Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 21 maggio

Film thriller da non perdere stasera in tv

Unsane, ore 21:15 Sky Cinema Due

Thriller sperimentale diretto da Steven Soderbergh, con Juno Temple, Claire Foy, Amy Irving, Joshua Leonard, Aimee Mullins e Jay Pharoah. Sawyer Valentini è una giovane donna vittima di stalking, che lascia la città di origine per sfuggire alle sue paure e ai fantasmi del passato. La sua nuova vita, però, non le dà la pace sperata, così la ragazza si rivolge a un centro psichiatrico. Da quel momento, la situazione sembra precipitare.

Black Butterfly, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller psicologico diretto da Brian Goodman e interpretato da Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Vincent Riotta e Nicholas Aaron. La vita di uno scrittore in crisi viene completamente scombussolata da uno strano vagabondo con un segreto.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Se scappi, ti sposo, ore 21:15 Sky Cinema Suspense

Commedia romantica diretta da Garry Marshall con Richard Gere, Paul Dooley, Julia Roberts Hector Elizondo e Joan Cusack. Racconta la storia del reporter newyorkese Ike Graham in cerca di un'idea interessante a cui dedicare il nuovo articolo della sua rubrica su USA Today. Al pub dove solitamente trova ispirazione conosce un uomo sconsolato che gli racconta di una donna che ha sistematicamente abbandonato all'altare ogni suo sposo nel giorno delle nozze. Il giornalista decide così di scrivere un articolo sulla “sposa in fuga”, mettendo in moto una serie di incontri e una storia d’amore inaspettata.

Step Up All In, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film del 2014 diretto da Trish Sie con un cast formato da Ryan Guzman, Briana Evigan, Misa Gabriel Hamilton, Adam Gary Sevani, Alyson Stoner e Izabella Miko. Lo street dancer Sean Asa va a Los Angeles in cerca di fortuna. Dopo qualche peripezia scopre di un talent show chiamato “The Vortex”, ma dopo l’iscrizione scoprirà di dover competere contro dei vecchi “amici”. Un film da vedere per le straordinarie coreografie e la musica adrenalinica.

Caccia al tesoro, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Gennaro Guazzo e Francesco Di Leva. Una banda cerca di rubare il tesoro di San Gennaro per aiutare il figlio di una di loro a salvarsi da una brutta malattia al cuore. Con questo film, i Vanzina cercano di recuperare la tradizione della classica commedia napoletana. Il risultato è una pellicola leggera, divertente e ben interpretata per una serata di risate in famiglia.

Una donna per amica, ore 21:00 Premium Cinema +24 HD

Commedia italiana del 2014, diretta da Giovanni Veronesi, con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Adriano Giannini e Valeria Solarino. Claudia e Francesco sono grandi amici, ma quando lei decide di sposarsi, lui scopre che il rapporto di amicizia è in realtà qualcosa di più. Una pellicola leggera, divertente e mai banale, per una serata all’insegna del relax con Sky.

Zack & Miri amore a... primo sesso!, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Una divertente commedia del 2008 con Traci Lords, Jeff Anderson, Jason Mewes, Elizabeth Banks, Justin Long e la regia di Kevin Smith. Zack e Miriam condividono uno squallido appartamento alla periferia di Pittsburgh, oltre ad un rapporto d’amicizia estremamente schietto e gioviale che dura dagli anni del liceo. Entrambi vicini ai trent’anni, continuano a vivere di piccoli lavori insignificanti, con cui non arrivano neanche a pagarsi le bollette, e di storie occasionali. Una sera, durante una festa di riunione coi vecchi compagni di liceo, Zack e Miri ritrovano Bobby Long, ex-stella del football e ragazzo più ammirato della scuola, diventato nel frattempo il partner di un famoso attore di gay porn californiano.

