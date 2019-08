Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 4 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Faster, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2010 per la regia di George Tillman Jr, con Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Moon Bloodgood, Oliver Jackson-Cohen e Maggie Grace. Un ex carcerato si mette alla ricerca degli uomini che hanno tradito il fratello, provocandone la morte durante una rapina anni prima. Nel corso della sua missione vendicativa, gli si mettono alle calcagna un attempato poliziotto e un killer egocentrico. Da non perdere.

Pacific Rim, ore 20:55 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2013 per la regia di Guillermo Del Toro con Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day e Ron Perlman. Legioni mostruose di creature chiamate Kaiju emergono dagli abissi marini e minacciano di distruggere nel giro di breve tempo per l’intera umanità. Per combatterle, viene progettata un’arma particolare: robot enormi, i Jaegers, controllati simultaneamente da due piloti in perfetta sintonia tra loro. Quando anche i Jaegers si dimostrano inermi di fronte all’implacabile furia dei Kaiju, almeno finché non arriva il pilota giusto.

Solomon Kane, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2009 per la regia di Michael J. Bassett, con James Purefoy, Max Von Sydow, Pet Postlethwaite, Rachel Hurd-Wood e Patrick Hurd-Wood. Durante il 17esimo secolo, Solomon Kane è un uomo dall’aspetto cupo e tenebroso che vaga col preciso obiettivo di estirpare il male assoluto presente sulla Terra in ogni sua forma e incarnazione. Nei suoi avventurosi viaggi alla ricerca della giustizia e della pace eterna, attraverserà l’Europa giungendo anche nella giungla africana.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La fabbrica di cioccolato, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film fantastico americano del 2005 per la regia di Tim Burton, con Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, Helena Bonham Carter, Noah Taylor, Chrostopher Lee, Missi Pyle e James Fox. Il piccolo Charlie realizza il suo sogno di trovare uno dei cinque biglietti d’oro per una visita guidata alla grande fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Lo accompagnano gli altri quattro vincitori, ma ne rimarrà solo uno alla fine.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli incredibili 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

In prima visione tv l’attesissimo sequel della pellicola Pixar del 2004 premiata agli Oscar come miglior film d’animazione. Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare tutti quanti il loro personale fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta che è impossibile rifiutare. Il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli. Regia di Brad Bird.

Film drammatici da vedere stasera in TV

5 giorni fuori, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2010 diretto Anna Boden e Ryan Fleck, con Zach Galifianakis, Emma Roberts, Aasif Mandvi, Lauren Graham e Viola Davis. Dopo un attacco di depressione un ragazzo adolescente viene ricoverato all’interno di una struttura psichiatrica. Qui incontra diversi pazienti bizzarri e comprende di amare la vita e di essere pronto ad affrontarla.

Hardball, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico americano del 2001 per la regia di Brian Robbins, con Keanu Reeves, Diane Lane, John Hawkes e D.B. Sweeney. Indebitato fino al collo, Connor è costretto ad accettare la proposta di un amico: fare corsi di baseball a dei bambini di 10 anni. L’idea non lo fa impazzire, e gli ostacoli non sono pochi. Ma insieme a Elizabeth, insegnante di quartiere, la sua vita cambierà per sempre. Una storia di riscatto e amore da non perdere.

Tutti lo sanno, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film spagnolo del 2018 per la regia di Asghar Farhadi, con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darìn, Bàrbara Lennie, Inma Cuesta. Laura, una donna spagnola che vive a Buenos Aires, ritorna nella sua cittadina natale appena fuori Madrid per prendere parte al matrimonio della sorella. Tuttavia, la riunione familiare avrà risvolti inaspettati e finirà per far riemergere un passato di problemi irrisolti. Da non perdere.

