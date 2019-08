Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 20 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Mia moglie per finta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2011 per la regia di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Elena Satine, Nick Swardson, Brooklyn Decker e Bailee Madison. Danny è un chirurgo plastico di successo che fa finta di essere infelice con la moglie per sedurre le donne. Quando incontra Palmer, crede di aver trovato la donna della sua vita ed evita di usare con lei il solito metodo. La ragazza scopre però la finta fede che usava allo scopo e lui, a quel punto, per non raccontarle la verità, dice di essere sul punto di divorziare. Lei vuole conoscere la donna con cui si sarebbe separato e così Katherine, sua assistente, decide di entrare nella parte e dargli man forte. La bugia sembra destinata a dare adito a una valanga di cambiamenti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

American Hustle – L’apparenza inganna, ore 21:15 su Sky Cinema Due

David O. Russell dirige la cinepresa di questo film drammatico, con Anthony Zerbe, Robert De Niro, Jack Jones, Colleen Camp e Christian Bale. Abscam è il vero nome di un'operazione dell'FBI che negli anni '70 incastrò alcuni membri del congresso con l'aiuto di una coppia di noti truffatori. Irving Rosenfeld, che per anni aveva guadagnato promettendo a persone disperate grandi guadagni a fronte di piccole spese viene incastrato insieme alla sua socia e compagna Sydney Prosser e costretto dall'agente Richie DiMaso ad aiutare l'FBI nell'organizzazione di una truffa ai danni di politici e mafiosi. Quello che nessuno però si aspetta è la serie di problemi causati dalla vera moglie di Irving.

Scoprendo Forrester, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico diretto da Gus Van Sant, con Sean Connery, Rob Brown e F. Murray Abraham. Jamal Wallace è nato nel Bronx e divide la propria vita tra l’amore per il basket e quello per la letteratura. Si ritrova per puro caso a conoscere William Forrester, autore di un unico libro e vincitore del Premio Pulitzer. L’uomo sembrava scomparso e il rapporto tra i due farà crescere entrambi.

C’era una volta in America (versione estesa), ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Su Sky Cinema Collection va in onda il film cult “C’era una volta in America”, in versione estesa e restaurata. Il capolavoro di Sergio Leone del 1984, interpretato da Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern è la storia di Max (Woods) e Noodles (De Niro) che negli anni Venti, ancora ragazzini, iniziano la loro carriera nella malavita del quartiere ebraico di New York. Dopo alterne vicende all'interno della criminalità organizzata, i due incontreranno destini diversi. Il film è da sempre considerato una vera lezione di cinema, qui nella sua versione integrale di quasi quattro ore.

Il libro di Henry, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Va in onda su Premium Cinema Emotion “Il libro di Henry”, film diretto da Colin Trevorrow con Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay, Sarah Silverman, Lee Pace. Henry è un ragazzino prodigio, un piccolo genio che si prende cura di ogni aspetto della vita della madre single e del fratellino Peter, che invece è un bambino normale, immaturo e indifeso. Ma Henry ha un cruccio: non riesce a convincere gli adulti che la sua vicina di casa, la timida Christina, sia vittima di abusi da parte del patrigno, il duro signor Sickleman. Film con una trama un po’ confusa, accolto tiepidamente dalla critica americana ma ben interpretato.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mio cugino Vincenzo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Jonathan Lynn. Un film con Joe Pesci, Marisa Tomei, Ralph Macchio, James Rebhorn, Mitchell Whitfield, Fred Gwynne. Un avvocato alle prime armi deve difendere Stan e Bill, accusati ingiustamente di omicidio. Impacciato e poco credibile, rischia di perdere la causa ma la sua donna l'aiuterà. Commedia scarna e banale ma con due grandi protagonisti come Joe Pesci e Marisa Tomei, quest’ultima vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista.

Il club delle prime mogli, ore 21 su Comedy Central

Film commedia del 1996 diretto da Hugh Wilson, con Bette Midler, Diane Keaton, Goldie Hawn, Sarah Jessica Parker, J. K. Simmons e Marcia Gay Harden. Trent’anni dopo tre vecchie amiche del college si ritrovano insieme e scoprono di essere state tutte mollate o tradite dai rispettivi mariti. Decidono così di vendicarsi e mettono in atto un diabolico piano per mettere gli uomini nei guai. Una pellicola spumeggiante e di grandissimo successo, tratta dal best-seller di Olivia Goldsmith.

Italo, ore 21 su Sky Cinema Family

Un film imperdibile per gli amanti degli animali, diretto nel 2014 da Alessia Scarso, con Marco Bocci, Tuccio Musumeci, Leo Gullotta, Lucia Sardo, Andrea Tidona e Barbara Tabita. Un’ordinanza comunale di Scicli, in Sicilia, bandisce i cani randagi dal paese, ma un golden retriever sfida il divieto e comincia a frequentare le stradine locali, affezionandosi soprattutto ad un bambino di dieci anni, Meno, figlio del sindaco Antonio Bianco. A poco a poco Italo, come verrà soprannominato il cane, entrerà a far parte della vita della comunità, accompagnando i turisti in visita, assistendo alla messa in chiesa e giocando con i bambini del paese. La sua presenza addolcirà le vite di tutti e farà da cupido fra il padre di Meno, rimasto vedovo, e la maestrina locale, così come fra Meno e una sua compagna di giochi.

