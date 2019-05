Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 28 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Lola Pater, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film francese del 2017 per la regia di Nadir Moknèche, con Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci e Baptiste Moulart. Alla morte della madre, Zino si ripropone di andare a cercare suo padre Farid. Sono però passati 25 anni da quando lui è andato via e, col tempo, l’uomo è diventato… Lola. Lola Pater. Un film che saprà stupirvi ed emozionarvi.

Wonder, ore 21 su Sky Cinema Family

Film drammatico del 2017, con Mandy Patinkin, Julia Roberts, Owen Wilson, Conrad Anker, Kyle Breitkopf e la regia di Stephen Chbosky. Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla Playstation e adora Halloween perché è l’unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori.

The Blind Side, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2009 per la regia di John Lee Hancock, con Sandra Bullock, Kathy Bates, Kim Dickens e Tim McGraw. Quello tra Michael Oher e i Touhys è un incontro che cambierà le loro vite: lui è un afroamericano senzatetto, loro una famiglia bianca della borghesia desiderosa di adottarlo. Il ragazzo trova l’amore di una casa, la possibilità di andare a scuola e l’occasione della vita di giocare in una squadra di football. Un film emozionante.

Breaking Dance, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film americano del 2015 per la regia di John Swetnam, con Julie Warner, Sophia Aguiar, Jay Ellis. Casey è una ventunenne di una piccola città che sogna di diventare famosa: dopo che i suoi video hip-hop diventano virali e vengono notati da un talent scout, Casey ce la fa. Ma qual è il prezzo del suo successo? Un film che vi farà riflettere.

Libere, disobbedienti, innamorate – In Between, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2019 per la regia di Maysaloun Hamoud, con Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura e Mahmoud Shalaby. Salma, Laila e Nir non potranno mai adattarsi: palestinesi con cittadinanza israeliana, scelgono di vivere una vita di libertà a Tel Aviv, lontane dai loro villaggi di origine. Ognuna di loro è alla ricerca dell’amore, ma non è così facile: per ognuna di loro c’è un futuro che deciderà qual è il loro posto e come dovranno vivere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il matrimonio del mio migliore amico, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un film di P.J. Hogan, con Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett, Philip Bosco. Una ragazza scopre di essere innamorata di quello che, fino ad allora, ha sempre visto come il suo migliore amico. Lui, però, sta per sposarsi. Lei tenta il tutto per tutto, decidendo ugualmente di sedurlo prima del sì. Scatenata commedia romantica con Julia Roberts e Cameron Diaz rivali in amore.

Hot Shots! Ore 21 su Sky Cinema Comedy

Appartenente al filone demenziale di “Una pallottola spuntata”, il film ha come protagonista Charlie Sheen nei panni di un pilota d'aerei che deve compiere una difficile missione. Le sue avventure saranno rese più piacevoli dall’incontro con una donna fatale, interpretata da Valeria Golino. Una parodia divertente e demistificatoria di alcuni film cult del cinema di Hollywood.

Compromessi sposi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno arriva “Compromessi sposi”; un film diretto da Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Diego e Gaetano, uno imprenditore del Nord e l’altro sindaco del Sud, si ritrovano inaspettatamente a essere futuri consuoceri. Provano immediatamente odio reciproco, ma scoprono presto di essere uniti in un unico intento: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Una commedia in cui, ancora una volta, la differenza culturale regionale viene riproposta per rubare qualche risata allo spettatore. Per una serata in relax.

L’ora legale, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Leo Gullotta, Vincenzo Amato e Tony Sperandeo. Salvo e Valentino sono cognati e vivono a Pietrammare, paesino della Sicilia dove gestiscono insieme un chiosco nella piazza principale. Il marito della sorella di Valentino, a sua volta sorella della moglie di Salvo, è Pierpaolo Natoli, un professore di liceo dagli elevati valori morali e dalla condotta integerrima. Film da vedere per ridere (amaramente) sul malcostume italiano.

