I migliori film di azione degli ultimi 10 anni

Nell’ultimo decennio Hollywood ha ridato vita al genere d’azione. Anche fuori i confini statunitensi l'impulso è stato notevole e quasi sempre questi film hanno avuto un grande successo. Budget stellari, superstar e tanta tecnologia al servizio dell’azione per ricostruire spettacolari inseguimenti in auto, clamorose esplosioni o grandi scene di pura azione. Da sempre questo genere permette al pubblico di staccare dalla quotidianità ed immergersi in storie ricche di suspense e affascinanti. Vere e proprie opere d’intrattenimento che negli ultimi dieci anni hanno raggiunto probabilmente l’apice della storia cinematografica. Ecco i 10 migliori film dell’ultimo decennio:

I mercenari – The Expendables (2010)

Con un cast stellare “The Expendables” rappresenta il massimo omaggio ai film d'azione degli anni '80 e '90. Nel film ci sono Sylvester Stallone , Jet Li , Steve Austin , Bruce Willis , Arnold Schwarzenegger, Mickey Rourke e tanti altri. Una pellicola creata per intrattenere giovani e adulti e pensato originariamente come film unico. Il successo però ha ispirato due sequel con un quarto film in arrivo.

13 assassini (2010)

Le sequenze di combattimento presenti in “13 assassini” sono incredibili. Con un cast e una sceneggiatura interamente giapponese, la storia racconta di 12 samurai e di un cacciatore che vengono ingaggiati per abbattere un nuovo leader. Prima che arrivino a lui, devono passare attraverso centinaia di suoi leali soldati. I film di arti marziali ben eseguiti ci ricordano spesso che l'azione è arte. “13 assissini” non fa eccezione. Con combattimenti con la spada, corpo a corpo ed esplosioni, il film è pieno zeppo di pura e semplice meraviglia tipica dei grandi film d'azione.

Edge of Tomorrow – Senza domani (2010)

Una lista dei migliori film d'azione sarebbe completa senza Tom Cruise? Impossibile. L’attore interpreta un soldato che si risveglia lo stesso giorno ogni volta che muore. Presto, apprende che gli alieni contro cui la Terra sta combattendo hanno la stessa abilità. Giorno dopo giorno, Cruise impara di più sul combattimento, gli alieni e se stesso. Un sequel è in lavorazione dimostrando che il film ha convinto critica e pubblico.

Fast and Furious 7 (2015)

Il canto del cigno di Paul Walker incarna l’intero franchise e annovera nel cast anche Michelle Rodriguez , Dwayne Johnson , Vin Diesel e Kurt Russell . Il film presenta una scena di addio strappalacrime dedicata a Paul Walker, un vero tributo all'amata star dell'azione. Un impressionante elenco di veicoli e acrobazie fanno di questo film uno dei più apprezzati negli ultimi anni. Un’auto viene da un aereo, un autobus scende da una scogliera e infine una rapina che ha del clamoroso sono solo alcune delle scene che dimostrano come con un’auto si può fare di tutto.

Creed (2015)

Sylvester Stallone è tornato come Rocky e allena il figlio del suo vecchio amico-rivale, Adonis, interpretato da Michael B. Jordan. Emblematico del nostro tempo, “Creed” è un esempio straziante della lotta con la propria identità e la consapevolezza di dover cedere il passo ad altri. Le sequenze di allenamento, la colonna sonora, la storia d'amore tornano prepotenti come nel primo Rocky.

Mad Max: Fury Road (2015)

Distopia, un inseguimento in macchina di 45 minuti, guerra, rapimenti, rapine, fuga di prigionieri, criminali accecati di sangue, tradimenti, vendette, trionfi. Fury Road non lascia nulla al caso e mette in scena tutti gli elementi più importanti dei film d’azione. Con il successo di questo film si sono aperte nuove incredibili possibilità per i film d'azione.

John Wick (2014, 2017, 2019)

Quando nel 2014 uscì nelle sale “John Wick”, film con protagonista Keanu Reeves incentrato su un ex killer che si ritrova nuovamente catapultato nel mondo della criminalità organizzata, in molti pensarono di trovarsi di fronte all’ennesimo action movie. Niente di tutto ciò. La pellicola divenne un vero e proprio cult che ha dato vita ad una saga. “John Wick 2” ha superato il primo capitolo in termini di risultato al box office e “John Wick 3” ha scavato ancora più a fondo nella storia personale del personaggio, nel suo passato e soprattutto in quell’universo parallelo di assassini su commissione che ha conquistato il mondo.

Avengers, Avengers Infinity War, Avengers Endgame (2012, 2018, 2019)

È a tutti gli effetti il più grande franchise della storia con oltre 20 film girati e un totale di quasi 60 ore di cinema. I tre film dedicati agli Avengers rappresentano il fulcro della Marvel Cinematic Universe. Con “Avengers Endgame”, si è conclusa la terza fase. Un film tre ore e due minuti che pone la parola fine a un’ampia storia che va avanti da più di dieci anni. Il terzo film ha un cast formato dalle star più famose, iconiche e ricercate di Hollywood, tra queste Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Brie Larson. In meno di una settimana dall’uscita la pellicola ha incassato oltre 1.200.000.000 di dollari ed ha battuato se stesso e “Avengers: Infinity War” che aveva debuttato con circa 640 milioni di dollari. Numeri che attestano l’importanza di questa trilogia che ha cambiato radicalmente il mondo del cinema d’intrattenimento e d’azione.