Film stasera in TV: da non perdere oggi, mercoledì 24 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Replicas, ore 21:15 su Sky Cinema

Film americano del 2018 per la regia di Jeffrey Nachmanoff, con Alice Eve, Keanu Reeves, Emjay Anthony, Emily Alyn Lind e Thomas Middleditch. Dopo la morte dei suoi familiari in un tragico incidente stradale, uno scienziato matura l’ossessione di riportarli in vita. Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Sicilian Ghost Story, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017, diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Andrea Falzone e Federico Finocchiaro. La pellicola si ispira a uno dei fatti di cronaca nera più famosi e terribili accaduti in Italia e ha vinto il premio come miglior sceneggiatura non originale ai David di Donatello 2018. Luna è una giovanissima ragazza che frequenta Giuseppe, suo compagno di classe. Tuttavia, i genitori di lei si oppongono al rapporto tra i due, in quanto sostengono che il padre del ragazzo sia un mafioso, fino a quando il ragazzo non scompare misteriosamente. Suo padre, Santino di Matteo, è infatti un ex-mafioso e collaboratore di giustizia che, per vendetta, si vede portare via il figlio, rapito nel 1993 e successivamente sciolto nell’acido al principio del ’96. La vicenda ha segnato l’Italia degli anni Novanta e continua ancora oggi a far discutere.

Fa’ la cosa giusta, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 1989 per Danny Aiello, Spike Lee, John Turturro, Rosie Perez e Ossie Davis. Brooklyn, giornata di caldo torrido. La situazione sembrerebbe tranquilla nel quartiere di Bedford-Stuyvesant e, anche nella pizzeria italiana (gestita da Sal e dai figli Vito e Pino, frequentata però soprattutto da neri), tutto va come al solito. Sono passati ormai 15 anni dai disordini razziali, ma basta un banalissimo incidente per innescare di nuovo la miccia.

Il curioso caso di Benjamin Button, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico americano del 2008 per la regia di David Fincher, con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton ed Elle Fanning. La vita di un bizzarro essere umano nato con l’aspetto di un ottantenne che, crescendo, diventa ancora più vecchio – almeno finché all’improvviso non inizia a ringiovanire. Un’esistenza complicata, destinata a soffrire e far soffrire. Tratto da una novella di Scott Fitzgerald.

Film western da vedere stasera in TV

Il mio nome è nessuno, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Spaghetti-western per la regia di Tonino Valerii con Terence Hill, Henry Fonda, Jean Martin e Piero Lulli. Nessuno è un giovane pistolero dall’anima un po’ truffaldina. Il suo idolo è Jack Beauregard: quando finalmente lo incontra, farà di tutto per coinvolgerlo nell’impresa di distruggere il mucchio selvaggio, una banda di 150 pistoleros che terrorizza il Far West ormai da troppo tempo.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il gatto con gli stivali, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Kimyo Yabuki. In un orfanotrofio di un antico borgo spagnolo, Gatto e Humpty Dumpty crescono come fratelli, con il sogno di trovare un giorno i fagioli magici e arrivare all’oca dalle uova d'oro. Nel frattempo, Humpty imbocca la strada del crimine coinvolgendo anche l’amico ed è proprio in occasione di una rapina che qualcosa va storto e la loro amicizia si rompe. Da allora, Gatto si aggira come un fuorilegge, in cerca di un modo per ripulire il suo nome, mentre Humpty fa squadra con Kitty Zampe di Velluto, una gattina bella e scaltra. Un giorno il destino li rimette insieme, sulle tracce dei fagioli magici. Un film d’animazione per tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

China Salesman – Contratto mortale, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2017 per la regia di Tan Bing, con Dong-xue Li, Mike Tyson, Steven Seagal, Clovis Fouin e Janicke Askevold. Yan Jian, giovane ingegnere informatico cinese, si offre volontario per andare in Nordafrica a vincere un concorso per appropriarsi delle comunicazioni tra nord e sud del continente. La spia francese Michael ha lo stesso obiettivo. Insieme a lui c’è Lauder, grande mercenario africano, e insieme scopriranno la grande cospirazione che dovranno fermare prima che sia troppo tardi. Un film mozzafiato, ricco di colpi di scena, da gustare sul ciglio del divano.

Wanted – scegli il tuo destino, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2008 per la regia di Timur Bekmambetov, con James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman e Terence Stamp. Wesley è un giovane pigro con un lavoro modesto e nessuna ambizione. All’improvviso però arriva Fox, giovane e spericolata, che lo mette in contatto con una società di criminali. Wesley scopre così di avere poteri ereditati dal padre, e inizia un addestramento per risvegliarli.

