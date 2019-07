Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 23 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Ant-Man And the Wasp, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2018 per il genere superheroes con la regia di Peyton Reed. Nel cast, Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Walton Goggins. Scott deve affrontare le conseguenze delle sue azioni sia come padre che come supereroe. Mentre tenta di barcamenarsi tra la sua vita quotidiana e le responsabilità derivate dai poteri che possiede, si vede assegnare una nuova missione, questa volta al fianco di Wasp. Un film favoloso con effetti speciali da lustrarsi gli occhi: consigliato soprattutto agli appassionati del genere.

Film western da vedere stasera in TV

I quattro figli di Katie Elder, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film western americano del 1965 per la regia di Henry Hathaway, con John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer e Michael Anderson JR. John, Tom, Matt e Bud Elder si sono riuniti in occasione dei funerali della madre Katie. È in quell’occasione che scoprono un potente costruttore d’armi di nome Morgan Hastings, il quale tiene il loro paese natale sotto scacco e, con la forza, ha preso possesso dei ranch di famiglia. I quattro fratelli sono decisi a combattere al fianco della comunità, quando all’improvviso vengono incastrati da un diabolico piano per farli fuori in poco tempo. Un capolavoro del suo genere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

L’ape Maia – Le Olimpiadi Di Miele, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 per la regia di Noel Cleary e Alexs Stadermann. Nell’alveare dell’ape Maia c’è molto fermento: le api hanno finito il loro lavoro, l’estate è agli sgoccioli e un dignitario dal mega alveare di Buzztropolis arriva per portare un importante messaggio alla Regina: è arrivato il momento di partecipare alle Olimpiadi del Miele! L’entusiasmo viene smorzato da un ricatto che solo la giovane e coraggiosa Maia sarà in grado di sovvertire.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Atto di forza, ore 21 su Sky Cinema Action

Celebre film di Paul Verhoeven, con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. Schwarzenegger veste i panni di Douglas Quaid, un operaio che continua a fare sogni ambientati su Marte. Ossessionato dal desiderio di visitare il pianeta, si rivolge a una compagnia che impianta finte memorie nella psiche delle persone. Da qui prende il via un'incredibile avventura che mescola azione pura e psicologia. Un fanta-action indimenticabile, tra i migliori film di fantascienza di sempre. Da non perdere.

Ritorno al futuro, ore 21 su Comedy Central

Regia di Robert Zemeckis. Un film del 1985 con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson. Marty, simpatico ragazzotto americano, conosce Doc, il classico "scienziato pazzo", che ha sottratto un carico di plutonio a un gruppo di terroristi libici per alimentare la sua "creatura": un'auto che è al contempo una macchina del tempo. Una commedia cult innervata dalla fantascienza che ci ricorda come la tecnologia compia periodicamente dei ritorni al futuro.

Film di thriller da vedere stasera in TV

Le due verità, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Miniserie tv di Sandra Goldbacher con Bill Nighy, Catherine Keener, Matthew Goode, Morven Christie, Anthony Boyle. Miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Agatha Christie. Natale 1954. La ricca filantropa Rachel Argyll viene uccisa nella sua tenuta di famiglia Sunny Point. Il suo figlio adottivo Jack Argyll viene arrestato in quanto accusato dell'omicidio. Protesterà con veemenza la sua innocenza. Da non perdere per tutti gli appassionati della signora del giallo.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Dopo la guerra, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film italiano del 2017 per la regia di Annarita Zambrano con Giuseppe Battiston, Charlotte Cétaire, Jean-Marc Barr, Barbora Bobulova e Fabrizio Ferracane. In seguito all’omicidio di un professore universitario in un agguato ad opera dei terroristi, Marco, ex militante di estrema sinistra condannato all’ergastolo e rifugiato in fracia, è accusato dall’Italia di essere una delle menti, e richiede l’estradizione. Ha inizio così una lunga lotta che si trasforma in una guerra mediatica dove la ragione è una linea sottile che si confonde tra le dichiarazioni dei protagonisti. Un film da non perdere.

Quinto potere, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 1976 per la regia di Sidney Lumet, con Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch e Robert Duvall. Commentatore di una rete TV nazionale, Beale è in crisi di audience e sta per essere buttato fuori dal suo programma. Amareggiato, deluso e depresso, annuncia davanti alle telecamere che ha intenzione di suicidarsi e, naturalmente, gli ascolti schizzano a record mai visti. Diana e i suoi manager fiutano l’affare, e trasformano Beale in un idolo delle folle. Un film drammatico con un premio Oscar per Peter Finch come miglior attore.

La grande bellezza, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Roma vista attraverso gli occhi di Jep Gambardella (Toni Servillo), scrittore 65enne cinico e disincantato. “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino ha vinto l’Oscar come miglior film straniero, si è aggiudicato un Golden Globe, un premio BAFTA, 9 David di Donatello, 4 European Film Awards, 5 Nastri d’argento. Nel cast, anche Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Serena Grandi, Carlo Buccirosso, Pamela Villoresi.

Fa’ la cosa giusta, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 1989 per Danny Aiello, Spike Lee, John Turturro, Rosie Perez e Ossie Davis. Brooklyn, giornata di caldo torrido. La situazione sembrerebbe tranquilla nel quartiere di Bedford-Stuyvesant e, anche nella pizzeria italiana (gestita da Sal e dai figli Vito e Pino, frequentata però soprattutto da neri), tutto va come al solito. Sono passati ormai 15 anni dai disordini razziali, ma basta un banalissimo incidente per innescare di nuovo la miccia.

Film commedia da vedere stasera in TV

Scommettiamo che mi sposi, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2018 per la regia di Marita Grabiak, con Karissa Lee Staples, Peter Mooney, Cindy Busby, Woody Jeffreys e Kim Delaney. Melanie si è già tirata indietro dall’altare, all’ultimo minuto, per ben tre volte. Per lei è dunque giunto il momento di ignorare gli uomini e dedicarsi ai suoi affari con la sorella. Damon, invece, ha fatto una scommessa: si sposerà con una donna entro 30 giorni. I due si incontreranno con risultati davvero inaspettati. Un film leggero e divertente per una serata senza pensieri.

Mamma o papà?, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Diretto da Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Marino. Due coniugi divorziati ingaggiano una guerra senza esclusione di colpi per non ottenere la custodia dei figli. Remake di una commedia francese che mette in mostra la bravura del cast.

Scappo dalla città. La vita, l’amore e le vacche, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Tre amici decidono di dire addio alla propria vita stressante in città, optando per il West ed entrando in contatto con la natura. Si ritroveranno a riscoprire sé e trasportare una mandria di vacche, alla ricerca del senso della vita. Un film di Ron Underwood con Daniel Stern, Jack Palance, Bruno Kirby, Billy Crystal, Jake Gyllenhaal.

Bent – Polizia criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2018 per la regia di Bobby Moresco, con Karl Urban, Sofia Vergara, Andy Garcia, John Finn e Grace Byers. Danny, ex detective della narcotici finito nei guai, esce di prigione con un piano per vendicarsi di chi ha incastrato e ucciso il suo collega. Attraverso una serie di ricerche personali, arriverà a confrontarsi con una spietata agente governativa e il suo mentore, un poliziotto in pensione in eterna lotta contro la corruzione.

Bis – Ritorno al passato, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Film francese del 2015 per la regia di Dominique Farrugia, con Franck Dubosc, Kad Merad, Alexandra Lamy e Gérand Darmon. Èric e Patrick sono amici sin dai tempi del liceo. Con il passare degli anni hanno preso strade differenti e, mentre Èric ha continuato ad accumulare conquiste senza mai legarsi troppo affettivamente, Patrick conduce una regola vita da bravo padre di famiglia. Dopo una notte di bagordi, i due si ritrovano improvvisamente catapultati nel 1986, a quando avevano solo 17 anni. Questo ritorno al passato rappresenta per entrambi l’occasione perfetta di cambiare a piacere il corso della loro vita.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Dunkirk, ore 21:15 su Premium Cinema

Con la regia di Christopher Nolan e un cast composto da Kenneth Branagh, Mark Rylance, James D'Arcy, Cillian Murphy e Tom Hardy, Dunkirk è un film perfetto per chi ama le pellicole d’azione. Nel maggio del 1940, sulla spiaggia di Dunkirk, 400mila soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L'impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria dentro la disfatta”, una promessa per l’avvenire di una futura liberazione del continente.

Arma Letale 4, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film del 1998 di Richard Donner, quarto capitolo della saga di Arma Letale. Questa volta, un cargo ricolmo di cinesi stipati nella stiva di una nave dà l’opportunità a Murtaugh di liberare gli schiavi della mafia. Con lui c’è Riggs, pronto a diventare papà. Con Mel Gibson, Danny Glover, Rene Russo e Jet Li. Un film esilarante e pieno di colpi di scena, con un senso dell’umorismo potente e una regia grandiosa.