C’era una volta un principe, ore 21 su Sky Cinema Romance

Deliziosa commedia romantica del 2018 di Alex Wright, con Megan Park, Jonathan Keltz, Kayla Wallace e Sara Boston. Susanna accetta l’invito di Nate, affascinante straniero, e tra i due scocca una scintilla d’amore. Quello che lei non sa è che lui è il futuro Re di Cambria e che la sua vita sta per cambiare per sempre. Un film romantico che fa sognare, ideale per tutta la famiglia.

La peggior settimana della mia vita, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Antonio Catania, Alessandro Siani. Paolo ha quarant'anni, vive a Milano, ha un lavoro che gli piace e un amico di nome Ivano che gli farà anche da testimone. Margherita ha trent’anni, fa il veterinario e si porta in dote una famiglia eccentricamente borghese. Commedia italiana senza troppe pretese, per una serata di relax.

40 anni vergine, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Regia di Judd Apatow. Un film con Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen, Leslie Mann. Andy Stitzer ha 40 anni ma non ha ancora fatto sesso. Quando i suoi amici lo scoprono, decidono di aiutarlo ad avere la sua "prima volta". Una commedia leggera e divertente.

Film western da vedere stasera in TV

Le ultime 24 ore, ore 21 su Sky Cinema Action

Thriller americano del 2017 per la regia di Brian Smrz, con Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Handerson e Liam Cunningham. Dopo un intervento chirurgico sperimentale che, per un solo giorno, riporta alla vita il killer Travis Conrad, arriva il momento della sua vendetta: e non ci sarà pietà per nessuno. Un film adrenalinico, da non perdere.

Dio perdona… io no! Ore 21 su Sky Cinema Comedy

Per i nostalgici della commedia western all’italiana, Sky Cinema Comedy propone, alle ore 21.00, “Dio perdona...io no!”, film con Bud Spencer e Terence Hill per la regia di Giuseppe Colizzi. Da vedere perché è il primo film con la coppia Bud Spencer-Terence Hill, ancora lontana dalle scazzottate che saranno presenti nei loro film successivi.

Film horror da vedere stasera in TV

Halloween, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Arriva su Sky Cinema Uno “Halloween”, sequel di “Halloween - La notte delle streghe” (1978), film diretto da David Gordon Green. Nel cast ritroviamo Jamie Lee Curtis e Nick Castle. Sono passati 40 anni da quando Laurie Strode è sopravvissuta alla carneficina avvenuta durante la notte di Halloween del 1978, a opera di Michael Myers. Durante i decenni trascorsi, Laurie si è preparata, a ragion veduta, ad un eventuale ritorno dello psicopatico. Jamie Lee Curtis nel sequel del 2018, prodotto da John Carpenter, del capolavoro horror del 1978.

The Final Destination, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Regia di James Wong. Un film con Devon Sawa, Kerr Smith, Ali Larter, Tony Todd, Kristen Cloke, Seann William Scott. Non bisogna sfidare la morte: questo l'insegnamento del film per Alex, in partenza per Parigi con la scuola dopo aver avuto un terribile presagio di incidente aereo. Un horror senza mostri e assassini, dove a uccidere è il caso. Primo film della pentalogia.

The others – Gli altri, ore 21:15 su Premium Cinema

Nicole Kidman è protagonista del capolavoro "The Others" a metà tra il thriller e il film dell’orrore firmato Alejandro Amenábar. Nicole Kidman è Grace, una vedova di guerra che vive in una grande casa assieme ai due figlioletti Anne e Nicholas. Finalmente arrivano i tre domestici assunti per aiutare la povera Grace in casa e la padrona mostra loro l’abitazione, raccomandandogli di chiudere sempre una porta prima di aprirne un'altra. Tuttavia i domestici conoscono bene la casa, avendoci lavorato tre anni prima. Addentrandosi sempre di più nel film, lo spettatore scoprirà segreti familiari indicibili e verrà ipnotizzato letteralmente a colpi di suspense. Per questo film l’attrice australiana conquisterà il Golden Globe, il premio BAFTA e il Satellite Award. Con Fionnula Flanagan, Chistopher Eccleston, Alakina Mann e James Bentley.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Macchine mortali, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Fantasy americano del 2018 per la regia di Christian Rivers, con Hera Gilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Leila George. Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata a un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la terra, prendendo di mira le città più tradizionali. Tom è membro di una classe inferiore e si trova a combattere per la sopravvivenza dopo aver incontrato Hester, pericolosa fuggitiva. I due sigleranno un’alleanza destinata a cambiare il futuro.

