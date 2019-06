Toy Story 4: la data di uscita del film

Toy Story 4 riporta al cinema la magia dei giocattoli più amati al mondo, in sala dal 26 giugno 2019. La Pixar torna così a raccontare le avventure di Woody, Buzz e l’intera gang che, come al solito, risulta ampliata per questa nuova pellicola.

Toy Story: la trama

Il 26 giugno 2019 i fan della celebre saga Pixar potranno ammirare in sala Toy Story 4, tornando nel mondo di Woody e Buzz, che li ha intrattenuti dal 1995 a oggi. Per il pubblico italiano si tratterà però di un capitolo diverso dagli altri, il primo senza la voce di Fabrizio Frizzi. Lo sceriffo giocattolo è stato infatti doppiato da Angelo Maggi, dopo la dipartita del noto conduttore.

In questo quarto capitolo Woody viene mostrato ancora una volta in compagnia dei suoi amici storici. Andy è cresciuto e sta conducendo la propria vita, con i suoi giocattoli che hanno il compito di intrattenere sua sorella Bonnie. Quest’ultima ha dovuto completare un progetto scolastico, creando un giocattolo dal nulla. Il suo nome è Forky ed è evidentemente il frutto della fantasia di una bambina e non il prodotto di una casa produttrice di giocattoli. Giunto il mezzo agli altri abitanti della camera di Bonnie, Forky si definisce spazzatura, il che scatena una dura reazione da parte di Woody.

Lo sceriffo decide infatti di mostrargli tutti gli aspetti positivi della nuova vita che lo attende. I suoi piani vengono però stravolti da Bonnie, che li porta in viaggio con sé, con il resto della famiglia. Woody decide di cogliere la palla al balzo e fare una deviazione, il che lo conduce da Bo Peep. La sua amica era scomparsa ormai da tempo, entrata in contatto con lo spirito avventuroso che si celava dentro sé. Tante le avventure vissute, con la sua porcellana perfetta ora rovinata. I due si renderanno conto d’essere ormai divenuti giocattoli completamente diversi l’uno dall’altra. Ben presto però i problemi da affrontare saranno altri e molto più delicati.

Toy Story 4: i doppiatori

Sono trascorsi 24 anni dal primo, storico “Toy Story”, che vide in Italia Fabrizio Frizzi doppiare il personaggio di Woody, al posto di Tom Hanks (edizione originale). Al fianco dello storico conduttore fu posto Massimo Dapporto, voce di Buzz Lightyear.

Nel quarto capitolo della saga però la voce dello sceriffo è quella di Angelo Maggi, il che porterà i fan in sala a dedicare di certo un pensiero al compianto Frizzi. Anche la versione originale ha detto addio a un doppiatore, Bud Luckey, storico animatore scomparso all’età di 83 anni. Per quanto triste, coincidenza vuole che anche la controparte italiana del personaggio di Chuckles, Giorgio Faletti, sia scomparso.

Passato a miglior vita anche Don Rickles, storico doppiatore di Mr. Potato, interpretato in Italia da Angelo Nicotra. La versione inglese conserva però la voce originale, con la famiglia che ne ha chiesto la ricostruzione, grazie all’uso delle tantissime sessioni di registrazione. Grande attesa infine per la prestazione di Keanu Reeves, che interpreterà il folle Duke Caboom, personaggio affidato a Corrado Guzzanti in Italia.