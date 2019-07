Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 22 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film di thriller da vedere stasera in TV

Bent – Polizia criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2018 per la regia di Bobby Moresco, con Karl Urban, Sofia Vergara, Andy Garcia, John Finn e Grace Byers. Danny, ex detective della narcotici finito nei guai, esce di prigione con un piano per vendicarsi di chi ha incastrato e ucciso il suo collega. Attraverso una serie di ricerche personali, arriverà a confrontarsi con una spietata agente governativa e il suo mentore, un poliziotto in pensione in eterna lotta contro la corruzione.

Radius, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Thriller di fantascienza del 2017, diretto da Caroline Labrèche e Steeve Léonard e interpretato da Diego Klattenhoff, Charlotte Sullivan, Robert Borges, Andrea del Campo e Nazariy Demkowicz. Liam è coinvolto in un incidente automobilistico che gli fa perdere la memoria e che lo porta a vedere persone defunte attorno a lui. Inizialmente crede che un virus di portata mondiale si stia diffondendo sulla terra, ma poi scopre di essere lui la causa dei decessi: chiunque si avvicini a lui nel raggio di 50 metri muore sul colpo.

Venom, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2005 per la regia di Jim Gillespie, con Tom Hardy, Agnes Bruckner, Jonathan Jackson, Laura Ramsey. Nelle paludi di New Orleans, Ray cerca di salvare un’anziana creola da un brutto incidente. La donna però trasporta una valigia di serpenti pericolosi che contengono demoni del passato, i quali morderanno il protagonista trasformandolo in un diavolo assetato di sangue. Tom Hardy nei panni di uno dei personaggi più enigmatici della Marvel.

Amabili resti, ore 21 su Sky Cinema Drama

Thriller del 2009 per la regia di Peter Jackson, con Saoirse Ronan, Stanley Tucchi, Mark Wahlberg, Rachel Weisz e Rose McIver. La storia della giovane adolescente Susie Salmon, barbaramente uccisa, che diventa uno spirito e veglia la sua famiglia e il suo assassino dall’alto. La giovane dovrà tenere a freno il suo desiderio di vendetta per aiutare la famiglia a guarire da un dolore troppo grande. Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

Film biografico da vedere stasera in TV

First Man – Il primo uomo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2018 per la regia di Damien Chazelle, con Ryan Gosling, Claire Foy, Kylie Chandler, Ciaràn Hinds e Jason Clarke. Nel 1961, la NASA si propone l’obiettivo di mandare il suo primo uomo sulla Luna. Ci riesce già nel 1969, grazie a Neil Armstrong, un uomo che in nome dell’avanzamento tecnologico della Nazione affronterà sacrifici immensi.

Film western da vedere stasera in TV

Balla coi lupi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

12 candidature e 7 Premi Oscar per “Balla coi lupi”, film western diretto ed interpretato da Kevin Costner. Un ufficiale di cavalleria ferito supera il confine tra il nemico e il proprio esercito. Nonostante il segno di sfida, non viene colpito e in piena solitudine alimenterà il senso critico che manca agli altri soldati. Con il tempo riuscirà a comunicare con un lupo e a diventare amico dei pellerossa. Film entrato nella storia del cinema che offre una visione cruda della storia americana.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Quinto potere, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 1976 per la regia di Sidney Lumet, con Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch e Robert Duvall. Commentatore di una rete TV nazionale, Beale è in crisi di audience e sta per essere buttato fuori dal suo programma. Amareggiato, deluso e depresso, annuncia davanti alle telecamere che ha intenzione di suicidarsi e, naturalmente, gli ascolti schizzano a record mai visti. Diana e i suoi manager fiutano l’affare, e trasformano Beale in un idolo delle folle. Un film drammatico con un premio Oscar per Peter Finch come miglior attore.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Coco, ore 21 su Sky Cinema Family

Spettacolare film d’animazione targato Disney Pixar. “Coco”, regia di Lee Unkrich e Adrian Molina, racconta la storia di Miguel, un ragazzino messicano che sogna di diventare un grande musicista. Peccato che nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni. Il giorno dei morti, stanco di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime. Un’avventura che è molto più di un film da vedere in famiglia, una vera e propria immersione in un’altra cultura. Divertente senza mancare di profondità, la Pixar ha fatto centro ancora una volta. Il film ha ottenuto moltissimi riconoscimenti, tra cui due premi Oscar e un Golden Globe.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Terminator Salvation, ore 21 su Sky Cinema Action

