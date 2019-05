John Wick 3 – Parabellum: trama, trailer, cast del film

"John Wick 3 – Parabellum" è il terzo capitolo della saga action diretta da Chad Stahelski, con protagonista Keanu Reeves. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 16 maggio 2019, a conclusione dell’arco narrativo portato avanti dall’ex Neo di Matrix. Il successo della saga ha però portato alla messa in cantiere di una serie televisiva spin-off, "The Continental", che andrà ad approfondire l’analisi del complesso mondo degli assassini a pagamento.

"John Wick 3 – Parabellum": trama

Keanu Reeves torna a indossare gli abiti del killer su commissione più temuto al mondo: John Wick. Nel primo capitolo lo abbiamo visto sopportare il lutto per la morte della moglie, per poi scatenare la propria ira vendicativa contro chi lo aveva ferito e umiliato, costringendolo a tornare alla sua vecchia vita. Nel secondo capitolo si mette sulle tracce di un boss mafioso che, dopo aver preteso che rispettasse un patto di sangue, aveva provato a ucciderlo. Il sogno di dire addio a questa vita cruenta e dannata è destinato a restare tale. John non riesce a mettere a tacere il proprio bisogno di vendetta, che lo porta a violare una delle poche regole del Continental. Una mossa avventata che apre le porte al terzo capitolo della saga, Parabellum, nel quale Wick è stato “scomunicato” dall’associazione di killer di cui ha fatto parte per anni. La pena per aver versato sangue all’interno di una delle strutture del Continental è la morte. Tutti dunque danno la caccia a “Baba Yaga”, che si ritrova inoltre sulla testa una taglia milionaria, posta da un’oscura organizzazione mafiosa internazionale.

In questo terzo capitolo si ritroverà a fronteggiare un esercito di assassini, il che lo porterà a chiedere aiuto a una misteriosa figura appartenente al suo passato: Sofia. Allontanarsi da New York non sarà facile e ancor meno riuscire a trovare una soluzione al suo stato di “scomunicato”. Winston, il creatore del Continental, ha sempre avuto un occhio di riguardo nei suoi confronti. Il gesto di John lo ha però messo con le spalle al muro e l’uomo potrebbe aver deciso di fare un passo indietro, lasciando il “Boogeyman” solo con i suoi demoni.

"John Wick 3 – Parabellum": cast

Cast stellare per il terzo capitolo di John Wick, con Keanu Reeves nei panni del celebre killer. Nel secondo film della trilogia ha perso il suo più fidato alleato, Winston, che non sembra poter fare più nulla per aiutarlo. A interpretare il ruolo del manager del Continental Hotel è ancora Ian McShane, che non prenderà parte però alla serie televisiva in produzione. Per gli amanti di Matrix, ci sarà un nuovo faccia a faccia tra Reeves e Laurence Fishburn, pronto a tornare come il re dei senzatetto di New York, Bowery King. Spazio inoltre per il concierge del Continental, Charon (interpretato da Lance Reddick), che ha sempre mostrato un certo rispetto per la figura di John Wick.

Non mancheranno però dei nuovi personaggi, come ad esempio Sofia, ovvero Halle Berry, la donna dalla quale John si rifugia in cerca d’aiuto. Il mondo è sulle tracce del killer leggendario, che dovrà confrontarsi con gli uomini del Continental e, al tempo stesso, con quelli messi sulle sue tracce da Anjelica Huston, la Direttrice.