Dunkirk, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Con la regia di Christopher Nolan e un cast composto da Kenneth Branagh, Mark Rylance, James D'Arcy, Cillian Murphy e Tom Hardy, Dunkirk è un film perfetto per chi ama le pellicole d’azione. Nel maggio del 1940, sulla spiaggia di Dunkirk, 400mila soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L'impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria dentro la disfatta”, una promessa per l’avvenire di una futura liberazione del continente.

Film thriller da vedere stasera in TV

Confessioni di una mente pericolosa, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Esordio alla regia per George Clooney in questo spy-thriller dal cast stellare con Julia Roberts, Sam Rockwell e Drew Barrymore. Tratto dall'autobiografia del guru della TV Chuck Barris, il film ne racconta la doppia vita di spietato agente segreto nell'America degli anni '60. Un film ben fatto e da vedere, nostalgico e dark, con attori super (Sam Rockwell su tutti).

Film commedia da vedere stasera in TV

Gambit, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Un film di Michael Hoffman, con Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Tom Courtenay, Stanley Tucci, Cloris Leachman. Un curatore di mostre organizza una truffa ai danni dell'uomo più ricco d'Inghilterra. Come esca, recluta una regina del rodeo texana. Un intrigo misterioso incentrato sulle armi seduttive delle donne.

Un amore a 5 stelle, ore 21 su Sky Cinema Romance

Jennifer Lopez è la protagonista di questa commedia romantica del 2002, diretta da Wayne Wang, con Stanley Tucci, Ralph Fiennes, Bob Hoskins e Natasha Richardson. Marisa Ventura è una ragazza madre del Bronx che lavora come cameriera in un albergo a 5 stelle di Manhattan, il Beresford Hotel. La donna aspira a una condizione migliore, ma la vita gli ha insegnato a contare solo su stessa e a restare con i piedi piantati per terra. Un giorno al Beresford Hotel arriva Christopher Hall, affascinante rampollo di una dinastia di politici, che adesso corre per il senato. Per un divertente equivoco, l’uomo conosce Marisa, che crede erroneamente una facoltosa cliente dell’albergo. I due si innamorano e la giovane assapora per un attimo il gusto della celebrità prima che le cose tornino al loro giusto posto. Ma il figlio di Marisa, Ty, si mette in mezzo per un lieto fine annunciato, ma non scontato.

L’alba della libertà, ore 21 su Sky Cinema Drama

Un film di Werner Herzog con Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies. La storia vera di Dieter Dengler, pilota della U.S Air Force, americano di origini tedesche, abbattuto e catturato in Laos durante la guerra del Vietnam. Dengler riesce ad organizzare la sua fuga e quella di un gruppo di prigionieri. Basato su un documentario del 1977 dello stesso Herzog, il film si basa soprattutto sul concetto di libertà, anche in senso metaforico.

Mari del Sud, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Una commedia tutta italiana del 2001, diretta da Marcello Cesena. I Brogini sono una famiglia borghese abituati alla bella vita in procinto di organizzare una vacanza ai Tropici: purtroppo, il loro promotore finanziario scappa con i soldi e loro si trovano, per la prima volta, a essere poveri. Un’avventura comica con Diego Abatantuono, Victoria Abril, Giulia Steigerwalt e Chiara Sani. Da non perdere per l’atmosfera surreale e la comicità iconica di alcuni dei protagonisti della commedia made in Italy.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Ant-Man and the Wasp, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2018 per il genere superheroes con la regia di Peyton Reed. Nel cast, Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Walton Goggins. Scott deve affrontare le conseguenze delle sue azioni sia come padre che come supereroe. Mentre tenta di barcamenarsi tra la sua vita quotidiana e le responsabilità derivate dai poteri che possiede, si vede assegnare una nuova missione, questa volta al fianco di Wasp. Un film favoloso con effetti speciali da lustrarsi gli occhi: consigliato soprattutto agli appassionati del genere.

Harry Potter e i doni della Morte parte 2, ore 21:15 su Premium Cinema

Film britannico del 2011 per la regia di David Yates, con Daniel Radcliffe, Ralph Fiennes, Emma Watson e Alan Rickman. Dopo aver recuperato la Coppa di Tassorosso da un Horcrux nascosto all’interno delle segrete della banca degli studenti Grigott, Harry, Hermione e Ron sono pronti a tornare a dorso di drago alla scuola di Hoghwarts e chiudere per sempre con l’incubo di Voldemort. Ma saranno all’altezza del loro compito?

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV