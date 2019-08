Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 15 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 15 agosto, in TV su Sky. Avventure, drammi e tanto altro

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The legend of Zorro, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Martin Campbell per questo sequel de “La maschera di Zorro”, dove restano protagonisti Antonio Banderas e Catherine Zeta Jones. Le vicende di Alejandro De La Vega e famiglia, sempre in bilico fra il salvare la patria e l’amore filiale. Zorro non può però dimenticare la sua natura: quando la California viene minacciata da un complotto di possidenti terrieri, dovrà intervenire rischiando di perdere l’amore della moglie Helena. Tra avventura e azione, l’ironia impazza in questa pellicola che non si prende mai troppo sul serio.

Film drammatici da vedere stasera in TV

End of Justice: nessuno è innocente, ore 21:15 Sky Cinema Due

“End of Justice: nessuno è innocente”: un film di Dan Gilroy, con Denzel Washington e Colin Farrell. Roman è un avvocato di Los Angeles che lavora nelle retrovie dei casi affidati a lui e al collega William. I due si occupano di clienti appartenenti a classi sociali bisognose, spesso impossibilitati ad avere una difesa in tribunale. Quando William viene ricoverato in ospedale, Roman dovrà affrontare i casi in prima persona, andando incontro a molti problemi. Ottima l’interpretazione di Denzel Washington, che per questo film ha ricevuto la candidatura come miglior attore agli Oscar e ai Golden Globe 2018.

The weather man - L’uomo delle previsioni, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film di Gore Verbinski, con Nicolas Cage, Michael Caine, Hope Davis, Michael Rispoli, Gil Bellows, Judith McConnell. David Spritz sta consumando la propria vita sotto un metaforico diluvio. Separato dalla moglie con la quale ha un rapporto conflittuale, due figli che hanno problemi ad entrare nella società, un padre importante. David è famoso, perché il suo programma televisivo sulle previsioni del tempo ha successo, al punto di ricevere un'allettante offerta da un canale televisivo newyorkese. Un film dove si ride anche, con scene ai limiti del grottesco, ma che alterna momenti alti e bassi. Grande interpretazione di Michael Caine, buona prova di Nicolas Cage.

O.G. - Original Gangster, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2018, diretto da Jeff Wadlow, con Jeffrey Wright, Landon Liboiron, Lucy Hale, Tyler Posey Raine, Sam Lerner. Louis, conosciuto con l'appellativo di Original Gangster, è l'ex capo di una pericolosa gang, detenuto in un carcere di massima sicurezza. L'uomo ha quasi finito di scontare la sua pena di ben 24 anni; il suo rilascio viene messo però a rischio quando decide di prendere sotto la sua ala un nuovo arrivato, Beecher, sul quale ha messo gli occhi il nuovo capo della gang. Un dramma HBO girato in una vera prigione.

L’incredibile storia di Winter il delfino 2, ore 21:15 Premium Cinema +24

Secondo capitolo della saga drammatica di Charles Martin Smith, del 2014, con Harry Connick Jr, Ashley Judd, Nathan Gamble, Kris Kristofferson. Il delfino Winter sopravvive a un destino avverso con l’ausilio di un’innovativa protesi. Per un disguido legale, però, sta per essere trasferito in un altro acquario. Un film liberamente ispirato a una vera storia, da guardare con un pacchetto di fazzoletti alla mano.

Cuore selvaggio, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di David Lynch, con Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Brent David Fraser, Diane Ladd, Calvin Lockhart. La storia, tratta dal romanzo di Barry Clifford, vede Sailor e Luna in fuga dopo che lui ha ucciso un sicario pagato dalla madre di lei. Seguiti da un detective privato, che viene ucciso da un gangster, i ragazzi conosceranno un certo Bobby Perù che coinvolgerà Sailor in una rapina. Satira sarcastica, iperrealismo, dramma grottesco. Road movie di David Lynch, vincitore della Palma d’Oro a Cannes.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mystic Pizza, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Commedia americana del 1988 per la regia di Donald Petrie, con Julia Roberts, Annabeth Gish, Lily Taylor, Adam Storke. Tre simpatiche ragazze portoghesi vivono in USA e danno una mano nella pizzeria di Leona, che le considera come figlie. In questo contesto si articolano storie d’amore, delusioni e grandi speranze in una commedia dolcissima. Grande interpretazione della Roberts.

Lezioni di cioccolato, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film diretto da Claudio Cupellini, con Luca Argentero, Violante Placido, Neri Marcorè. Insensibile e senza scrupoli, Mattia è un cinico imprenditore che si ritrova improvvisamente a far fronte ai ricatti di uno sfortunato operaio egiziano, caduto da un tetto e costretto al gesso dalla vita in su. Ragione del ricatto, un concorso da cioccolataio da frequentare sotto mentite spoglie. Film da vedere per tempi comici e un cast davvero affiatato.