Film romantici da vedere stasera in TV

Cocktail, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film romantico del 1988, diretto da Long Ching Herman Yau, con Candy Lo, Eric Kot, Bobo Chan, Lawrence Cheng e Wing Yin Cheung. Dopo aver lasciato l’esercito, il giovane ambizioso Brian Flanagan cerca un lavoro a New York. Senza una specializzazione, trova soltanto un lavoro part-time come Barman. Il boss Douglas Koglan inizia a introdurlo nei segreti del mestiere e ben presto il duo diviene la più famosa coppia di barman di Manhattan. Spinto dall’inatteso successo, Brian inizia a pensare di aprire un proprio locale e, per metter da parte i soldi necessari, si trasferisce in Giamaica dove la professione è ben retribuita. Qui si innamora di Jordan, una giovane attraente artista americana. Ma Brian non è insensibile al fascino femminile e si metterà nei guai.

La legge dell’amore, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film britannico sentimentale del 1998 per la regia di Alastair Reid, con James Frain, Natascha McElhone, Peter Capaldi, Harry Enfield e Parker Posey. Londra: l’avvocato Kate sta per sposarsi con il fidanzato quando viene invitata ad occuparsi di un caso di eredità contesa. L’avvocato dall’altra parte è un brillante collega, Jack, che non ha mai perso in tribunale. La ventunenne Mirella contesta 15 milioni di sterline e varie proprietà, ma non ha fatto i conti l’infatuazione della sua avvocatessa per Jack.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il mio piccolo dinosauro, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’avventura fantasy del 2017 per la regia di Matt Drummond, con Jordan Dulieu, Annabel Wolfe, Scott Irwin e Beth Champion. Un esperimento militare fallito si risolve con alcune conseguenze fuori da ogni previsione: un bambino fa amicizia con un dinosauro sulle cui tracce ci sono i militari, che hanno il preciso scopo di abbatterlo. Un film divertente ed emozionante, adatto a tutta la famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Giochi di potere, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Thriller americano del 2018 per la regia di Per Fly, con Theo James, Ben Kingsley, Belcim Bilgin, Jacqueline Bisset e Rossif Sutherland. Michael è un giovane idealista programmatore e coordinatore che ottiene il lavoro dei suoi sogni presso le Nazioni Unite e, presto, si trova a ricoprire un ruolo importante nel programma Oil for Food su volontà di Pasha, esperto diplomatico e mentore. Michael si prene il successo che ha sempre desiderato, ma le sue decisioni provocano delle conseguenze che non si aspetta. Un film pronto a tenervi col fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Film commedia da vedere stasera in TV

Non c’è 2 senza te, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Massimo Cappelli, con Fabio Troiano, Dino Abbrescia, Belen Rodriguez, Tosca D'Aquino, Samuel Troiano. Un'insegnante di spagnolo entra nella vita di due conviventi, già alle prese con un ospite indesiderato. Belen Rodriguez e Fabio Troiano in una commedia sugli imprevisti in amore.

Poliziotti fuori – due sbirri a piede libero, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Film americano del 2010 per la regia di Kevin Smith, con Bruce Willis, Tracy Morgan, Adam Brody, Seann William Scott e Michelle Trachtenberg. Arrivano le strampalate avventure di due poliziotti presi nel quotidiano, ad affrontare piccoli e grandi delitti della città. Risate assicurate.

Vicky Cristina Barcelona, ore 21:15 su Premium Cinema

Film americano del 2008 per la regia di Woody Allen, con Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Rebecca Hall, Javier Bardem, Chris Messina e Patricia Clarkson. Due giovani americane – Vicky e Cristina – vanno in vacanza a Barcellona. Vicky è una ragazza dolce e sensibile e deve presto sposarsi, mentre Cristina è libera e sentimentalmente avventurosa. A Barcellona conosce Juan, un pittore eccentrico e affascinante, il quale è ancora legato in qualche modo alla moglie Maria Elena.

Film horror da vedere stasera in TV

Crimson Peak, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Su Premium Cinema +24 HD, “Crimson Peak”, un film di Guillermo Del Toro con Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam, Jim Beaver. Edith non si trova bene nell'alta società della New York di inizio '900, il trauma della madre deceduta, l'aspirazione ad essere una scrittrice e le strane allucinazioni di cui è vittima la rendono diversa dagli altri. Una storia horror gotica diretta magistralmente da Guillermo Del Toro, ben strutturata, con trama e personaggi affascinanti e misteriosi.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV