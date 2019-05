Penelope Cruz e il marito Javier Bardem: tutti i film insieme

Coppia affiatata nella vita e sul set: Penelope Cruz e Javier Bardem sono sposati da nove anni e hanno girato insieme otto film, mostrando di essere complici anche sul lavoro. I due attori spagnoli si sono conosciuti nel 1992 sul set di “Prosciutto prosciutto” di Bigas Luna, lei era un’attrice sconosciuta, lui un attore con all’attivo già qualche film. L’amore tra Penelope e Javier sboccia però mentre girano il film di Woody Allen “Vicky Cristina Barcelona”, nel 2007. Ecco tutti i film girati dalla coppia Penelope Cruz - Javier Bardem:

Prosciutto prosciutto (1992)

Esordio per Penelope Cruz e conferma per Javier Bardem in un film Leone d’argento alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. La Cruz è Silvia, figlia di una prostituta e innamorata di José Luis, rampollo di un’imprenditrice, interpretato da Bardem. Quando Silvia rimane incinta, la madre di José Luis assolda Raul, magazziniere di un deposito di prosciutti, perché seduca la ragazza e la allontani dal figlio. Ma Raul seduce entrambe. Nel cast, anche Stefania Sandrelli e Anna Galiena.

Más que amor, frenesí (1996)

La coppia torna a girare insieme nella pellicola spagnola del 1996 “Más que amor, frenesí” diretta da diretto da Alfonso Albacete, David Menkes e Miguel Bardem, fratello di Javier. Yeye, Monica e Maria condividono un appartamento e sono in cerca di una quarta coinquilina. Monica lavora in un locale gay ma il suo sogno è quello di diventare attrice.

L’amore nuoce gravemente alla salute (1996)

Ancora una commedia spagnola per Penelope Cruz e Javier Bardem, “L’amore nuoce gravemente alla salute”, diretto da Manuel Gómez Pereira. Diana e Santi si incontrano negli anni ‘60 grazie alla comune passione per John Lennon. La loro relazione dura 30 anni e il film racconta il mutare del loro amore nel corso del tempo.

Carne trémula (1997)

Penelope Cruz e Javier Bardem si ritrovano ancora una volta sul set di un film di Pedro Almodovar. Tratto liberamente dal romanzo “Carne viva” della scrittrice inglese Ruth Rendell, il film vede intrecciarsi le storie di cinque personaggi nella Spagna del dopo Franco. Nel cast, anche la nostra Francesca Neri. Pur lavorando nello stesso film, la Cruz e Bardem non girano nessuna scena insieme.

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Set galeotto per lo scoccare della scintilla tra Penelope e Javier è il film di Woody Allen “Vicky Cristina Barcelona”, uno dei film più riusciti e ironici del regista americano. Vicky e Cristina sono due turiste americane in vacanza a Barcellona che ricevono un invito da un affascinante pittore spagnolo. Oscar a Penelope Cruz come miglior attrice non protagonista e grande conferma per Javier Bardem.

The Counselor - Il procuratore (2013)

Nel film di Ridley Scott, la coppia si trova a lavorare con Michael Fassbender, Brad Pitt e Cameron Diaz. Un avvocato texano entra in affari con i narcos messicani ma un imprevisto manda all’aria tutti i piani. Sceneggiatura dell’ottantenne Cormac McCarthy. Ancora una volta, nessuna scena insieme per Penelope Cruz e Javier Bardem.

Escobar - Il fascino del male (2017)

La storia d’amore tra il narcotrafficante Pablo Escobar e la giornalista Virginia Vallejo viene raccontata da Javier Bardem e Penelope Cruz nel film “Escobar - Il fascino del male” diretto da Fernando León de Aranoa. Entrambi gli attori sono stati candidati ai Premi Goya. Il film è stato girato interamente in Colombia, nei luoghi esatti dove si svolgono le vicende.

Tutti lo sanno (2018)

L’ultimo film girato insieme dalla coppia Cruz-Bardem è “Tutti lo sanno”, del regista iraniano Asghar Farhadi, presentato in anteprima mondiale come film d'apertura del Festival di Cannes 2018. La storia è quella di Lara, una donna che viaggia dall’Argentina a un piccolo paesino della Spagna, insieme alla sua famiglia, per partecipare a una festa. Una serie di eventi inattesi rovineranno tutto. Javier Bardem è Paco, vecchio amico di giovinezza di Lara.