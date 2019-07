La piccola boss, la data di uscita del film

Film del 2019 diretto da Tina Gordon Chism, “La piccola boss” (titolo originale, “Little”) è uscito nelle sale americane lo scorso aprile. Con Regina Hall nei panni di Jordan Sanders (a interpretare Jordan tredicenne è invece Marsai Martin), la commedia racconta l’esilarante trasformazione del prepotente capo di un’importante azienda nel suo io più giovane.

Sin dalla sua uscita nelle sale, “La piccola boss” ha incassato 48 milioni di dollari, ottenendo giudizi contrastanti da parte della critica, che ne ha lodato l’intento e le interpretazioni ma che avrebbe voluto un maggior numero di risate.

“La piccola boss”, l’uscita nelle sale italiane

Nelle sale italiane a partire dal 4 luglio 2019, “La piccola boss” ruota attorno la figura di Jordan Sanders: ex bambina bullizzata, Jordan è ora a capo di un’azienda del settore tecnologico, dove tratta tutti in modo sprezzante e odioso. Tutto cambia quando un mago in erba, Stevie, riesce a farla tornare la ragazzina che era a 13 anni per vendicarsi delle angherie che lei le ha inflitto: così, la mattina Jordan si risveglia adolescente, costretta a tornare a scuola e a chiedere alla sua assistente April (Issa Rae) di aiutarla con l’azienda.

Impegnata a fronteggiare (di nuovo) i bulli a scuola e le richieste di clienti in azienda, Jordan - grazie ad una serie di equivoci e di disavventure - capisce quanto terribile sia stata con i suoi dipendenti e, ritornata adulta, diventa un capo decisamente migliore. Perché “La piccola boss” è una commedia, ma di quelle che contengono messaggi e insegnamenti.

“La piccola boss”, cast e curiosità

Ad interpretare la tredicenne Jordan Sanders è Marsai Martin, attrice della sit-com di ABC “Black-ish”: Marsai è Diane Johnson, figlia di una famiglia afroamericana che si trova ad affrontare - in chiave ironica - i diversi problemi della comunità nera con la polizia, il governo, i vicini, i bianchi e i telegiornali.

Americana classe 2004, Marsai Martin nel 2014 si è rivolta a Kenya Barris per proporle una sceneggiatura ispirata a “Big”, il film del 1988 con protagonista Tom Hanks. Al contrario di quel che succede in “La piccola boss”, in “Big” il protagonista - il dodicenne Josh Baskin - esprime il desiderio di non essere più un bambino, e si risveglia trentenne. Capendo, alla fine del film, che essere piccoli non è poi così male. A Kenya l’idea piace e Marsai diventa, all’età di 14 anni, la più giovane produttrice esecutiva di una produzione hollywoodiana.

Al fianco di Martin, in “La piccola boss” troviamo Regina Hall (con cui divide il ruolo di protagonista). Attrice americana classe 1970, nota ai più come la Brenda della saga “Scary Movie”, nel 2001 e nel 2002 Regina è nel cast di “Ally McBeal”, e viene nominata come miglior attrice non protagonista in una serie tv comica agli NME Images Awards. In seguito, recita in diversi film diventando la musa del regista Tim Story, che la vuole nei suoi “Think Like a Man”, “La guerra dei sessi - Think like a man” e “Shaft”, in uscita nel 2019.