Attacco al potere 3: trama, trailer, cast del film

Nelle sale dal 28 agosto, “Attacco al potere 3 - Angels Has Fallen” vede ancora una volta Gerard Butler nei panni dell’agente Mike Banning. Questa volta, però, in un ruolo inedito

Diretto da Ric Roman Waugh, “Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen” è il terzo capitolo della fortunata saga con Gerard Butler. E vanta un cast di tutto rispetto.

Ancora una volta, al centro del film (114 minuti di pura azione) vi è l’agente dei servizi segreti Mike Banning, ma con un risvolto inaspettato: ora, ad essere braccato da polizia e FBI, è lui. E dovrà impegnarsi fino all’ultimo a dimostrare la sua innocenza.

“Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen” : la trama

Mentre sta per accettare un più tranquillo incarico d’alta responsabilità, Mike Banning (Gerard Butler) si trova a dover fare i conti con un attacco di droni diretto al Presidente (Allan Trumbull / Morgan Freeman) mentre è in vacanza al lago. Colpito, il Capo dello Stato entra in coma e Banning finisce per essere il capro espiatorio della vicenda: ritenuto colpevole dall’FBI e braccato dalla polizia, è costretto a fuggire per difendersi e per trovare il vero colpevole.

Finisce così per chiedere aiuto al padre (Nick Nolte, per la prima volta nella saga), una sorta di eremita che trascorre la sua vita nei boschi con una ricca collezione d’armi. Sarà lui ad aiutarlo a scagionarsi, mettendo in scena un insolito rapporto padre - figlio che, del film, è tra gli elementi più apprezzati.

“Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen” : il trailer

Terzo capitolo della saga cominciata nel 2013 con “Attacco al potere - Olympus Has Fallen” e proseguita nel 2016 con “Attacco al potere 2”, “Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen” fu annunciato già nel 2016, con la riconferma di Gerard Butler nel ruolo di protagonista e di produttore.

Girato nel 2018 nella contea inglese del Surrey, vede alla regia Ric Roman Vaugh, attore, stuntman e regista già dietro la macchina da presa per “Felon - Il colpevole”, “Snitch - L’infiltrato” e “La fratellanza”. Per la prima volta, inoltre, la colonna sonora non è firmata da Trevor Morris (compositore delle musiche dei primi due capitoli) ma da David Buckley.

Il trailer, uscito nel maggio 2019, ha acceso ulteriormente le aspettative precedendo di poco l’uscita di “Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen” nelle sale (il 23 agosto negli Stati Uniti, il 28 agosto in Italia).

“Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen” : il cast

Un cast di tutto rispetto mette in scena le vicende di “Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen”. Protagonista è nuovamente l’agente segreto Mike Banning, alias Gerard Butler, l’indimenticato Leonida di “300” che - da sempre - alterna sul grande schermo ruoli in adrenalinici film d’azione e in interessanti commedie, da “Giustizia privata” a “Il cacciatore di ex”. Al suo fianco, nei panni del Presidente Allan Trumbull, ritroviamo Morgan Freeman, Oscar per “Million Dollar Baby” alla sua quinta candidatura (le precedenti quattro erano per “Street Smart - Per le strade di New York”, “A spasso con Daisy”, “Le ali della libertà” e “Invictus - L’invincibile”).

A comporre il cast anche Jada Pinkett Smith, moglie di Willl Smith e attrice in film del calibro di “Alì”, “Matrix” e “Collateral”, Lance Reddick (il Cedric Daniels della serie tv “The Wire”) e Tim Blake Nelson, agente dell’FBI in “Donnie Brasco” e attore in film di successo come “La sottile linea rossa”, “Hamlet 2000” e “Fratello, Dove sei?”. Infine, la new entry Nick Nolte - ex modello e tre volte candidato all’Oscar - nei panni del padre di Mike.