Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 9 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 9 maggio, in TV su Sky. Azione, romantici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Nella tana dei lupi, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018 diretto da Christian Gudegast, con Gerard Butler, Eric Braeden, Brian Van Holt, Evan Jones e Maurice Compte. O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina in particolare, più sanguinosa delle altre, con poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero. In corsa contro il tempo, O’Brien deve vedersela con un cattivo professionista che ha deciso di espugnare la Federal Reserve Bank, un palazzo governativo ritenuto impenetrabile, per trafugare trenta milioni di dollari ritirati dalla circolazione e destinati al macero. Un action film “a impatto frontale”, imperdibile per gli amanti del genere.

Barb Wire, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di David Hogan, con Pamela Anderson, Temuera Morrison, Victoria Rowell, Udo Kier, Jack Noseworthy. In un’America caduta sotto un totalitarismo nazista, una procace e temeraria ribelle, interpretata dalla biondissima Pamela Anderson, deve aiutare a combattere il regime. Tratto da un comic della Dark Horse.

Film romantici da vedere stasera in TV

L’amore secondo Isabelle - 1ª TV, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film di Claire Denis, con Juliette Binoche e Gerard Depardieu. Isabelle è una pittrice cinquantenne e divorziata che cerca l'uomo della sua vita fra incertezze, desideri, sogni e speranze. “Una donna che è tutte le donne”, recita il claim pubblicitario del film. In effetti questa pellicola romantica è esattamente un ritratto femminile.

Film western da vedere stasera in TV

Per qualche dollaro in più, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Lee Van Cleef, Mara Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kinski. Due cacciatori di taglie intersecano i loro percorsi trovandosi entrambi sulle tracce dell'Indio, un feroce assassino a capo di una banda di malfattori. Decidono di unire le forze per individuare il punto debole dell'avversario. Dopo il successo di “Per un pugno di dollari”, arriva il secondo capitolo restaurato della trilogia western firmata da Sergio Leone.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Bigfoot Junior, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione francese del 2017 diretto da Ben Stassen e Jeremy Degruson. Doppiaggio di Lorenzo d’Agata, Massimo De Ambrosis, Claudia Catani e Alessio Cigliano. Il tredicenne Adam vive un’adolescenza complicata per colpa dei suoi grandi piedi e dei suoi capelli sbarazzini. Quando si mette alla ricerca del padre scomparso, scoprirà che in realtà si tratta di Bigfoot. Insieme affronteranno un’avventura esilarante per salvarsi dalle grinfie di una multinazionale che li vuole per creare un farmaco che fa ricrescere i capelli. Un film d’animazione esilarante e pieno di emozioni da vedere insieme a tutta la famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Seduzione fatale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Bram Coppens. Un film con Wes Bentley, Jaimie Alexander, Cam Gigandet, Alexandra Breckenridge, Astrid Bryan. Tara è una donna che sta per sposarsi e, mentre sta festeggiando l’addio al nubilato con le amiche del cuore, incontra Patrick, un barista che la attrae, e trascorre una notte con lui. Per lei quella notte non ha alcun valore, mentre per lui è la prova di essere amato. Un thriller che non convince del tutto, con numerose incongruenze narrative e finale da soap opera.

Child 44 – Il bambino n. 44, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Daniel Espinosa, con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman, Joel Kinnaman, Paddy Considine, Jason Clarke. URSS, anni ‘50: un ufficiale di polizia sfida l'ostruzionismo del governo per catturare un assassino. Trasposizione del romanzo omonimo di Tom Rob Smith: il libro, primo di una trilogia, è ispirato ai delitti del Mostro di Rostov, ovvero Andrej Romanovic Cikatilo, un serial killer russo che uccise 53 donne e bambini tra il 1978 e il 1990. Un thriller paranoico che combina con efficacia storia e cronaca.

Film commedia da vedere stasera in TV

Parigi può attendere, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Film di Eleanor Coppola, con Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric Monnet. Anne ha un marito distratto e una vita in secondo piano. Il palcoscenico è destinato a Michael, produttore hollywoodiano di passaggio a Cannes e diretto a Budapest, per sopraggiunto impegno. Anne decide diversamente, congeda il consorte e sceglie Parigi. Diretto dall’ottantenne moglie di Francis Ford Coppola, il film è una deliziosa e garbata commedia romantica ben riuscita ed interpretata.

Sconnessi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una divertente commedia italiana del 2018 per la regia di Christian Marazziti, con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Daniela Poggi, Maurizio Mattioli, Antonia Liskova. Ettore Ranieri è un noto scrittore affezionato al mondo analogico e convinto nemico di internet. In occasione del suo sessantesimo compleanno decide di portare tutta la famiglia allargata in vacanza nel suo chalet di montagna. La combriccola, però, entra in crisi quando si ritrova senza internet. Un film da vedere con la famiglia e gli amici, per una serata all’insegna del relax.

