Star Wars IX continuerà la storia iniziata con Il risveglio della forza e Gli ultimi Jedi, in cui gli ultimi membri della Resistenza sopravvissuti alla violenta epurazione del Primo Ordine ingaggeranno l’ultima e conclusiva battaglia per la libertà. Rey, Finn e Poe Dameron continueranno il loro viaggio.

Ad aprile, dopo sette mesi di riprese, è stato rivelato il titolo ufficiale del film: The Rise of Skywalker, in italiano L’ascesa di Skywalker. Il primo trailer ufficiale di Star Wars IX è stato pubblicato il 12 aprile durante il panel della Star Wars Celebration 2019. La produzione è stata affidata a Lucasfilm e Bad Robot Productions e distribuita da Walt Disney Studios Motion Pictures. Ad oggi l’unica certezza che abbiamo è che dietro il progetto segreto Black Diamond la Disney abbia impegnato tutte le sue forze per mantenere segreta ogni informazione riguardante il film, evitando ogni possibile spoiler sui dettagli della pellicola.

Il cast

Gli attori chiamati per L’ascesa di Skywaler sono gli stessi dei capitoli precedenti, ma con qualche ritorno.

Rey, interpretata da Daisy Ridley: una giovane sensibile alla Forza che non conosce i suoi genitori. Questo suo punto debole viene utilizzato dai Sith per portarla dal lato oscuro della forza. Finalmente, con quest’ultimo episodio, si chiuderanno tutte le linee narrative aperte nei due precedenti episodi. Sarà quindi fatta chiarezza sul suo passato e si scoprirà chi c’è realmente dietro le trame dei Sith e quale, tra il Lato Oscuro e il Lato Chiaro della Forza, riuscirà a prevalere.

Kylo Ren, interpretato da Adam Driver: dopo aver ucciso il Leader Supremo nel secondo capitolo della saga, come tradizione dei Sith, assume il comando del Primo Ordine. Anche il figlio di Han Solo e Leia Organa ha una personalità violenta e turbata a causa dei suoi contrasti interni dovuti a un ossessivo bisogno di raggiungere la malvagità di suo nonno Dart Vader.

Finn, interpretato da John Boyega: ex combattente del Primo Ordine riesce autonomamente a spezzare il condizionamento della sua mente a cui tutti gli stormtroopers erano costretti. In una rocambolesca fuga incontra Poe Dameron e in seguito Rey.

Poe Dameron, interpretato da Oscar Isaac: è il miglior pilota della Resistenza legato da profonda amicizia a Finn. È uno dei più fidati membri del generale Leia Organa.

Maz Kanata, interpretata da Lupita Nyong'o: un'anziana saggia aliena che ha gestito il bar situato nel Castello su Takodana, ricettacolo dei peggiori criminali della Galassia. Nella sua millenaria vita si è sensibilizzata alla Forza pur non essendo un Jedi.

Generale Hux, interpretato da Domhnall Gleeson: giovane e spietato ufficiale del Primo Ordine cova un profondo rancore nei confronti del nuovo Leader Supremo al quale non può in alcun modo sottrarsi. È stato comandante dell’arma Suprema: lo Starkiller.

Chewbecca, interpretato da Joonas Suotamo: il leggendario e peloso Wookiee copilota del Millennium Falcon.

Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill: protagonista della trilogia originale è l'ultimo Jedi e maestro di Rey.

C-3PO, interpretato da Anthony Daniels: il droide protocollare umanoide al servizio del generale Organa.

Leia Organa, interpretata da Carrie Fisher: la sorella gemella di Luke e generale della Resistenza. Sarà sicuramente l’ultima apparizione dell’attrice scomparsa nel dicembre 2016.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Ecco i personaggi che tornano

Lando Calrissian, interpretato da Billy Dee Williams: un ex contrabbandiere e generale dell'Alleanza Ribelle, grande amico di Han Solo.

Palpatine/Darth Sidious, interpretato da Ian McDiarmid: il malvagio despota del caduto Impero Galattico e signore dei Sith.

I nuovi personaggi aggiunti al cast già stellare sono:

Generale Pryde, interpretato da Richard E. Grant: un generale leader dell'esercito del Primo Ordine.

Zorri Bliss, interpretata da Keri Russell : una criminale mascherata.

Jannah, interpretata da Naomi Ackie.

Gli altri film della saga di Guerre Stellari sono: Guerre Stellari (Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza), Star Wars: Episodio V - L'Impero colpisce ancora, Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi, Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, Star Wars: Episodio II - Attacco dei cloni, Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, Star Wars Episodio VII: Il Risveglio della Forza, Star Wars Episodio VIII.