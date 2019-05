Unfriended - Dark Web: trama, trailer, cast del film

Uscito negli Stati Uniti nel 2018, arriva il 16 maggio nelle sale italiane “Unfriended: Dark Web” film horror scritto e diretto da Stephen Susco al suo debutto alla regia. La pellicola è il sequel del film “Unfriended” ed è stato girato con la stessa tecnica, con i protagonisti che appaiono sullo schermo di un computer. Nel cast Charles Macklin, Rebecca Rittenhouse, Betty Gabriel, Connor Del Rio, Andrew Lees , Stephanie Nogueras e Savira Windyani. Un gruppo di amici trovano un laptop che ha accesso al dark web, contenuti del web nelle reti oscure che non sono indicizzati sui motori di ricerca e vengono raggiunti via internet attraverso software da scaricare e installare sui computer e per i quali servono configurazioni e accessi particolari. Anche nel primo film della saga, i protagonisti erano impegnati in una videochat in tempo reale alla quale partecipava anche il fantasma di una loro amica morta suicida per un episodio di cyberbullismo.

La trama di "Unfriended - Dark Web"

In questo nuovo film che arriva a distanza di 5 anni dal precedente, tutto nasce dalla scoperta di un laptop abbandonato da parte del giovane Matias, interpretato da Colin Woodell. Il ragazzo si impossessa del pc e scoprirà, attraverso una videochat di gruppo con gli amici, di poter entrare nel lato oscuro del web. Il portatile inoltre contiene video e foto inquietanti di omicidi, rapimenti e torture. Nella videochat arriverà anche il proprietario del pc che entrerà in contatto con i ragazzi e proverà a riprendersi ciò che è suo. Gli elementi che accomunano i due film sono il contesto della videochat e le modalità di ripresa, ma in realtà “Unfriended – Dark Web” narra un’altra storia completamente slegata dal primo film. Se nella pellicola del 2014 gli amici erano accusati di cyberbullismo, ora questo nuovo gruppo di amici si annida nell’oscuro dark web.

Il regista e il cast di "Unfriended - Dark Web"

Il genere horror non è proprio una novità per il regista Stephen Susco che in carriera si è occupato della sceneggiatura di “The Grudge” e “Non aprite quella porta 3D”. Tra l’altro lo stesso Susco ha aperto la possibilità ad un nuovo episodio di “Unfriended” lasciando intendere che le modalità di narrazione possono offrire numerose alternative. Il film è stato presentato in prima mondiale al South by Southwest festival il 9 marzo 2018 ed è stato distribuito negli Stati Uniti il 20 luglio 2018. Sul mercato statunitense è già presente il blu-ray del film con ben tre finali alternativi, caratteristica che sottolinea come la trama sia aperta a tanti scenari e che riesca a tenere sempre viva l’attenzione. Tra i protagonisti del film c’è anche Rebecca Rittenhouse, giovane attrice americana che comparirà anche nel nuovo film di Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood”. Dopo numerosi ruoli in tv e in particolare nella soap opera “Blood & Oil” e nel telefilm “The Mindy Project”, Rebecca Rittenhouse ha ottenuto la sua prima parte al cinema in “Don’t Worry” film di Gus Van Sant uscito nel 2018. “Unfriended – Dark Web” è il suo secondo film in carriera.