In attesa che "Rambo: Last Blood" arrivi nelle sale italiane, è stato svelato online il nuovo trailer del film. La saga che ha reso famoso Sylvester Stallone 37 anni fa ha un nuovo capitolo. Il veterano di guerra del Vietnam John Rambo è pronto a vivere una nuova missione, in lotta contro un cartello della droga messicano.

Il trailer

Nel trailer di "Rambo - Last Blood" si vede l'ex soldato interpretato da Stallone, tornare nel ranch di famiglia. Sembra l'inizio di una vita tranquilla per il militare che ha combattuto in Vietnam e Afghanistan. Ma non è così C'è un ultimo nemico che lo aspetta: un cartello della droga messicano che ha rapito la nipote di Rambo.

Il cast del film

Dopo una lunga gestazione, il film noto fino a poco tempo fa come "Rambo V" ha visto la luce, sotto la direzione di Adrian Grunberg e la sceneggiatura di Matthew Cirulnick e dallo stesso attore protagonista. Sylvester Stallone è tornato a vestire i panni del veterano di guerra John Rambo. Accanto a lui, nel cast spiccano i nomi di Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada. La nipote di Rambo è interpretata da Yvette Monreal. "Rambo: Last Blood" uscirà negli Stati Uniti il 20 settembre 2019 e nelle sale italiane il 26 dello stesso mese.