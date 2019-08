5 è il numero perfetto: il trailer del film di Igort

Il fumettista e romanziere Igort esordisce come regista dirigendo “5 è il numero perfetto”, adattamento cinematografico della sua omonima graphic novel. Il film uscirà nelle sale italiane giovedì 29 agosto e ha come protagonisti Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso.

La trama del film

Il film è la storia di un’amicizia tradita e di una seconda opportunità. Siamo negli anni ‘70 a Napoli, Peppino Lo Cicero è un sicario della camorra in pensione che, dopo l’omicidio di suo figlio, è costretto a tornare in pista. Accanto a lui, il sanguinario Totò ‘O Macellaio, amico e complice da una vita, e Rita, la sua amante da sempre. Peppino approfitterà degli eventi per ricominciare una nuova vita.

Il cast del film

A interpretare Peppino Lo Cicero uno dei più grandi attori italiani degli ultimi anni, Toni Servillo. Poliedrico e versatile, Servillo ha ottenuto, tra gli altri, 4 David di Donatello, 4 Nastri d’argento e 3 Ciak d’oro. Senza considerare che l’attore è il protagonista del film vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero del 2014, “La Grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Proprio con Sorrentino Toni Servillo ha dato vita a un sodalizio professionale che lo ha visto interpretare 6 film del regista. Accanto a lui Valeria Golino, attrice e regista tra le più apprezzate anche all’estero. Dopo una carriera di successo come interprete di film come “Rain man”, “Respiro”, “Il capitale umano”, la Golino è passata dietro la macchina da presa, dirigendo “Miele” nel 2013 e “Euforia” nel 2018.

Completa il cast Carlo Buccirosso, attore visto in numerose commedie all’italiana, stavolta in un insolito ruolo drammatico. Buccirosso e Servillo hanno già lavorato insieme sia ne “Il divo” che ne “La grande bellezza” di Sorrentino. “5 è il numero perfetto” sarà presentato in concorso alle Giornate degli Autori del Festival del Cinema di Venezia 2019.

Chi è Igort

Igort, autore della graphic novel e regista di “5 è il numero perfetto” è lo pseudonimo di Igor Tuveri, cagliaritano, classe 1958. Molto noto in Francia e Giappone, ha iniziato da giovanissimo collaborando con riviste come Linus Alter, Frigidaire, Métal Hurlant e L'echo des Savannes. Negli anni Novanta inizia una lunga collaborazione con la casa editrice giapponese Kodansha e nel 1994 espone le sue opere alla Biennale di Venezia. Nel 2000 fonda insieme a Carlo Barbieri la Coconino Press, che diventa una delle case editrici più prestigiose del fumetto in Italia. Per la Coconino Press esce la graphic novel “5 è il numero perfetto”, che ottiene grande successo internazionale. Tra i riconoscimenti ottenuti dall’opera, anche il premio Libro dell’anno alla Buchmesse di Francoforte.

L’idea di trasformare il romanzo grafico in un film è arrivata quasi subito ma ci sono voluti 13 anni e 10 stesure prima di raggiungere il risultato finale. Inizialmente a dirigere il film era stato chiamato Egidio Eronico, poi si era passati a Johnnie To e, infine, è stato lo stesso Igort a dover decidere di prendere in mano la regia. Il direttore della fotografia è Nicolai Brüel.