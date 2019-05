I 10 migliori film di Doris Day

I Migliori film di Doris Day

"When I was just a little girl/I asked my mother, what will I be/Will I be pretty/Will I be rich/Here's what she said to me/Que será, será/Whatever will be, will be/The future's not ours to see/Que será, será/What will be, will be"

Basterebbero queste strofe, tratte da "L'uomo che sapeva troppo" di Alfred Hitchcock per dimostrare che Doris Day non era semplicemente "la fidanzatina d'America" oppure la ragazza della porta accanto. Certo, Doris Day è stata l’incarnazione dell'american Dream, della faccia felice degli Stati Uniti, a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Ma dietro quel sorriso così bianco da abbacinare, si è sempre celata una particolare inquietudine. Come se dietro quell'innocenza, quel buon senso fatto di regole e di educazione, fosse sempre minacciato dalla sua metà oscura. E questo Hitchcock lo aveva compreso molto bene. Non a caso Doris Day risultò perfettamente in parte anche nel drammatico biopic ispirato alla cantante Ruth Etting o nel thriller Merletto di Mezzanotte

Ecco quindi una arbitraria top ten con i migliori film di Doris Day presentati in ordine cronologico.

Non sparare, baciami!

di David Butler. Con Doris Day, Howard Keel, Allyn McLerie Titolo originale Calamity Jane. Musicale, durata 101 min. - USA 1953

In un fiammeggiante technicolor, Doris Day veste i panni della mitica Calamity Jane. Ovviamente giocando in maniera leggera sulle ambiguità della volitiva pistolera celebre per i suoi modi da maschiaccio, il film riesce nell'impresa di mescolare due generi agli antipodi: il western e il musical. Da segnalare le canzoni"Secret Love" e "Higher Than a Hawk"

Tu sei il mio destino

di Gordon Douglas. Con Frank Sinatra, Gig Young, Doris Day, Dorothy Malone.Titolo originale Young at Heart. Musicale,, durata 117 min. - USA 1954.

Un musical incentrato sulle vicende sentimentali di tre sorelle innamorate dello stesso uomo. Una pellicola in cui convivono perfettamente il dramma e la commedia. Il duetto musicale in cui Doris Day e Frank Sinatra cantano Someone To Watch Over me di George e Ira Gershwin vale da solo la visione della pellicola.

Amami o lasciami

di Charles Vidor. Con James Cagney, Cameron Mitchell, Doris Day, Robert Keith Titolo originale Love me or leave me. Drammatico, durata 122 min. - USA 1955

Uno struggente biopic ispirato alla vita della cantante degli anni venti Ruth Etting. Il film ricostruisce alla perfezione gli anni ruggenti della Chicago degli anni Venti. L'accoppiata Doris Day-James Cagney funziona alla perfezione e l'attrice dimostra di non essere solo capace di interpretare commedie scacciapensieri, ma di possedere pure un’ottima interprete drammatica

L'Uomo che sapeva Troppo

di Alfred Hitchcock. con James Stewart, Doris Day, Bernard Miles, Daniel Gélin, Brenda De Banzie, Ralph Truman. Titolo originale: The Man Who Knew Too Much. Genere Spionaggio - USA, 1956

Il maestro del brivido rifà sé stesso firmando un remake del suo film del 1934. È la pellicola che dimostra l'evoluzione del regista dal periodo inglese a quello americano. Tant’ è che Hitchcock dichiarò: ” La prima versione è stata fatta da un dilettante. La seconda da un professionista." La sequenza del concerto all'Albert Hall è da antologia della storia del Cinema. Nella parte della moglie di James Stewart, Doris Day è perfetta, cosi come quando canta la famosissima Que Serà, Serà.

Il Giuoco del Pigiama

di Stanley Donen, George Abbott. Con Doris Day, John Raitt, Carol Haney Titolo originale The Pajama Game. Commedia musicale, durata 101 min. - USA 1957.

Insolito e gradevolissimo musical ambientato in una fabbrica di pigiami con numeri di notevole bellezza (soprattutto Steam Heat, un autentico capolavoro). La fotografia di Harry Stradling e le coreografie di Bob Fosse, impreziosiscono una commedia a sfondo "sindacale", che trova in Doris Day l'interprete ideale.

10 in amore

di George Seaton. Con Clark Gable, Gig Young, Doris Day, Vivian Nathan Titolo originale Teacher's Pet. Commedia, b/n durata 120 min. - USA 1958

Clark Gable e Gig Young si contendono l’amore di Doris Day in questa deliziosa commedia in bianco e nero. L’attrice, nei titoli di testa, canta una delle sue canzoni di successo, Teacher's Pet, che dà il titolo originale al film. Ma 10 in amore è soprattutto una brillante riflessione sul giornalismo, sospeso fra teoria e pratica

Il Letto racconta

di Michael Gordon. con Rock Hudson, Thelma Ritter, Doris Day, Tony Randall, Nick Adams, Julia Meade. Cast completo Titolo originale: Pillow Talk. Genere Commedia - USA, 1959

Rock Hudson e Doris Day sono i protagonisti di una spumeggiante commedia degli equivoci. Non a caso il film segnerà l’inizio della collaborazione tra i due attori. Ma la freschezza e l’originalità di questa pellicola risulterà irraggiungibile. Una frizzante guerra dei sessi tra il macho e la ragazza della porta accanto.

Merletto di mezzanotte

di David Miller. Con Myrna Loy, Rex Harrison, Doris Day, John Gavin. Titolo originale Midnight Lace. Giallo, durata 108 min. - USA 1960.

Doris Day abbandona per un attimo il rosa per le atmosfere noir del thriller. Il suo viso angelico, il suo aspetto rassicurante conferiscono al suo personaggio di donna minacciata da una misteriosa voce al telefono una credibile e coinvolgente vulnerabilità. Suggestivi titoli di testa avvolti dalla nebbia e indimenticabile la battuta al telefono del maniaco; " Signora Preston, sono così vicino che potrei allungare una mano e strangolarla! Attenta, non vorrei che si facesse male, almeno per il momento... "

Il Visone sulla pelle

di Delbert Mann. Un film con Gig Young, Cary Grant, Doris Day, Audrey Meadows. Titolo originale: That Touch of Mink. GenereCommedia - USA, 1962

Doris Day è Cathy Timberlake, disoccupata alla perenne ricerca di un lavoro, Cary Grant è Philip Shayne, un ricco e impenitente scapolo che si innamora della ragazza e la invita a trascorre una vacanza alle Bermuda. Tra spit/screen e battute indimenticabili, una commedia spiritosa ed elegante che ottenne 3 nomination all’Oscar.

Non mandarmi fiori

di Norman Jewison. Con Rock Hudson, Hal March, Doris Day, Tony Randall, Clint Walker. continua» Titolo originale Send Me no Flowers. Commedia, durata 100 min. - USA 1964.

Tratto dalla commedia teatrale di Norman Barasch e Carroll Moore, il terzo film di Norman Jevinson è una riuscita commedia romantica in cui Doris Day è affiancata ancora una volta da Rock Hudson. Tra ipocondrie e risate, una garbata ed esilarante rappresentazione dei rapporti di coppia