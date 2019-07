Hotel Artemis: trama, trailer, cast del film

Film del 2018 scritto e diretto da Drew Pearce (già sceneggiatore di “Fast & Furious - Hobbs & Shaw”), “Hotel Artemis” mixa sapientemente azione, thriller e fantascienza contando su un cast d’eccezione, a cominciare da un’invecchiata e straordinaria Jodie Foster.

In uscita in Italia l’1 agosto, “Hotel Artemis” è ambientato in una Los Angeles caotica e in rivolta.

“Hotel Artemis”: la trama

Los Angeles, futuro prossimo. È il 2028, e negli USA viene approvata la legge sulla privatizzazione dell’acqua. Una decisione, questa, che scatena il caos e le proteste della popolazione. Approfittando della situazione, un gruppo di malviventi organizza una rapina in banca non sapendo che le ricchezze più grandi e più interessanti sono racchiuse in un caveau inespugnabile. Raggiunti dalla polizia, uno di loro (P-22) viene ucciso mentre un altro (Lev) rimane gravemente ferito: i tre riescono comunque a scappare, e trovano rifugio all’interno dell’Hotel Artemis.

A dispetto delle sue sembianze (quelle di un tradizionale albergo d’epoca), l’Hotel Artemis è in realtà una clinica medica segreta al servizio dei criminali, gestita da Jean Thomas, “l’infermiera” (Jodie Foster), che accoglie Sherman (Sterling K. Brown) e Lev (Brian Tyree Henry). Da quel momento, i due vengono chiamati “Waikiki” e “Honolulu”. Poco dopo, arrivano nella struttura altri due criminali: “Nizza” (Sofia Boutella), il cui compito segreto è quello di assassinare uno degli ospiti della clinica, e il boss della malavita “Wolf King” (Jeff Goldblum).

Nizza fa la conoscenza di Acapulco (Charlie Day) e di Waikiki, e rivela a quest’ultimo che la penna in suo possesso nasconde dei diamanti ed è di proprietà di Wolf King. Quest’ultimo, sotto anestesia, rivela a Jean che il figlio - da lei creduto morto per overdose - è in realtà stato da lui ucciso per aver rubato una sua macchina. Seguono vendette, tentativi d’omicidio e morti accidentali, in un crescendo di tensione dal finale inatteso.

“Hotel Artemis”: il trailer

Presentato il 19 maggio 2018 al Regency Village Theater di Westwood, California, per la promozione di “Hotel Artemis” la Global Road Entertainment ha diffuso una serie di poster contenente ciascuno un omaggio ad un romanzo o ad un film ambientati a Los Angeles, da “Il lungo addio” ad “American Gigolo”.

Il trailer italiano pone l’accento sulla figura di Jodie Foster, alias “L’infermiera”, e dà una chiara idea dei momenti di tensione di cui il film è ricco.

“Hotel Artemis”: il cast

Protagonista di “Hotel Artemis” è una straordinaria Jodie Foster, nata Alicia Christian Foster nel 1962. Californiana di Los Angeles, dal suo esordio - a soli 10 anni - non si è mai fermata. Nota per i suoi ruoli in “Taxi Driver” di Martin Scorsese, in “Sotto accusa” (per cui vince un Oscar come miglior attrice protagonista nel 1989) e ne “Il Silenzio degli Innocenti” (suo secondo Oscar), è anche produttrice e regista.

Al suo fianco troviamo Sterling K. Brown, attore statunitense classe 1976 noto per aver partecipato alle serie televisive “American Crime Story” e “This Is Us”, e la ballerina e attrice algerina ma naturalizzata francese Sofia Boutella (già vista in “Atomica bionda” di David Leitch e in “La mummia” di Alex Kurtzman).

Eccezionale nei panni di Wolf King è Jeff Goldblum, il Ian Malcolm di “Jurassic Park” e dei suoi sequel e il Gran Maestro di “Thor: Ragnarok”. Le sue interpretazioni in famosissime produzioni gli sono valse una stella sulla Hollywood Walk of Fame.