Notting Hill, ore 21:00 Comedy Central

Celeberrima commedia del 1999 diretta da Roger Michell, con Hugh Grant e Julia Roberts protagonisti. Il timido William Thacker gestisce una piccola libreria nel quartiere londinese di Notting Hill. È proprio lì che un giorno entrerà Anna Scott, gran diva di Hollywood. Tra i due è subito colpo di fulmine, ma la storia non è tra le più semplici da portare avanti. Una commedia sentimentale ricca di ironia e ben bilanciata, in cui non manca una certa articolazione psicologica dei personaggi. Squisita la coppia Hugh Grant e Julia Roberts.

Tower Heist: colpo ad alto livello, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Brett Ratner, film del 2011 con Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda, Matthew Broderick, Stephen Henderson. Josh Kovacs è il direttore del personale del Tower, un lussuoso grattacielo residenziale di New York di proprietà del magnate Arthur Shaw. Josh ha una forte ammirazione verso il capo, finché un giorno, l'FBI irrompe e Josh scopre incredulo che l'amato capo è accusato di bancarotta fraudolenta e che ha truffato, tra gli altri, anche tutti i suoi dipendenti, lasciandoli senza un soldo. La sua furiosa reazione costa il licenziamento a lui e al cognato in procinto di diventare padre, ma anche l'idea di lanciarsi in una folle impresa volta a espropriare i beni illegalmente accumulati dal magnate. Un cast stellare per una commedia nella quale si ride di gusto.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il tesoro dell’Amazzonia, ore 21 su Sky Cinema Action

Film di Peter Berg con Seann William Scott, Rosario Dawson, Christopher Walken, Dwayne Johnson, Ewen Bremner. Beck, uno spietato recuperatore di crediti di Los Angeles, viene mandato alla ricerca di Travis, un ragazzo che sta cercando un tesoro nascosto nella foresta amazzonica insieme a Mariana, che conosce i segreti della foresta, e a Hutcher, un tiranno pazzo che sfrutta la giungla per trarne profitto. Un film che mescola commedia e azione con delle belle sequenze degne dei migliori action-movie.

Wonder Woman, ore 21:10 su Premium Cinema

Alle 21:10 su Premium Cinema andrà in onda “Wonder Woman” di Patty Jenkins con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis. Decisa a salvare il mondo dalla catastrofe, la principessa delle Amazzoni Diana abbandona la sua terra e si trasforma in Wonder Woman. Film da vedere perché Wonder Woman rappresenta un’eroina che non ha nulla a che vedere con il modo di agire degli eroi. Una donna che vince senza perdere i propri tratti caratteristici.

I mercenari 3, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Regia di Patrick Hughes. Un film con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Mel Gibson. Nella squadra di Barney Ross, un incidente mette a repentaglio la vita di uno dei membri. L'evento spinge Ross a trovarsi un'altra squadra, fatta di giovani a cui non sia legato da una profonda amicizia, per portare a termine una nuova missione. Terzo capitolo della saga, nonostante un grande cast, non riesce a mantenere i fasti del primo film.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Fan – Il mito, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film americano del 1996 per la regia di Tony Scott, con Robert De Niro, Wesley Snipes, Ellen Barkin, Benicio del Toro. Bobby è un asso del baseball da poco ingaggiato dai San Francisco Giants per la cifra di 40 milioni di dollari. Gil è un rappresentante di coltelli che sta per perdere il lavoro che pretende lo scudetto e farà di tutto per ottenerlo, arrivando a perseguitare Bobby. Un magistrale De Niro che, nel ruolo dello psicopatico, dà il meglio di sé.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Platoon, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un film di Oliver Stone, con Willem Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen, Johnny Depp. Oliver Stone, il regista, racconta la sua reale esperienza in Vietnam, l'abbruttimento disumano dei combattenti. Chris, un soldato volontario, affronta l'inferno della sporca guerra. Quattro Premi Oscar e tre Golden Globe per questo capolavoro di Oliver Stone. Da non perdere.

