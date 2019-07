Man on the Moon e First Man, la luna a casa nostra

Due film per raccontare quando la luna non è stato più un miraggio. First Man – Il primo uomo va in onda in prima visione tv domenica 21 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Due, in occasione dei 50 anni dall'impresa. L'altro titolo "selenitico" è L'Uomo che comprò la Luna programmato sabato 20 alle ore 21.15 su Sky Cinema Due