Once Upon a Time in Hollywood, pubblicato il poster vintage del nuovo film di Tarantino

L'attesa è alle stelle, il nono film di Quentin Tarantino si prepara a sconvolgere nuovamente il pubblico di tutto il mondo. "Once Upon A Time In Hollywood" arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 settembre 2019 .

Nel corso della sua carriera Quentin Tarantino ha abituato il pubblico a continui colpi di scena e rivoluzioni estetiche che hanno riscritto la storia del mondo della settima arte. Il nono lavoro del regista si prepara a sconvolgere nuovamente i canoni della cinematografia.

“Once Upon A Time In Hollywood” verrà distribuito nelle sale a stelle e strisce a partire dal 26 luglio, mentre il pubblico italiano dovrà attendere qualche settimana in più, infatti il debutto nel Bel paese avverrà il 19 settembre 2019.

“Once Upon A Time In Hollywood”: grande attesa per il film

La pellicola è stata presentata in concorso all’ultima edizione del Festival di Cannes a cui hanno partecipato anche i protagonisti che hanno attirato lo sguardo di tutti i presenti (qui puoi trovare tutte le foto più belle del loro photocall), infatti Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie hanno conquistato il pubblico monopolizzando l’attenzione.

Nelle ore successive alla proiezione, numerosi critici hanno espresso la loro opinione sui social senza però svelare nel dettaglio il film, come richiesto dallo stesso Tarantino, così da non rovinare l’effetto sorpresa al pubblico che avrà quindi la possibilità di gustare a pieno il lavoro senza spoiler e anticipazioni.

“Once Upon A Time In Hollywood”: la locandina vintage

Poche ore fa l’account Instagram ufficiale del film ha pubblicato una foto che ha subito fatto il giro del web, stiamo parlando del nuovo poster di “Once Upon A Time In Hollywood”, realizzato in stile vintage.

La locandina vede come protagonisti assoluti Brad Pitt, Margot Robbie e Leonardo DiCaprio, le cui immagini si stagliano nella parte superiore, al centro il titolo e alcune immagini che sembrano tratte dalla pellicola e che anticipano il mood del film tra corse in auto e balli scatenati.

La foto ha subito fatto il pieno di consensi ottenendo oltre 55.000 like e più di 500 commenti in meno ventiquattro ore.