Io, Dio e Bin Laden, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Surreale commedia diretta da Larry Charles, regista di “Borat”, e interpretata da Nicolas Cage e Russell Brand. La storia vera di Gary Faulkner, un ex carcerato rimasto disoccupato che un giorno ha una visione in cui Dio gli assegna una missione a dir poco particolare: dare la caccia a Osama Bin Laden. Così, l’uomo parte alla volta del Pakistan, armato nientemeno che di una spada da samurai, con l’obiettivo di regolare i conti con il terrorista. Spassoso, a tratti folle, alle volte anche commovente per la dedizione allo scopo del suo protagonista. “Io, Dio e Bin Laden” rappresenta uno di quei casi in cui la realtà supera la fiction in quanto a fantasia. Da non perdere.

Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Hugo Gélin, con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston, Ashley Walters. Samuel è un eterno adolescente, sempre alla larga dalle responsabilità della vita. Un giorno, bussa alla sua porta una vecchia fiamma, Kristin, e gli mette in braccio un neonato, Gloria: sua figlia. Kristin sale quindi su un taxi e sparisce. Samuel la rincorre a Londra ma otto anni dopo lui e Gloria sono ancora insieme, più legati che mai. Una commedia emozionante e commovente, con un protagonista sempre all’altezza.

Nudi e felici, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di David Wain, con Paul Rudd, Jennifer Aniston, Justin Theroux, Alan Alda, Malin Akerman, Ken Marino. Il film racconta la storia di una coppia che, dopo aver perso tutti i soldi, decide di trasferirsi da New York ad Atlanta per rifugiarsi in una comunità hippy. Una pellicola ironica, ma non del tutto riuscita.

L'aereo più pazzo del mondo, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central un film che è diventato un cult, "L'aereo più pazzo del mondo", diretto da Jim Abrahams, Michele David, Jerry Zucker, David Zucker, con Leslie Nielsen, Kareem Abdul-Jabbar, Lloyd Bridges, Peter Graves, Julie Hagerty, Robert Hays. Ted odia gli aerei dopo aver subito dei traumi in Vietnam, ma quando la sua ragazza lo lascia per fare l'hostess su un aereo la segue. Ne capiteranno di tutti i colori. Una pietra miliare del filone comico-demenziale.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Coco, ore 21:00 Sky Cinema Family

Spettacolare film d’animazione targato Disney Pixar. “Coco”, regia di Lee Unkrich e Adrian Molina, racconta la storia di Miguel, un ragazzino messicano che sogna di diventare un grande musicista. Peccato che nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni. Il giorno dei morti, stanco di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime. Un’avventura che è molto più di un film da vedere in famiglia, una vera e propria immersione in un’altra cultura. Divertente senza mancare di profondità, la Pixar ha fatto centro ancora una volta. Il film ha ottenuto moltissimi riconoscimenti, tra cui due premi Oscar e un Golden Globe.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Shadowhunters – Città di ossa, ore 21:00 Sky Cinema Action

Pellicola diretta da Harald Zwart, con Lily Collins e Jonathan Rhys-Meyers. Una sera la quindicenne Clary e il suo migliore amico Simon assistono a un assassinio a opera di un gruppo di ragazzi: gli Shadowhunters. In meno di ventiquattro ore da quell’incontro la sua vita cambia radicalmente e il suo destino sembra fatalmente intrecciato a quello dei giovani guerrieri. Per Clary inizia un’affannosa ricerca, un’avventura dalle tinte dark che la costringerà a mettere in discussione la sua grande amicizia con Simon, ma che le farà conoscere l’amore. Tratto dal primo romanzo della saga fantasy, best seller mondiale, di Cassandra Clare.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Village, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di M. Night Shyamalan. Un film con Joaquin Phoenix, Adrien Brody, Bryce Dallas Howard, William Hurt, Sigourney Weaver. Una comunità vive isolata ai confini di un bosco abitato da mostri. Un giorno qualcuno violerà la zona proibita, interrompendo la tranquillità del villaggio. Le angosce di un’epoca oscura vengono fotografate in questa fiaba nera. Un thriller da non perdere.

Allucinazione perversa, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Adrian Lyne, con Tim Robbins, Elizabeth Peña, Danny Aiello, Pruitt Taylor Vince, Matt Craven. Il caporale Jacob è stato ferito durante un combattimento e dopo il ricovero è tormentato da incubi allucinanti. Fra i ricordi c'è quello della droga "somministrata" per una maggiore efficienza in combattimento. Thriller psicologico basato su fatti veri, sulle conseguenze di traumi da dopoguerra.

