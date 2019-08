Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 12 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Un nemico che ti vuole bene, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller italiano del 2018 diretto da Denis Rabaglia, con Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Mirko Trovato, Sandra Milo e Roberto Ciufoli. Il professore di astrofisica Enzo Stefanellisi soccorre e salva un giovane ferito da un colpo di pistola durante una notte di pioggia. Il ragazzo, che è un killer di professione, decide di dimostrare la sua riconoscenza a Enzo proponendogli di uccidere chi il professore considera il suo peggior nemico. Enzo all’inizio si ritrae, ma poi inizia a guardarsi attorno e le cose cambiano.

Film gialli da vedere stasera in TV

Chinatown, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film giallo del 1974 diretto da Roman Polanski, con Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez, John Hillerman e Darrell Zwerling. Jake Gittes è un ex poliziotto e investigatore privato, assoldato dalla bella bella Evelyn Mulwray per indagare sul presunto adulterio del marito. Durante le sue ricerche, l’uomo finirà con il minacciare gli interessi di personalità influenti di Chinatown, il quartiere cinese di San Francisco.

The code, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Giallo del 2009 diretto da Mimi Leder, con Morgan Freeman, Antonio Banderas, Radha Mitchell, Robert Forster e Rade Serbedzija. Keith Ripley è un ladro esperto che progetta di rubare due preziose uova Fabergé da un inaccessibile caveau. Nell’impresa, coinvolge anche il giovane Gabriel Martin, anche lui ladro, ma con meno esperienza. L'operazione risulta quasi impossibile e, alle difficoltà del caso, si aggiunge l'attrazione di Gabriel nei confronti di Allexandra, figlia di un malavitoso russo ucciso ma senza che se ne sia ritrovato il cadavere.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ghostbusters – Acchiappafantasmi, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film fantastico del 1984 diretto da Ivan Reitman, con Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Rick Moranis. Tre scienziati alquanto bizzarri e pasticcinoni riescono a scoprire e mettere a punto un metodo che gli consente di catturare i fantasmi, piccoli (ma non sempre) disturbatori che infestano New York.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il gatto con gli stivali, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione diretto da Kimyo Yabuki. In un orfanotrofio di un antico borgo spagnolo, Gatto e Humpty Dumpty crescono come fratelli, con il sogno di trovare un giorno i fagioli magici e arrivare all’oca dalle uova d'oro. Nel frattempo, Humpty imbocca la strada del crimine coinvolgendo anche l’amico ed è proprio in occasione di una rapina che qualcosa va storto e la loro amicizia si rompe. Da allora, Gatto si aggira come un fuorilegge, in cerca di un modo per ripulire il suo nome, mentre Humpty fa squadra con Kitty Zampe di Velluto, una gattina bella e scaltra. Un giorno il destino li rimette insieme, sulle tracce dei fagioli magici.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Valerian e la città dei mille pianeti, ore 21:00 Sky Cinema Action

Uno spettacolare live action, basato sul fumetto fantascientifico “Valerian et Laurelin”. Diretto da Luc Besson, con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Ethan Hawke e Rihanna. Anno 2740. L’agente governativo Valerian viaggia nel tempo insieme alla partner Laureline per difendere la Terra e i pianeti vicini. Sotto la direzione del loro comandante, si imbarcano in una pericolosa missione verso la città intergalattica e multiculturale di Alpha.

Film commedia da vedere stasera in TV

Amore a sorpresa, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica diretta da Anne Giafferi, con Patrick Bruel, Isabelle Carré, Thomas Solivéres, Alice de Lencquesaing e Laurent Stocker. Chloe è sconvolta da quando suo padre ha deciso di vendere la loro cantina di vini a un certo Seth. Per colpa di questa decisione, padre e figlia discutono animatamente e Chloe decide di rifugiarsi nel cottage di famiglia, in stato di abbandono da quando è morta sua madre. Disperata e giù di morale, troverà conforto grazie a un messaggio lasciato da un misterioso affittuario. Chloe inizierà a flirtare con lui non immaginando che si tratta proprio dell’odiato Seth, a cui il padre ha venduto la cantina di vini! Ma le vie dell’amore sono infinite.

I delitti del BarLume - Il re dei giochi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia poliziesca del 2013, diretta da Eugenio Cappuccio, con Lucia Mascino e Filippo Timi. Il barista Massimo Viviani ha un istinto innato e notevoli capacità da investigatore. Grazie ai clienti che frequentano il suo locale, viene sempre a conoscenza di dettagli fondamentali per risolvere i casi di omicidio che vengono commessi nella cittadina toscana in cui vive. La pellicola fa parte della serie TV tratta dai romanzi di Marco Malvaldi.

Ferie d'agosto, ore 21:14 Premium Cinema

Commedia italiana del 1995 diretta da Paolo Virzì, con Silvio Orlando, Ennio Fantastichini, Laura Morante, Sabrina Ferilli e Piero Natoli. Sull'isola di Ventotene si ritrovano a convivere due gruppi di villeggianti molti diversi tra loro sia per le idee politiche che per il livello di cultura generale. I rapporti non sono facili, ma un incidente che coinvolge un extracomunitario scatena una serie di eventi che faranno emergere vicende personali, amori e rancori.

Anything else, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Commedia romantica del 2003 diretto e interpretato da Woody Allen, con Jason Biggs, Christina Ricci, Danny DeVito e Stockard Channing. Jerry Falk si guadagna da vivere scrivendo testi comici per cabarettisti, anche se la sua aspirazione è quella di diventare un famoso romanziere. Ogni giorno si reca a Central Park, dove incontra il professor David Dobel, anche lui autore comico, che gli dà preziosi consigli sulla scrittura. Un giorno Jerry incontra Amanda, una ragazza libera e spregiudicata, e se ne innamora pazzamente. Amore e passione, però, non bastano a tenere in piedi la relazione e il ragazzo chiede aiuto al suo mentore.

La grande Gilly Hopkins, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film commedia diretto da Stephen Herek, con Kathy Bates, Sophie Nélisse, Glenn Close, Octavia Spencer, Julia Stiles e Billy Magnussen. Una bambina di undici anni viene trasferita in diverse case-famiglia. Quando finisce nell'abitazione di Maime Trotter, la mamma adottiva più strana che abbia mai incontrato, cerca di trovare una via d'uscita, ma non tutto va secondo i piani. Film tratto dall’omonima novella per bambini scritta da Katherine Paterson nel 1978.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Gifted - Il dono del talento, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2017 diretto da Marc Webb, con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer e Jenny Slate. Frank Adler è un giovane uomo single, che sta crescendo Mary, la figlia della sorella, una matematica di eccezionale talento. Anche la bambina sembra aver ereditato il genio per i numeri e non solo. Sarà compito dello zio proteggerla dal mondo e dalla nonna materna, che vuole sottrarre la bambina a Frank e spingerla verso un percorso di studi di eccellenza.

Will Hunting - Genio ribelle, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 1997 diretto da Gus Van San, con Robin Williams, Matt Damon, Stellan Skarsgard e Ben Affleck. Will è un orfano con alle spalle una vita difficile fatta di violenze, che si guadagna da vivere come sguattero al Mit. Un giorno, viene sorpreso mentre risolve un complesso problema matematico lasciato irrisolto su una lavagna da pulire. La sua mente prodigiosa viene immediatamente notata e la sua vita cambia per sempre.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Left Behind - La Profezia, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione e fantascienza del 2014 diretto da Vic Armstrong, con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Cassi Thomson, Nicky Whelan e Lea Thompson. Tratto dal primo romanzo della serie “Left Behind”. Sul pianeta Terra domina il caos. Milioni di persone iniziano a scomparire senza lasciare tracce, gli aerei cadono dal cielo, le auto si muovono senza conducenti causando centinaia di incidenti. In questo caos, il pilota Ray Steele fa di tutto per mettere in salvo la vita dei passeggeri a bordo del suo volo. Intanto, la figlia cerca disperatamente la madre e il fratello.

Jarhead 2: Field of fire, ore 21:14 Premium Cinema

Film d’azione del 2014 diretto da Don Michael Paul, con Jason Wong, Jesse Garcia, Bokeem Woodbine, Esai Morales, Josh Kelly e Ralitsa Paskaleva. Un gruppo di soldati americani decide di attraversare l'Afghanistan, devastato dalla guerra, senza alcun supporto da parte del comando militare USA. La missione degli uomini è quella di salvare una donna in pericolo.

2 cavalieri a Londra, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Action-comedy del 2003 diretto da David Dobkin, con Jackie Chan, Owen Wilson, Fann Wong, Aaron Taylor-Johnson, Aidan Gillen e Tom Fisher. Un cinese uccide un dignitario della corte imperiale della Cina e poi scappa In Inghilterra. Chon Wong e il suo amico Roy O'Bannon lo inseguiranno in una corsa contro il tempo per vendicare l’omicidio dell’uomo, che è anche il padre di Chon.

