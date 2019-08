Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 12 agosto

Programmi tv in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Italia’s got talent - Best of, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 rivediamo una raccolta delle migliori esibizioni sul palco dell’edizione 2019 di Italia's Got Talent.

California-killer: 40 anni in fuga, ore 21.15 Crime investigation

Seguiamo il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Gli investigatori hanno cercato per 40 anni il responsabile di 51 aggressioni e 12 omicidi.

Uno sguardo alla Terra, ore 21:15 Sky Arte

Il regista Peter Marcias parte dal documentario “L'ultimo pugno di terra” di Fiorenzo Serra del 1965 e opera una riflessione a tutto tondo sull'immagine e sulla Sardegna

I guerrieri dell’asfalto, ore 21:00 Blaze

Cingolati, maxi truck e bestioni della strada, si scontrano nelle gare di velocità più folli che abbiate mai visto. Durante la settimana sono normali camionisti, nel weekend si trasformano in veri e propri guerrieri dell’asfalto!

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista torna con un nuovo spettacolo. Diretto, senza orpelli, da solo sul palco di fronte al pubblico. Oltre alle battute immancabili che lo hanno fatto apprezzare dal pubblico, tanto da renderlo uno dei comici romani più noti e amati.

La grossa grassa verità, ore 21.00 lei

Torna su lei “La grossa grassa verità”, in cui J. D. Roth riunisce sei ex protagonisti del reality “The Biggest Loser” che nel corso del tempo hanno riguadagnato peso. E dimostra che, se davvero lo vogliono, possono ancora dimagrire.

Mega navi da crociera, ore 21:00 Discovery channel

Mega navi da crociera torna con la seconda stagione per accompagnarci in alcuni dei luoghi più belli del mondo a bordo delle navi da crociera più incredibili e maestose che si siano mai viste. Questa sera vediamo Le Soleal, realizzata per la Compagnie du Ponant.

Space X: alla conquista di Marte, ore 20:55 National Geographic

Attraverso immagini e testimonianze, sveliamo i segreti del progetto realizzato dalla SpaceX. Inoltre, rivediamo alcuni dei momenti più belli della prima stagione di “Marte”.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

Dalla Svizzera, Danny Forster documenta la galleria del San Gottardo, costata 18 miliardi di dollari. È la più lunga al mondo e ha velocizzato molto i viaggi attraverso le Alpi.

Il tesoro perduto di Jesse James, ore 21:00 History

Un team di studiosi analizza la morte di Jesse James, il fuorilegge più famoso d'America che riuscì a rubare oltre mezzo miliardo di dollari in lingotti d'oro e monete.

Africa: predatori letali, ore 21:00 Nat Geo Wild

Un cucciolo di leone viene allontanato da sua madre e dai suoi fratelli. Oggi, da adulto, deve riuscire a sopravvivere in un ambiente particolarmente ostile.

Serie TV in onda stasera

Warrior - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione tv, va in onda “Warrior”, la serie HBO basata sull’idea originale di Bruce Lee. Ambientata durante le guerre Tong alla fine del 1870 a San Francisco, la serie segue Ah Sahm, un prodigio nelle arti marziali che emigra a San Francisco dalla Cina, in cerca di sua sorella. La produzione è di Shannon Lee, figlia di Bruce.

Agents of S.H.I.E.L.D. - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox vediamo la sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

How I met your mother, ore 21:55 Fox

Alle 21:55 invece, rivediamo l’ottava stagione di “How I met your mother”, la sitcom che racconta le vicissitudini sociali e sentimentali dei cinque amici Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily nella New York del III millennio. La trama principale è costituita dalla ricerca, da parte di Ted, dell'anima gemella con cui sposarsi e metter su famiglia.

Grand Hotel - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life va in onda “Grand Hotel”, adattamento statunitense dell’omonima telenovela spagnola. Prodotta da Eva Longoria e ideata da Brian Tanen la serie racconta la vita professionale e personale dei lavoratori di un hotel a conduzione familiare a Miami.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Altri due episodi, in prima visione Fox crime, della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Deception, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, rivediamo “Deception”, la serie poliziesca con protagonista l'illusionista Cameron Black. Dopo che la sua carriera di mago viene rovinata da uno scandalo, Black diventa il primo consulente illusionista a collaborare con l'FBI nella risoluzione di crimini particolarmente strani.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Childhood’s end, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo gli episodi della miniserie tv “Childhood’s end”. Nella serie, un gruppo di alieni chiamati "Superni" (Overlords) invade pacificamente la Terra per eliminare la povertà, la guerra e le malattie. Ma non è tutto così bello come sembra.

LA to Vegas, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 rivediamo la serie tv che segue le vite dell'equipaggio e dei passeggeri di una compagnia aerea low cost denominata “Jackpot Airlines”, che effettua voli regolari da venerdì a domenica da Los Angeles a Las Vegas dove accadono episodi alquanto esclusivi.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e gli invasori alieni, ore 21:00 Boomerang

Finiti in una remota città del deserto, i nostri amici scoprono che il luogo pullula di oggetti volanti ed extraterrestri tutt'altro che amichevoli!

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:05 Disney XD

Alle 21:05 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

