Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 20 maggio

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Gli Incredibili 2, ore 21:15 Sky Cinema Uno

In prima visione tv l’attesissimo sequel della pellicola Pixar del 2004 premiata agli Oscar come miglior film d’animazione. Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare tutti quanti il loro personale fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta che è impossibile rifiutare. Il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli. Regia di Brad Bird.

Film biografici da non perdere stasera in tv

Toro scatenato, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 1980, diretto da Martin Scorsese, con Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, Coley Wallace, Frank Adonis e James V. Christy. La pellicola racconta la storia di Jake La Motta, proveniente dal Bronx ma di origini italiani, che all’indomani della seconda guerra mondiale divenne campione mondiale dei pesi medi.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Questo pazzo sentimento, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film commedia del 1997, diretto da Carl Reiner, con Bette Midler, Dennis Farina, Paula Marshall, Gail O'Grady e David Rasche. In occasione del matrimonio della loro figlia, due divorziati riscoprono la passione e riprendono ad avere rapporti, mettendo in discussione le coppie che si pensavano ormai definite. Una commedia divertente e sofisticata, grazie anche all’interpretazione dei due attori protagonisti.

Tonno spiaggiato, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un’esilarante black comedy tutta italiana, con Frank Matano, Niccolò Senni, Lucia Guzzardi Francesco Arienzoe la regia di Matteo Martinez. Francesco è un aspirante comico privo di talento. Durante un’esibizione, riesce a far ridere Francesca, con cui instaura una relazione d’amore. In uno dei suoi show, però, mette in ridicolo la ragazza per i suoi chili di troppo, inducendola a lasciarlo. Francesco non se ne fa una ragione e decide di riconquistare l’ex con un piano assurdo, cioè uccidere la zia di Francesca per poterla consolare al funerale.

Uno strano desiderio, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2017, diretto da Collin Friesen, con Inbar Lavi, Bruce Greenwood, Justin Bartha, Kevin McDonald e Stephen Eric McIntyre. Il neo papà Ken si ritrova improvvisamente a dover partire per la morte di suo padre. I due non avevano un buon rapporto, ma il giovane decide comunque di assecondare l’ultimo desiderio del defunto, cioè quello di spargere le sue ceneri sul campo della sua squadra del cuore.

Una donna per amica, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia italiana del 2014, diretta da Giovanni Veronesi, con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Adriano Giannini e Valeria Solarino. Claudia e Francesco sono grandi amici, ma quando lei decide di sposarsi, lui scopre che il rapporto di amicizia è in realtà qualcosa di più. Una pellicola leggera, divertente e mai banale, per una serata all’insegna del relax con Sky.

Rosa la wedding planner - vietato amare, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia sentimentale diretta da Hansjörg Thurn, con Alexandra Neldel e Sara Fazilat. La pellicola fa parte di una serie di film tedeschi che ruotano attorno alla figura di una giovane ragazza che ha deciso di dare una svolta alla sua vita diventando un'organizzatrice di matrimoni. Una commedia sentimentale che piacerà agli animi più romantici, per una serata all’insegna delle emozioni con Sky.

I mostri oggi, ore 21:09 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2009 diretta da Enrico Oldoini, con Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Claudio Bisio e Angela Finocchiaro. La pellicola racconta sedici storie che fotografano l’italiano contemporaneo e le ipocrisie di un Paese ad ogni latitudine, da Milano a Napoli. Travolti dalla modernizzazione e dai consumi, i personaggi cercano di sopravvivere in un’Italia ormai cinica e superficiale.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Jumanji - Benvenuti nella giungla, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura diretto da Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby e Bobby Cannavale. Quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. A 22 anni di distanza dal primo “Jumanji”, il sequel è il film ideale per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Jack Reacher - La prova decisiva, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione per la regia di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Rosamund Pike e Richard Jenkins. Secondo lungometraggio dedicato al personaggio di Jack Reacher, tratto dai romanzi di Lee Child. L’omicidio di cinque persone coinvolge un ex militare e tiratore addestrato che però, prima di entrare in coma, fa il nome di Jack Reacher. Un intreccio narrativo solido, avvincente e divertente con Tom Cruise protagonista indiscusso.

Ocean’s eleven - fate il vostro gioco, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2001 diretto da Steven Soderbergh, con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia, Matt Damon e Don Cheadle. Ocean, appena uscito di prigione, non perde tempo a organizzare il suo prossimo colpo: mettere le mani sugli incassi di tre casinò di Las Vegas, che coinvolgono in un unico caveau. Si tratta di un bottino di 163 milioni di dollari, per i quali il ladro coinvolge il suo amico e diversi talenti adatti a questo genere di operazioni.

Film thriller da non perdere stasera in tv

La figlia del generale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 1997, diretto da Simon West e interpretato da Madeleine Stowe, Timothy Hutton, James Woods, James Cromwell e il grande John Travolta. Paul Brenner è un militare che sta lavorando sotto copertura per smascherare un trafficante d’armi, proprio quando viene rinvenuto il corpo senza vita del capitano Elizabeth Campbell, figlia del generale Campbell ormai dimissionario perché intenzionato ad entrare in politica. La giovane donna viene trovata morta, nuda e legata a dei paletti da campeggio in un piazzale della caserma. Le indagini sull’omicidio vengono affidate allo stesso Brenner e alla collega e ex amante Sarah Sunhill, psicologa dell'esercito, che riusciranno a scoperchiare una torbida vicenda.

Vanilla Sky, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film thriller del 2001, diretto da Cameron Crowe, con Tom Cruise, Cameron Diaz, Kurt Russell, Penélope Cruz, Jason Lee e Noah Taylor. David Aames è un uomo giovane, bello e ricchissimo, abituato ad avere tutto ciò che vuole. Un giorno si imbatte in Sofia, la donna che incarna il suo modello ideale, ma quando se ne rende conto, la ragazza è già scomparsa. Inizia, così, una ricerca al limite dell’ossessione che gli stravolgerà la vita.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Chiamami col tuo nome, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2017 diretto da Luca Guadagnino, con Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar ed Esther Garrel. Italia settentrionale, anni ’80: Elio ha 17 anni ed è figlio dei Perlman, famiglia italoamericana che si prepara ad affrontare l’ennesima noiosa estate nella villa dei genitori. Sarà l’arrivo inaspettato di Oliver, accademico ventiquattrenne assistente del padre, a sconvolgere la vita di Elio. Una storia d’amore che lascia col fiato sospeso e un finale che, di scontato, non ha niente. Candidato a 4 premi Oscar, ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura non originale.

Gifted - Il dono del talento, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2017 diretto da Marc Webb, con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer e Jenny Slate. Frank Adler è un giovane uomo single, che sta crescendo Mary, la figlia della sorella, una matematica di eccezionale talento. Anche la bambina sembra aver ereditato il genio per i numeri e non solo. Sarà compito dello zio proteggerla dal mondo e dalla nonna materna, che vuole sottrarre la bambina a Frank e spingerla verso un percorso di studi di eccellenza.

I Figli Degli Uomini, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Film drammatico del 2006, diretto da Alfonso Cuarón, con Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam e Claire-Hope Ashitey. La pellicola è ambientata nel 2027, un futuro non troppo lontano durante il quale il mondo non può più procreare. In questo scenario, Theo dovrà aiutare una giovane donna a raggiungere un santuario sul mare, per permettere al genere umano di evitare l’estinzione.