Tentazioni (ir)resistibili, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Un film del 2013, per la regia di Stuart Blumberg e con un super cast composto da Tim Robbins, Joely Richardson, Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo e la popstar Pink. La pellicola narra la storia di un gruppo variopinto di persone che non ha niente in comune se non la terapia che stanno seguendo e la determinazione di guarire dalla dipendenza dal sesso e instaurare, per la prima volta nella vita, una relazione duratura. Durante il programma dei dodici passi, in cui la volontà di ognuno di loro verrà messa a dura prova da continue tentazioni, i pazienti stringeranno amicizie e instaureranno anche altri tipi di rapporti. Commedia divertente e sempre piacevole da vedere.

Che vuoi che sia, ore 21.15 Premium Cinema

Un film diretto e interpretato da Edoardo Leo, con Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Marina Massironi, Massimo Wertmüller. Claudio e Anna sono una coppia condannata alla precarietà: lei supplente di matematica, lui ingegnere informatico. Claudio crea un account di crowdfunding, ma gli utenti contribuiscono alla raccolta fondi in modo del tutto insufficiente. Una sera, Claudio e Anna si ubriacano e registrano in video una promessa: se riusciranno a raggiungere l'obiettivo del crowdfunding filmeranno una notte di sesso coniugale e la renderanno visibile a coloro che hanno dato il loro contributo. Film che conferma Edoardo Leo come un attore e regista tra i più convincenti. Commedia di costume dove si ride ma si riflette anche tanto.

Il ciclone, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, con Massimo Ceccherini, Lorena Forteza e Tosca d’Aquino. La vita di Levante, giovane ragioniere della provincia toscana, viene travolta da un autentico ciclone: l’arrivo in città di una compagnia di ballerine spagnole. L’uomo si innamora di Caterina e il resto è storia. Al film ha partecipato anche il grande Mario Monicelli che ha prestato la voce a Gino, nonno di Levante.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Miral, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Julian Schnabel. Un film con Hiam Abbass, Freida Pinto, Yasmine Al Massri, Ruba Blal, Alexander Siddig. Dopo il grave attentato compiuto da una zia, la giovane palestinese Miral viene inviata dal padre in un collegio-orfanotrofio israeliano. La realtà israelo-palestinese raccontata dal visionario Schnabel.

Oldboy, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film diretto da Spike Lee con Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley, Samuel L. Jackson, James Michael Imperioli. Joe Doucett è un pubblicitario alcolizzato e in declino, che una notte viene misteriosamente rapito e rinchiuso in una stanza d'albergo. La prigionia dura vent'anni, durante i quali il malcapitato viene accusato del brutale omicidio della moglie e si racconta alla figlia attraverso centinaia di lettere. Remake del film cult del 2003 di Park Chan-Wook che, seppur meno efficace dell’originale, resta una pellicola ben diretta e ben interpretata.

Jane Eyre, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Franco Zeffirelli, con Geraldine Chaplin, William Hurt, Charlotte Gainsbourg, Maria Schneider, Joan Plowright. Trasposizione cinematografica del romanzo di Charlotte Brönte. Inghilterra, fine Ottocento: Jane Eyre, figlia illegittima vive affidata a una famiglia che la odia. La terribile zia la affida a una scuola durissima, da cui uscirà con la qualifica di insegnante. Assunta presso la famiglia di un nobile come istitutrice, si fa apprezzare e amare dal padrone. Un bel film firmato Zeffirelli, aderente al romanzo.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Fallen, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film di Scott Hicks, con Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Joely Richardson, Lola Kirke. In seguito a un passato misterioso e turbolento, Lucinda detta “Luce” viene segregata a Sword and Cross, università e istituto correttivo insieme. Vincendo la diffidenza generale, Luce trova un'amica in Penn. Adattamento cinematografico del best seller di Lauren Kate, piacerà soprattutto a chi ha amato il libro.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ritorno al futuro II, ore 21:00 Comedy Central

Secondo episodio della saga “Ritorno al futuro”, diretto da Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Billy Zane, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Casey Siemaszko. Il film inizia nel 1985 Hill Valley in California. Qui “Doc” Brown ritorna con la sua macchina del tempo per portare nel futuro Marty McFly e la sua ragazza Jennifer. È fondamentale, infatti, che i due ragazzi raggiungano il 2015 per impedire che il figlio di Marty venga arrestato e sconti un lungo periodo di detenzione. Da non perdere per gli appassionati del genere.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV