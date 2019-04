I migliori film comici italiani del 2019

I sette migliori film comici italiani del 2019 usciti nelle sale cinematografiche. Da "Non ci resta che il crimine" a "Cosa ci dice il cervello"

Il 2019 ha regalato agli spettatori tantissimi film comici di produzione italiana. Da “Non ci resta che il crimine”, uscito a gennaio, al recentissimo “Ma cosa ci dice il cervello”, il cinema italiano continua a mietere successi e a creare pellicole in grado di intrattenere il pubblico e regalare due ore di sana comicità. Quest’anno sono sette i film comici italiani più interessanti usciti nelle sale.

Non ci resta che il crimine

“Non ci resta che il crimine”, diretto da Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli e lo stesso Bruno, racconta la storia di un gruppo di amici che decidono di organizzare un “Tour Criminale” di Roma per scoprire i luoghi principali teatro delle gesta della Banda della Magliana. Per un imprevedibile scherzo del destino, il gruppo viene catapultato nel 1982 e dovrà vedersela con la vera Banda.

Attenti al gorilla

Luca Miniero è il regista di “Attenti al Gorilla” con Frank Matano, Cristiana Capotondi e Pasquale Petrolo. Il fim racconta la storia di Lorenzo, avvocato fallito, che decide di fare causa allo zoo della sua città per guadagnare la stima della moglie e della famiglia. Dopo aver vinto la causa, sarà costretto però ad ospitare un gorilla in casa.

L’agenzia dei bugiardi

Giampaolo Morelli, Massimo Ghini e Alessandra Mastronardi sono i protagonisti del film commedia “L’agenzia dei bugiardi”, diretto da Volfango De Biasi. Tre amici sono i creatori di un’agenzia che fornisce alibi ai propri clienti. Fred, uno dei tre componenti, si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio è un suo cliente.

Compromessi Sposi

La coppia Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono è al centro della commedia “Compromessi Sposi”. Una giovane fashion blogger di Gaeta e un ragazzo bergamasco si innamorano follemente e nel giro di una notte decidono di sposarsi. Tutti sono ignari di questa decisione, anche i loro padri, Diego e Gaetano. Il ricco imprenditore del Nord e il rigido sindaco del Sud faranno di tutto per impedire il matrimonio.

Croce e delizia

Con Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio, Jasmine Trinca, Filippo Scicchitano e Lunetta Savino, “Croce e delizia” racconta dello scontro tra le famiglie Castelvecchio, eccentrici, con mentalità aperta, narcisisti e disuniti e i Petagna, gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori tradizionali ma conservatori. I capifamiglia Tony (Fabrizio Bentivoglio) e Carlo (Alessandro Gassmann) annunciano il loro amore e scardinerà gli equilibri delle due famiglie.

Bentornato Presidente!

Claudio Bisio torna a vestire i panni di Peppino Garibaldi, affiancato dalla new entry Sarah Felberbaum, che interpreta Janis in “Bentornato Presidente!”, sequel del fortunato “Benvenuto Presidente!”. La regia vede la firma del duo formato da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi. Sono trascorsi ormai otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi si gode la quiete della vita in montagna insieme a Janis e alla piccola Guevara. Ma Janis mostra segni di insofferenza a una vita troppo tranquilla.

10 giorni senza mamma

“10 giorni senza mamma” è un film che si chiede cosa potrebbe accadere a un papà se la mamma decidesse di partire per dieci giorni. Diretto da Alessandro Genovesi, vede tra i protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Una tragicommedia per la famiglia che ha incassato quasi 10 milioni di euro.

Modalità aereo

“Modalità aereo” è un film diretto da Fausto Brizzi con protagonisti Paolo Ruffini, Lillo, Dino Abbrescia, Violante Placido e Caterina Guzzanti. La pellicola racconta dell’incontro di Diego, uomo felice e che vive una vita di lusso, con Ivano e Sabino. Dopo un veloce scambio di battute, Diego sale sull’aereo che lo porterà a Sidney ma ha dimenticato il cellulare che viene preso da Ivano e Sabino. I due hanno la possibilità di accedere a una rubrica infinita di contatti e a un mondo che hanno sempre potuto soltanto sognare.

Cosa ci dice il cervello

Paola Cortellesi interpreta una donna che si divide tra il lavoro al ministero, gli impegni scolastici di sua figlia Martina e gli sfottò della sua esuberante mamma. In realtà è un agente segreto, impegnato in pericolose missioni internazionali. Nel cast di "Cosa ci dice il cervello" anche Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi e Carla Signoris.