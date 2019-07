Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 9 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Deadpool 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film fantastico del 2018, diretto da David Leitch, con Josh Brolin, Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Eddie Marsan e T.J. Miller. Deadpool, mercenario malato di cancro e trasformato in un essere immortale, capace di rigenerarsi da ogni ferita, si gode finalmente la vita insieme alla compagna Vanessa. Tuttavia, la sua tendenza ad accettare irresponsabilmente missioni da sicario in giro per tutto il mondo finisce per procurargli molti guai e nemici. Arriva presto per Deadpool il momento di pagare il conto e si ritrova a casa degli X-Men, con Colosso che ancora una volta gli dà la possibilità di essere un eroe e lo porta con sé in una missione per calmare un giovanissimo e potente mutante.

Lo schiaccianoci e i quattro regni, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film fantasy del 2018 per la regia di Lasse Hallstrom, con Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Jayden Fowora-Knight e Matthew Macfadyen. Tutto ciò che Clara desidera è una chiave unica nel suo genere, capace di aprire la scatola che contiene un dono inestimabile ricevuto dalla madre morta. Un filo d’oro la conduce all’ambita destinazione, che prontamente però scompare in un mondo parallelo. È qui che Clara incontra un soldato di nome Philip, una banda di topi e i reggenti di tre differenti reami in un’avventura magica che la vedrà coinvolta nel loro salvataggio.

Teneramente folle, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del 2014 per la regia di Maya Forbes con Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky, Ashley Aufderheide e Beth Dixon. Un padre affetto da disordini maniaco-depressivi cerca di riconquistare la moglie prendendosi cura delle loro esuberanti figlie, che gli renderanno la vita un inferno. Un film che conquisterà il vostro cuore.

Film commedia da vedere stasera in TV

Belli di papà, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Per una piacevole serata davanti alla tv, non perderti questa commedia italiana del 2015, diretta da Guido Chiesa con Niccolò Senni, Diego Abatantuono, Antonio Catania, Barbara Tabita e Francesco Facchinetti. Vincenzo è un imprenditore pugliese che ha raggiunto il successo a Milano. Sua moglie è morta da qualche anno e i tre figli sono cresciuti in sua assenza, ma anche nel benessere e nella bambagia grazie ai soldi di papà. Matteo, il primogenito, tracima idee “da un milione di dollari” e progetti “innovativi” insensati. Chiara frequenta locali alla moda e si intrattiene con Loris, PR di ristoranti trendy e reinventore della Milano da bere. Andrea è iscritto a filosofia e in due anni non ha dato nemmeno un esame, ma in compenso si è portato a letto metà della facoltà over 50. Vincenzo decide allora di inscenare il fallimento della sua ditta per costringere i figli a rimboccarsi le maniche e a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere. Non solo, si trasferisce con loro in Puglia, nella casa fatiscente dei suoi defunti genitori, allontanando i ragazzi dalle comodità della Milano vicina all'Europa.

American Pie, ore 21 su Comedy Central

Film commedia del 2012 diretto da Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, con Jason Biggs, Alyson Hannigan, Thomas Ian Nicholas, Tara Reid e Chris Klein. Dopo più di un decennio, i quattro amici di “American Pie” si ritrovano per trascorrere insieme un weekend, rinsaldare la loro amicizia e ritornare sui luoghi delle loro disavventure giovanili. Una pellicola divertente e spensierata, per una serata tra amici con Sky.



Come ti spaccio la famiglia, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Film del 2013 per la regia di Rawson Marshall Thurber, con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts e Will Poulter. David Burke è un piccolo spacciatore, che per scrupolo non vende roba ai ragazzini e per ovvie ragioni preferisce mantenere un profilo basso. Quando però cerca di aiutare un gruppo di alcuni ragazzi, fronteggia un trio punk che lo mette in guai seri. Derubato della droga e del denaro, deve fare i conti col suo fornitore e ripagare i suoi debiti con un “viaggio di lavoro” in Messico. Un film esilarante.

Il genio della truffa, ore 21:10 su Premium Cinema

Film commedia del 2003 per la regia di Ridley Scott con Sam Rockwell, Nicolas Cage, Bruce Altman, Alison Lohman. Roy, un artista del raggiro e il suo socio Frank, hanno in mente un piano che consentirà loro di appropriarsi di un’ingente somma di denaro. L’arrivo inaspettato della sua figlioletta adolescente sconquasserà però tutti i piani…

La vita facile, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2011 di Lucio Pellegrini, con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Camilla Filippi e Angelo Orlando. Luca è un medico italiano che lavora in Kenya in un piccolo ospedale umanitario. Mario è uno stimato chirurgo di una clinica privata romana, che lo raggiunge con la scusa di volerlo rivedere dopo anni di distanza. In realtà, l’uomo vuole solo allontanarsi per un po’ dalla routine quotidiana. In Africa, si presenta anche Ginevra, la donna che entrambi hanno amato in passato e che farà saltare di nuovo gli equilibri nel rapporto di amicizia tra i due.

