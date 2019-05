Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 23 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Survivor, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller americano del 2015 per la regia di James McTeigue, con Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott, James D’Arcy e Angela Bassett. Un’impiegata del dipartimento di Stato, appena inviata all’ambasciata americana a Londra, è incaricata di fermare l’entrata dei terroristi negli Stati Uniti. La nuova missione la mette però sotto i riflettori e, ben presto, si trova accusata di crimini che non ha commesso. Un film adrenalinico per una serata a base di pura energia, da non perdere.

La regina del peccato, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Su Sky Cinema +24 va in onda alle 21:15 “La regina del peccato”, diretto da Jean-François Rivard con protagonista Christa B. Allen nei panni di giovane illustratrice dalla vita monotona, fidanzata con un medico. Quando incontra Jack, imprenditore affascinante e disinvolto, si trasforma nel suo alter ego “hot”.

Film commedia da vedere stasera in TV

Sydney White – Biancaneve al college, ore 21 su Sky Cinema Family

Non perderti questa piacevole commedia del 2007, che dà una veste più moderna, eroica e intraprendente alla principessa Disney Biancaneve. Sydney viene esclusa da una confraternita del college Southern Atlantic, così diventa la paladina dei più deboli sfidando le lobby con i suoi 7 amici emarginati. Regia di Joe Nussbaum, con Amanda Bynes, Matt Long, Sara Paxton, Jack Carpenter e Crystal Hunt.

Morto tra una settimana… o ti ridiamo i soldi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia britannica del 2018 per la regia di Tom Edmunds, con Tom Wilkinson, Aneurind Barnard e Marion Bailey. Leslie, assassino professionista in età avanzata, non è più così fortunato nel suo lavoro. Il nuovo boss, infatti, lo ha messo alla ricerca di potenziali clienti nel posto in cui la gente è solita commettere molti suicidi. Una commedia insolita, da non perdere.

The Best Man, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia britannica del 2005 per la regia di Stefan Schwartz, con Stuart Townsend, Amy Smart e Seth Green. Olly è un giovane scrittore col blocco nell’arte e nella vita. Quando accetta la richiesta di un vecchio amico, James, di fargli da testimone di nozze, scopre che la donna di cui si è appena innamorato altre non è che la promessa sposa. Diviso tra lealtà e amore, Olly vivrà l’avventura della sua vita in una gradevolissima commedia.

Il vegetale, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Gennaro Nunziante firma la regia di questa commedia del 2007, con Antonino Bruschetta, Barbara D’Urso, Luca Zingaretti, Matteo Reza Azchirvani e Paola Calliari. Fabio Rovazzi è un 24enne neolaureato in Scienze della Comunicazione che vive nella Milano. Il ragazzo è alla ricerca di un impiego che rispetti i suoi criteri etici, ma sa che il suo punto debole è la fiducia, tanto quella in se stesso, quanto quella (per lo più mal riposta) negli altri. Il suo coinquilino pugliese Nicola, invece, ha ben presente la situazione della loro generazione e si accontenta di fare il fattorino per un ristorante giapponese.

La seconda volta non si scorda mai, ore 21 su Comedy Central

Un film di Francesco Ranieri Martinotti con Alessandro Siani, Elisabetta Canalis, Francesco Albanese, Miriam Candurro, Marco Messeri. Giulio Terracciano è un trentenne apatico, impiegato part-time in un'agenzia immobiliare. Durante una rimpatriata tra vecchi compagni di scuola ritrova Ilaria Fiorito, la bella sorella di un amico. Commedia divertente per una serata in famiglia senza troppe pretese.

Blonde Ambition – Una bionda a NY ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2007 per la regia di Scott Marshall, con Jessica Simpson, Luke Wilson, Rachel Leigh Cook e Penelope Ann Miller. Katie è una bella bionda di provincia che si sposta in città per incontrare il suo fidanzato. Dopo averlo colto sul fatto con un’altra, Katie decide di lasciarsi alle spalle il passato e iniziare una nuova vita, tra nuovi lavori e uomini misteriosi. Un gradevole intrattenimento.

