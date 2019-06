Beautiful Boy: il cast del film

Sta per uscire nelle sale italiane “Beautiful boy”, film diretto dal belga Felix von Groeningen ispirato alla storia vera del giornalista David Sheff alle prese con la tossicodipendenza del figlio Nic. Sia l’uomo che il ragazzo hanno raccontato il proprio percorso in un libro, il primo in “Beautiful Boy: a father's journey through his son's addiction” e il secondo in “Tweak: growing up on methamphetamine”. Il regista ha scritto la sceneggiatura insieme a Luke Davies, basandosi su entrambi i testi.

Steve Carell e Timothée Chalamet sono i protagonisti del film

Per il ruolo di David Sheff è stato scelto Steve Carell. L’attore, classe 1962, si è fatto conoscere prevalentemente con ruoli comici, sia in televisione che al cinema. “Una settimana da Dio”, “40 anni vergine”, “Little Miss Sunshine” sono solo alcuni dei titoli in cui la vena comica di Carell ha dato il meglio. Con “Foxcatcher - Una storia americana” di Bennett Miller, l’attore fa un cambio di registro e si cimenta in un ruolo drammatico. Nel ruolo dell'allenatore di lotta libera affetto da schizofrenia John Eleuthère du Pont, personaggio realmente esistito, Steve Carell dà prova di essere molto convincente anche come attore drammatico e ottiene le sue prime nomination ai Golden Globe e agli Oscar. Con il ruolo del padre che tenta in tutti i modi di tirare fuori il figlio dalla droga, l’attore ha confermato le sue grandi qualità interpretative e la sua versatilità, ricevendo il plauso dalla critica.

A interpretare il figlio Nick, troviamo Timothée Chalamet, attore franco-statunitense nato nel 1995 che si è fatto conoscere nel fortunato “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino. Anche per lui un esordio nelle serie tv e poi il grande successo con il ruolo di Elio Perlman, che gli è valsa la candidatura al Premio Oscar a soli 22 anni. Nei panni di Nick Sheff in “Beautiful boy”, Timothée ha ottenuto la nomination ai Golden Globe, ai Premi BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards. L’attore è anche nel cast dell’ultimo film di Woody Allen, “Un giorno di pioggia a New York”, in uscita il prossimo autunno.

Oltre ai due protagonisti, nel cast del film troviamo Maura Tierney, lanciata dalle serie tv “E.R. Medici in prima linea” e “The Affair - Una relazione pericolosa”, che interpreta Karen, la seconda moglie di David Sheff. Gli altri attori sono Amy Ryan (Vicki Sheff), Kaitlyn Dever (Lauren) e Timothy Hutton nel ruolo del dr. Brown.

Beautiful boy: la trama

La storia raccontata in “Beautiful boy” è quella di Nick Sheff, un ragazzo brillante con ottimi voti a scuola, una grande passione per l’arte e per la scrittura e una famiglia che gli vuole bene: suo padre David, giornalista, Karen, la seconda moglie del padre, e due splendidi fratellini. Alla vita di Nick sembra non mancare nulla ma il ragazzo è costretto a convivere con il problema della tossicodipendenza. Dall’età di 12 anni ha cominciato a fare uso di sostanze stupefacenti, diventando dipendente soprattutto da metanfetamina. Nonostante vari tentativi di venirne fuori, il ragazzo continua a ricadere nella spirale della droga e il padre spenderà tutte le sue energie e il suo amore per riuscire a salvarlo.