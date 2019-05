Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 6 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film thriller da vedere stasera in TV

Le ultime 24 ore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller americano del 2017 per la regia di Brian Smrz, con Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Handerson e Liam Cunningham. Dopo un intervento chirurgico sperimentale che, per un solo giorno, riporta alla vita il killer Travis Conrad, arriva il momento della sua vendetta: e non ci sarà pietà per nessuno. Un film adrenalinico, da non perdere.

Film western da non perdere stasera in tv

C’era una volta il west, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film western uscito nel 1968 e diretto dal grande Sergio Leone. Con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson, “C’era una volta il west” è il primo film che fa parte della trilogia del tempo. La trama racconta le vicende di un magnate delle ferrovie che ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un’ex prostituta. Il film è oggi considerato tra i migliori mai realizzati e nel 2009 è stato incluso nel National Film Registry dalla Biblioteca del Congresso per essere “culturalmente, storicamente o esteticamente" significativo.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Diario di una schiappa, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Thor Freudenthal. Un film del 2010 con Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris, Steve Zahn, Devon Bostick. Tratto dall’omonimo romanzo di Jeff Kinney, la vita di Greg Heffley, un ragazzino magro e non molto alto. La storia delle sue esperienze scolastiche narrate in un diario. Una commedia giovanile leggera e delicata. Da guardare con tutta la famiglia.

Sapore di mare, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Un film cult del 1983, “Sapore di mare”, diretto da Carlo Vanzina e interpretato da Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica, Virna Lisi. A Forte dei Marmi, nell'estate del 1964 si incrociano le storie di diverse famiglie e in particolar modo dei loro figli, provenienti da diverse città Italiane. Successo ai botteghini negli anni ‘80, film da vedere per i nostalgici.

Diverso da chi? Ore 21 su Sky Cinema Romance

Per la regia di Umberto Carteni, “Diverso da chi?” è una commedia del 2009 con Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro e Francesco Pannofino. Piero è un politico di sinistra dichiaratamente gay: vive a Trieste da molti anni con il fidanzato, Remo, e rappresenta gli omosessuali in politica. Quando viene candidato sindaco con l’intento di non sottrarre voti al candidato favorito, viene affiancato da Adele, esponente centrista dell’ala cattolica, con idee politiche decisamente lontane dalle sue. Eppure, tra i due scoccherà una scintilla. Un film leggero e attualissimo, con una Claudia Gerini che ha vinto il Ciak d’Oro come miglior attrice protagonista.

Tra le nuvole, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia americana del 2009 per la regia di Jason Reitman, con George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman e Melanie Lynskey. Ryan è un uomo d’affari specializzato in risorse umane. Il suo lavoro lo porta a viaggiare in continuazione in aereo e, mentre continua a macinare voli per accumulare abbastanza punti da diventare “passeggero dell’anno”, a bordo incontra la donna della sua vita.

Quanto basta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2018 per la regia di Francesco Falaschi, con Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri, Mirko Frezza e Benedetta Porcaroli. Arturo è uno chef di talento che, finito in una rissa, deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina ai ragazzi autistici di un centro specializzato. Guido invece è un ragazzo con l’Asperger e una grande passione per la cucina: l’amicizia tra questi due insoliti personaggi diventerà il perno su cui riusciranno a cambiare loro stessi. Un film da non perdere.

In viaggio con una rockstar, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Commedia americana del 2010 per la regia di Nicholas Stoller, con Jonah Hill, Rose Byrne, Russell Brand, Kali Hawk, Tom Felton e Katy Perry. Aaron è un ambizioso 23enne cui spetta un incarico che, finalmente, proverà il suo valore: dovrà scortare Aldous Snow, star britannica del rock, nella sua prima tappa in un tour mondiale. Ma Aaron non ha idea di quanto possa essere difficile tenere a bada una rockstar amante dei vizi e degli eccessi: una commedia simpatica.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Outlander – L’ultimo vichingo, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2008 per la regia di Howard McCain, con Jim Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston e Ron Perlman. L’arrivo di una misteriosa navicella spaziale sconvolge la vita degli abitanti del villaggio vichingo che, da poco, ha perso il suo Re valoroso. Un misto tra fantascienza e antichità che sconvolge le regole dei due generi, per una serata diversa dal solito.

Chips, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film d’azione americano del 2017 per la regia di Dax Shepard, con Dax Shepard, Michael Pena, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody e Jessical McNamee. Jon Baker e Franck Poncharello sono appena entrati nella California Highway Patrol di Los Angeles: pur essendo molto diversi tra loro, insieme formeranno una squadra formidabile in un’avventura come non l’avevate mai vista.

Film horror stasera in TV

Paziente Zero, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film britannico del 2018 per la regia di Stefan Ruzowitzky, con Natalie Dormer, Stanley Tucci, Matt Smith e Clive Standen. In un futuro prossimo, una terrificante epidemia colpisce il mondo intero. Gli infetti si tramutano in creature violente e predatori aggressivi. E poi c’è un uomo, fortunato, che sembra essere immune dai loro attacchi: lui è il paziente zero e dovrà trovare una cura per salvare l’umanità. Un film adrenalinico con un finale tutt’altro che scontato.

Film drammatico stasera in TV

American Hustle – l’Apparenza inganna, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

David O. Russell dirige la cinepresa di questo film drammatico, con Anthony Zerbe, Robert De Niro, Jack Jones, Colleen Camp e Christian Bale. Abscam è il vero nome di un'operazione dell'FBI che negli anni '70 incastrò alcuni membri del congresso con l'aiuto di una coppia di noti truffatori. Irving Rosenfeld, che per anni aveva guadagnato promettendo a persone disperate grandi guadagni a fronte di piccole spese viene incastrato insieme alla sua socia e compagna Sydney Prosser e costretto dall'agente Richie DiMaso ad aiutare l'FBI nell'organizzazione di una truffa ai danni di politici e mafiosi. Quello che nessuno però si aspetta è la serie di problemi causati dalla vera moglie di Irving.

Rosa la Wedding Planner, Nessuno è perfetto – ore 21:10 su Preium Cinema Emotion

Film drammatico del 2015, “Rosa la wedding planner: Il matrimonio del mio migliore amico” è interpretato da Alexandra Neldel e Janek Rieke per la regia di Michael Karen. Secondo capitolo della serie dedicata alla wedding planner Rosa, che si trova a dover organizzare le nozze di un suo amico d’infanzia a Cape Town, in Sud Africa. Film da vedere per gli appassionati del genere drammatico-sentimentale.

The War, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1996 per la regia di Jon Avnet, con Kevin Costner, Elijah Wood, Lexi Randall, Mare Winningham e Donald Sellers. Anni ’70: i due ragazzini Stu e Lidia vedono ritornare loro padre dalla guerra in Vietnam, e devono confrontarsi con un mondo che, fino a quel momento, non li aveva nemmeno sfiorati. La tragedia della guerra cambierà per sempre la loro vita.

Film polizieschi stasera in TV

Il rapporto Pelican, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Poliziesco del 1993, con Stanley Tucci, Julia Roberts, John Lithgow, Denzel Washington, Sam Sherpard e con la regia di Alan J. Pakula. Un’aspirante avvocato, Darby Shaw, indaga sulla morte di due giudici e arriva a scoprire un complotto che partirebbe da Washington, addirittura dal presidente. Il rapporto della ragazza fa riferimento a un luogo abitato dai pellicani che interessa per scopi industriali e anti-ecologici. Il suo compagno viene ucciso dopo che lo scritto arriva all’FBI. Un giornalista le darà una mano. Dal romanzo di Grisham un film compatto e riuscito.