Ti amo in tutte le lingue del mondo, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2005 per la regia di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Marjo Berasategui, Giulia Elettra Gorietti e Giorgio Panariello. Gilberto è un prof di ginnastica appena separato dalla moglie che si accorge di Paolina, allieva sedicenne, perdutamente innamorata di lui. La ragazza gli dichiara il suo amore in tutte le lingue del mondo e su foglietti che fa trovare dappertutto. E la sua gelosia sfuggirà presto di mano.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Fuga da Alcatraz, ore 21 su Sky Cinema Action

Una pellicola indimenticabile, girata nel 1919 all’interno della prigione di Alcatraz e diretta da Don Siegel. L'11 giugno del 1962 tre reclusi, Frank Morris e i due fratelli Anglin, riescono ad evadere, cimentandosi in un’impresa in cui nessuno prima era mai riuscito. Una storia realmente accaduta, che vale la pena di vedere. Con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Robert Blossom, Fred Ward e Paul Benjamin.

Hardball, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico americano del 2001 per la regia di Brian Robbins, con Keanu Reeves, Diane Lane, John Hawkes e D.B. Sweeney. Indebitato fino al collo, Connor è costretto ad accettare la proposta di un amico: fare corsi di baseball a dei bambini di 10 anni. L’idea non lo fa impazzire, e gli ostacoli non sono pochi. Ma insieme a Elizabeth, insegnante di quartiere, la sua vita cambierà per sempre. Una storia di riscatto e amore da non perdere.

The Post, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Lunedì 4 febbraio alle ore 21:15 arriva su Sky Cinema Uno “The post”, un film di Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola è ambientata nel 1971 e il cuore della vicenda ruota intorno alla lotta per la libertà di stampa e d’informazione. Il Washington Post svela al mondo intero i segreti governativi riguardanti la Guerra del Vietnam. Un film girato d'urgenza per non perdere la sua risonanza, colmo d’impeto e di energia. Due candidature ai premi Oscar e un cast stellare.

Volver – Tornare, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2006 per la regia di Pedro Almodòvar, con Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas e Bianca Portillo. Raimunda copre le tracce dell’assassinio del marito da parte della figlia Paula e, in seguito, decide di gestire direttamente un ristorante con amiche e senza uomini. Lo spirito di sua madre, però, tornerà da lei a darle consigli.

Famiglia allargata, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Quando la vita cambia ma tu non sei pronto! Commedia francese del 2018 per la regia di Emmanuel Gillibert, con Arnaud Ducret, Louis Bourgoin, Timéo Bolland. Antoine è uno scapolo donnaiolo incallino prossimo ai 40. Vive un uno splendido appartamento insieme al suo migliore amico, che però si trasferisce di lì a poco. Viene sostituito da Jeanne, bella donna single con due figli di 5 e 8 anni. Una strana, esilarante convivenza.

Film biografici da vedere stasera in TV

Vittoria e Abdul, ore 21:15 su Premium Cinema

Un film biografico ricco di emozione, diretto da Stephen Frearse interpretato da Michael Gambon, Judi Dench, Simon Callow, Olivia Williams e Julian Wadham. Abdul Karim, umile impiegato indiano, ventenne o poco più, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria in occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno. Viene preferito in virtù della sua altezza, come a dire per puro caso. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà così salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alle fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Fantastic 4 – I fantastici 4, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Diretto da Josh Trank, con Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell, Toby Kebbell, Reg E. Cathey. Dopo essere stati trasportati in un universo alternativo, quattro giovani outsiders si ritrovano modificati nel loro aspetto fisico in maniera sorprendente. Il ritorno dei supereroi Marvel non convince più di tanto il pubblico né la critica. Per una serata senza troppe pretese o aspettative.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Godzilla, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Alle 21:15 su Premium Cinema, “Godzilla”, un film di Roland Emmerich con Jean Reno, Matthew Broderick, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn. Un peschereccio giapponese viene urtato da un misterioso ostacolo vagante nel mare e cola a picco. L’unico superstite è il cuoco di bordo che, ricoverato in ospedale, non fa che ripetere la parola "Gojira". Dopo la distruzione di un villaggio di pescatori a Panama, si rinvengono le impronte di un gigantesco rettile, Godzilla. Il mostro viene dal mare ed è generato dalla mutazione del DNA di un rettile esposto alle radiazioni di un test atomico. Remake del classico giapponese, anche se con poco ritmo, riesce ad appassionare lo spettatore.