Ti lascio perché ti amo troppo, ore 21:00 Comedy Central

Film del 2006 diretto da Francesco Ranieri Martinotti, con Alessandro Siani, Francesco Albanese, Maria Mazza, Mariana Braga e Caterina De Santis. Daniela dice addio a Mariano e, letteralmente, sparisce. Gli amici cercano di aiutare Mariano nel più classico dei modi, presentandogli altre ragazze. Ma Daniela è sempre nei suoi pensieri. Primo film di Alessandro Siani, una commedia leggera e divertente per una serata all’insegna del divertimento.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Viaggio nell'isola dei dinosauri, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2014, diretto da Matt Drummond, con Darius Williams, Kate Rasmussen e Joe Bistaveous. Luca ha tredici anni e, dopo una vacanza indimenticabile, si ritrova in un mondo a lui sconosciuto, popolato da navi fantasma e creature preistoriche fantastiche. Qui incontra Kathryn Rose, una bella ragazza che abita questa terra dagli anni ’50. I due si metteranno in viaggio per trovare la strada di casa, mettendo in luce importanti segreti che cambieranno il loro futuro.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Timeline, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film fantastico del 2004, diretto da Richard Donner, con Paul Walker, Frances O'Connor, Gerard Butler, Billy Connolly e David Thewlis. La pellicola è tratta da un'opera di Michael Crichton e racconta un’avventura che si svolge nell’arco temporale che va dal 1357 al 2003. Un gruppo di studenti di archeologia sta lavorando su un sito medievale in Francia quando il loro capo, il prof. Johnston scompare. I ragazzi scoprono che l’uomo si trova nel 1357, durante la Guerra dei Cent'anni, e rischia di morire. Con la stessa macchina del tempo usata dal professore, lo raggiungono, ma hanno solo 6 ore di tempo per salvarlo.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Cuori puri, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film drammatico del 2017, con Federico Pacifici, Antonella Attili, Barbora Bobulova, Stefano Fresi, Edoardo Pesce e la regia di Roberto De Paolis. Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 17 anni, vive sola con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo violento e dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di macchine che confina con un grande campo rom. Quando si incontrano nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio tra loro cresce sempre di più, fino a quando Agnese, convinta di aver tradito i suoi ideali, prende una decisione estrema nella speranza di poter cancellare il peccato commesso.

Le regole del gioco, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2007, diretto da Curtis Hanson, con Drew Barrymore, Eric Bana, Robert Duvall, Debra Messing, Jean Smart e Charles Martin Smith. Huck Cheeverarriva a un passo dalla vittoria al campionato mondiale di pocker. Tuttavia, si ritrova a dover fare i conti con il proprio passato e a prendere delle decisioni importanti.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Gli Incredibili 2, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

In prima visione tv l’attesissimo sequel della pellicola Pixar del 2004 premiata agli Oscar come miglior film d’animazione. Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare tutti quanti il loro personale fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta che è impossibile rifiutare. Il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli. Regia di Brad Bird.

Film biografici da non perdere stasera in tv

Toro scatenato, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico del 1980, diretto da Martin Scorsese, con Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, Coley Wallace, Frank Adonis e James V. Christy. La pellicola racconta la storia di Jake La Motta, proveniente dal Bronx ma di origini italiani, che all’indomani della seconda guerra mondiale divenne campione mondiale dei pesi medi.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Geostorm, ore 21.15 Premium Cinema

Film apocalittico del 2017, diretto da Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harrise Alexandra Maria Lara. Un testardo ma affascinante progettista di satelliti è costretto a collaborare con il fratello per salvare il mondo. Proprio mentre i due uomini devono risolvere un grosso problema spaziale, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

I mercenari 2, ore 21.15 Premium Cinema Energy

Film d’azione diretto da Simon West, con Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Terry Crews, Jet Li e John Travolta. Dopo che Tool è stato brutalmente ucciso nel corso di una missione, i suoi compagni giurano di vendicarlo. Ma qualcosa va storto. A distanza di due anni dal primo capitolo, tornano gli eroi capitanati da Sylvester Stallone.

