al cinema, e sulle ambizioni simili del suo stuntman Cliff Booth (Brad Pitt). A fare da sfondo alle loro vicende, il massacro di Sharon Tate e di altre quattro persone per mano della setta di Charles Manson.

“Rambo Last Blood”

Un nuovo capitolo della saga torna nelle sale italiane dal 26 settembre. “Rambo Last Blood” riprende le vicende di John Rambo che, ritiratosi a vita privata, torna in azione per aiutare una giornalista a trovare e a salvare un gruppo di ragazze (tra cui una a lui molto cara) rapite dai messicani a scopo sessuale.

“Tolkien”

Diretto da Dome Karukoski, “Tolkien” racconta gli anni giovanili e meno noti dello scrittore britannico J. R. R. Tolkien (qui interpretato da Nicholas Hoult), autore de “Il Signore degli Anelli”, “Lo Hobbit” e “Il Silmarillion”. Orfano sopravvissuto alla I Guerra Mondiale, il film racconta la sua infanzia tra studi, primi amori e l’amicizia tra ragazzini emarginati che, insieme, si sentono invincibili. Fino alla scoppio del conflitto.

“Ad Astra”

Nelle sale italiane dal 26 settembre, “Ad Astra” è un film fantascientifico con Brad Pitt, Liv Tyler e Tommy Lee Jones. Roy McBride (Brad Pitt) è un astronauta che, per ritrovare il padre scomparso, si spinge sino ai bordi esterni del sistema solare. Si troverà a fronteggiare scioccanti scoperte, che metteranno in dubbio la natura umana e il ruolo che l’uomo svolge nell’universo.

“Vivere”

Con Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini e Massimo Ghini, “Vivere” di Francesca Archibugi racconta le vicende della famiglia Attorre: Luca, giornalista freelance dal poco successo, Susi, una ballerina costretta a insegnare danza a signore in sovrappeso, e la piccola Lucilla dalla salute cagionevole. La loro vita subirà uno scossone con l’arrivo dell’irlandese Mary Ann, ragazza alla pari per la bambina, che porterà alla luce segreti, amicizie e amori di una famiglia qualunque.