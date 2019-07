Ti presento Patrick: trama, trailer, cast del film

"Ti presento Patrick" è una commedia leggera e simpatica, ideale per chi ama gli amici a quattro zampe. Un film per tutta la famiglia

Il 4 luglio 2019 uscirà nelle sale italiane la commedia inglese Ti presento Patrick. Pellicola diretta da Mandie Fletcher e con protagonista Beattie Edmondson. Un film per tutta la famiglia, 94 minuti di sorrisi e romanticismo, ideale per chi ama gli animali.

Ti presento Patrick: la trama

Al di là di quello che si potrebbe pensare, Patrick non è un ragazzo bensì un carlino particolarmente viziato. Il piccolo cane è abituato ad un certo stile, rappresentando la ragione di vita della sua ormai ex padrona. La donna, ormai anziana, è deceduta, ma non prima d’essersi assicurata che il suo Patrick avesse una degna sistemazione e qualcuno pronto a prendersi cura di lui.

La fortunata prescelta è Sarah, sua nipote, che in pochi giorni vede la sua vita del tutto stravolta. Si ritrova infatti a dover raggiungere un nuovo equilibrio dopo essere stata lasciata dal fidanzato. Come se questo non bastasse, riceve in eredità da sua nonna il piccolo Patrick, che si imporrà ben presto come una presenza a dir poco ingombrante nella sua quotidianità. Doverlo sopportare tutti i giorni è tutto fuorché facile ma, pian piano, Sarah si abitua alla sua presenza e inizierà a provare un certo attaccamento. Da piccolo impiastro a presenza imprescindibile della sua vita, l’aiuterà a ritrovare l’orgoglio perduto, una sana grinta e soprattutto l’amore.

Ti presento Patrick: il cast

Protagonista della pellicola è Sarah, interpretata da Beattie Edmondson, attrice inglese classe 1987. Cresciuta in Devon, è figlia d’arte, considerando come entrambi i suoi genitori sono personaggi dello spettacolo: Ade Edmondson e Jennifer Saunders. La sua carriera l’ha vista protagonista soprattutto in televisione. Il grande pubblico la conosce infatti soprattutto per un ruolo, quello di Kate nella sitcom Josh, trasmessa dalla BBC.

È inoltre presente nel cast Rupert Holliday-Evans, che interpreta il ruolo di Mr. Peters. Si tratta di un attore inglese, nato nel 1964, impegnato in svariate produzioni, soprattutto televisive, dal 1987 a oggi. È apparso in due episodi della celebre serie Doctor Who, come Colonnello Mace, partecipando inoltre a un episodio di Skins, tra gli altri progetti.

Di certo più facile per il giovane pubblico riconoscere Ed Skrein, attore britannico classe 1983. La sua carriera ha avuto inizio nel mondo della musica, come rapper per la precisione, pubblicando anche un album, The Eat Up. In seguito si è dedicato alla recitazione, esordendo nel film III Manors nel 2012. L’anno seguente è quello della svolta, riuscendo infatti a entrare a far parte del cast di Game of Thrones. Ha interpretato Daario Naharis per una stagione, per poi essere sostituito da Michiel Huisman. Il mondo del cinema lo ha però ufficialmente notato, e così eccolo apparire in Deadpool nel 2016, così come Se la strada potesse parlare, del 2018. Gli ultimi anni sono stati particolarmente ricchi di impegni per lui, da Alita a Maleficent, fino a Midway, con gli ultimi due non ancora usciti in sala.

Si potrebbe dire però che la vera star è Patrick, il carlino che tenta involontariamente di rovinare la vita di Sarah. Svariate polemiche si sono sollevate in merito alla pellicola, con gruppi animalisti pronti a scagliarsi contro i presunti rischi corsi dal cagnolino. La regista ha però precisato che sul set, sempre al fianco dell’animale, vi era un addestratore professionista.