Un film tra action e fantascienza, per la regia di McG, con Christian Bale, Sam Worthington, Moon Bloodgood, Bryce Dallas Howard. Dopo una catastrofe nucleare, John Connor guida un gruppo di superstiti contro Skynet. Primo episodio ambientato nel futuro, abitato da due eroi. Christian Bale e Sam Worthington nel quarto capitolo della saga di fantascienza “Terminator”.

Film commedia da vedere stasera in TV

Footloose, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di Herbert Ross con Kevin Bacon, Lori Singer, Dianne Wiest, Sarah Jessica Parker, John Laughlin. Un film diventato un cult: un ragazzo con la passione per il rock è costretto a lasciare Chicago per vivere in un paesino dominato dal moralismo. Conosce la bella figlia del severo pastore e scatta il colpo di fulmine. Una colonna sonora perfetta e una recitazione fresca e convincente per trascorrere una serata divertente.

Natale da chef, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Neri Parenti. Un film con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi. Gualtiero è un cuoco senza speranza ma è convinto di essere un grande chef incompreso. La moglie Beata, con cui gestisce un locale, cerca di tenerlo lontano dai fornelli, ma lui ci prova in tutti i modi. Un cinepanettone pieno di stereotipi e battute di dubbio gusto, per una serata senza pretese.

Hazzard, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Film con Johnny Knoxville, Burt Reynolds, Seann William Scott, Jessica Simpson, Willie Nelson con la regia di Jay Chandrasekhar. Commedia tratta dall’omonima serie televisiva, narra le gesta demenziali di due cugini, Bo e Luke, interpretati da Johnny Knoxville e Seann William Scott. Per una serata all’insegna del relax e del divertimento.

Mamma o papà? Ore 21:10 su Premium Cinema

Diretto da Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Marino. Due coniugi divorziati ingaggiano una guerra senza esclusione di colpi per non ottenere la custodia dei figli. Remake di una commedia francese che mette in mostra la bravura del cast.

Hollywood ending, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Commedia americana del 2002 per la regia di Woody Allen, con Woody Allen, Téa Loni, George Hamilton, Mark Rydell e Treat Williams. Val Waxman, nevrotico regista in declino, è stato lasciato dalla moglie Ellie che si è accasata col produttore hollywoodiano Hal Jaeger. Ora Val vive realizzando spot pubblicitari, ma quando Hal gli propone di tornare sul set è lieto di accettare: proprio in quel momento dovrà riuscire a superare una curiosa cecità di natura psicosomatica, un processo che renderà la lavorazione del film assai complicata.

Il romanzo di un amore, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film sentimentale del 2015 di Mark Griffiths, con Amy Acker, Dylan Bruce, Emily Tennant, Camille Mitchell, Tammy Gillis e Casey Manderson. Liam Bradley è uno scrittore di romanzi rosa che ha trovato il successo con con tre libri scritti lo pseudonimo di Gabriel August. In seguito a una storia d’amore finita male, Liam è alle prese con un nuovo romanzo quando, in aereo, conosce Sophie Atkinson, critica letteraria. I due iniziano una relazione a Portland, città natale di lei, senza che lui riveli del tutto la sua vera identità.

Film horror da vedere stasera in TV

Psycho, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

E proprio il “maestro del brivido” è l’autore di uno dei film horror più iconici di sempre. Tratto dall’omonimo romanzo di Robert Bloch, fu girato interamente in bianco e nero per evitare la censura nelle scene in cui c’era molto sangue. Interpretato da Anthony Perkins, Janet Leigh e John Gavin, è la storia di un’impiegata che fugge con un bottino di 40mila dollari e passa la notte in un motel gestito da un uomo. Di notte, fa una doccia e viene uccisa da una donna. Proprio la scena della doccia, accompagnata da una colonna sonora entrata anch’essa nella storia, dura solo 45 secondi ma è di quelle che rimangono impresse nella memoria per sempre.