Din don – una parrocchia in due, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Commedia italiana del 2018, diretta da Claudio Norza, con Enzo Salvi e Maurizio Battista. Donato è un manager cialtrone che, per sfuggire ad un boss, si presenta a Don Dino, il parroco di una chiesa di paese, fingendosi prete. Una divertente pellicola che promette tante ghiotte risate e una serata in famiglia o con gli amici all’insegna del relax.

Il ritorno dell’eroe, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia del 2018 per la regia di Laurent Tirard, con Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant e Feodor Atkine. Francia, 1809: il capitano Neuville è un grande seduttore che chiede la mano della giovanissima Pauline. Ben presto, però, lui viene chiamato al fronte e lei resta sola, lasciandosi andare per la disperazione. Sarà la sorella Elizabeth a intraprendere una corrispondenza epistolare con la sorella, fingendosi Neuville. Al ritorno del soldato, però, Pauline non riuscirà a capacitarsi della differenza che c’è tra l’uomo delle lettere e quello che ha davanti.

Arma letale 2, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Alle ore 21.10 su Premium Cinema Energy, “Arma Letale 2”, un film d’azione di Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover, Patsy Kensit, Joe Pesci. I due sergenti di polizia di Arma letale, Danny Glover e Mel Gibson, vengono incaricati di vegliare sull'incolumita' di un supertestimone. Ma costui è nel mirino dei suoi ex datori di lavoro, una gang di sudafricani che spacciano droga in Usa, coprendosi con l'immunita' diplomatica. Film ben riuscito che punta tutto sull’alchimia tra i due protagonisti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Codice d’onore, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di Rob Reiner. Un film del 1992 con Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Kevin Pollak. Due marines della base militare USA di Guantanamo a Cuba sono deferiti al tribunale militare per l'omicidio di un commilitone. Lo difendono tre avvocati, che si convincono che fu applicato il “codice rosso”, la norma non scritta che impone dure correzioni fisiche ai compagni che sbagliano. Una storia d’onore con degli interpreti straordinari.

Heidi, ore 21 su Sky Cinema Family

Film tedesco del 2015 per la regia di Alain Gsponer, con Bruno Ganz, Anuk Steffen, Quiriun Agrippi, Isabelle Ottmann, Peter Lohmeyer, Katharina Schuttler. Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia sulle Alpi insieme al nonno, prendendosi cura delle caprette e vivendo la sua vita bucolica con l’amico Pete. Un giorno la spensieratezza ha fine quando la zia la richiama a Francoforte per andare a vivere nella casa del signor Sesemann e far compagnia a Clara, una ragazza disabile. Qui imparerà a leggere e a scrivere, ma la nostalgia per le montagne sarà un dolore difficile da superare.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Renegades – Commando d’assalto, ore 21 su Sky Cinema Action

Diretto da Steven Quale, con Sullivan Stapleton, Charlie Bewley, Sylvia Hoeks, Joshua Henry, Diarmaid Murtagh. “Renegades – Commando d’assalto” è un film del 2017 con al centro un gruppo di Navy SEAL. Film da vedere per chi ama Luc Besson, produttore e autore del film.

Film thriller da vedere stasera in TV

Hitch – Lui sì che capisce le donne, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film canadese del 2018 per la regia di Philippe Gagnon, con Elizabeth Arnois, Morgan Kelly, Kimberly-Sue Murray. Kara è il supporto principale del fidanzato Tyler, che rimetterà in piedi dopo un brutto periodo. I due progettano di sposarsi e tutto è perfetto, almeno fino a quando non ricompare Isabelle, ex fidanzata di Tyler disposta a tutto per riaverlo per sé. La situazione, inutile dirlo, degenera presto, in un gioco perverso che sfocerà nella gelosia e nella violenza. Il film andrà in onda su Sky Cinema Suspense alle ore 21 di giovedì 18 aprile, in prima visione.

Taxi Driver, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Regia di Martin Scorsese. Un film del 1976 con Jodie Foster, Robert De Niro, Cybill Shepherd, Peter Boyle, Harvey Keitel, Leonard Harris. New York: Travis Bickle, veterano del Vietnam in congedo, soffre d'insonnia e decide di impegnare le proprie notti facendo il tassista. Completamente disadattato ma idealista alla ricerca di uno scopo, l'uomo si invaghirà di una ragazza e le chiederà di uscire. Quando le cose tra i due andranno storte, Travis, definitivamente disilluso riguardo la società, si chiuderà in se stesso. Un inossidabile monumento al cinema attraverso una claustrofobica discesa nel baratro della solitudine.

Twisted – Gioco perverso, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film canadese del 2018 per la regia di Philippe Gagnon, con Elizabeth Arnois, Morgan Kelly, Kimberly-Sue Murray. Kara è il supporto principale del fidanzato Tyler, che rimetterà in piedi dopo un brutto periodo. I due progettano di sposarsi e tutto è perfetto, almeno fino a quando non ricompare Isabelle, ex fidanzata di Tyler disposta a tutto per riaverlo per sé. La situazione, inutile dirlo, degenera presto, in un gioco perverso che sfocerà nella gelosia e nella violenza. Il film andrà in onda su Sky Cinema Suspense alle ore 21 di giovedì 18 aprile, in prima visione.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV