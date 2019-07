Film in uscita giovedì 25 luglio

Men in Black - International

La settimana che va dal 25 al 31 luglio non vede tante novità al cinema ma le poche uscite meritano sicuramente una segnalazione. Le uscite della settimana sono da registrare tutte per giovedì 25 e tra queste spicca “Men in Black - International”, lo spin-off della famosa saga del Marvel Cinematic Universe. Non troviamo più gli agenti K e J, interpretati rispettivamente da Tommy Lee Jones e Will Smith ma stavolta abbiamo a che fare con gli agenti H ed M, che hanno il volto di Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Le avventure si svolgono tra Londra, Parigi, Marrakech e Ischia. A comandare il quartier generale, l’agente O (interpretato ancora una volta da Emma Thompson). Il suo omologo britannico è l’agente T, che ha le fattezze di Liam Neeson. Nel ruolo di due alieni troviamo Rebecca Ferguson e il comico Kumail Nanjiani. La regia è affidata a F. Gary Gray. Negli USA “Men in Black - International” ha incassato 78,1 milioni di dollari nelle prime 5 settimane di programmazione.

Midsommar - Il villaggio dei dannati

Sempre giovedì 25 luglio esce in tutte le sale italiane “Midsommar - Il villaggio dei dannati”, un thriller-horror diretto da Ari Aster con Florence Pugh e Jack Reynor. Il regista di “Hereditary” torna con un film che ricorda molto le atmosfere del precedente. La storia è quella di Dani e Christian, una giovane coppia in crisi che cerca di tenersi unita nonostante la tragedia familiare che ha colpito Dani. Per provare a superare il dolore, i due decidono di partire alla volta di un villaggio in Svezia insieme ad alcuni amici. Qui festeggeranno Midsommar, ovvero la tradizionale festa di mezza estate, che si svolge dal 21 al 25 giugno, durante il solstizio. Incontreranno Simon e Connie, due viaggiatori inglesi che si troveranno ad assaggiare dei funghi allucinogeni e saranno trasportati in un mondo fantasy. Dani ha il volto di Florence Pugh, mentre Christian è interpretato da Jack Reynor. Simon e Connie sono rispettivamente Archie Madewke ed Ellora Torchia.

La piccola boss

In ultimo, arriva una commedia: “La piccola boss” di Tina Gordon Chism e Joshua Aaron Stringer. Uscito nelle sale americane lo scorso aprile col titolo di “Little”, ha già incassato 48 milioni di dollari, ottenendo giudizi contrastanti da parte della critica. La storia è quella di Jordan Sanders, una donna a capo di un’azienda del settore tecnologico che è il terrore dei suoi dipendenti. Ex bambina bullizzata, Jordan tratta tutti in maniera sprezzante e odiosa, fino a quando incontra Stevie, una ragazzina che le augura di tornare bambina in modo da porre rimedio alle angherie subite. E così, magicamente, la donna si trova ad avere di nuovo 13 anni e a dover gestire comunque l’azienda. Grazie a una serie di equivoci e disavventure, Jordan capisce di essere stata molto dura con i suoi sottoposti e decide di diventare un capo migliore. A interpretare Jordan da adulta è Regina Hall (nota come la Brenda della saga “Scary Movie”), mentre la boss tredicenne è Marsai Martin, attrice della sit-com di ABC “Black-ish”.