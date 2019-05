Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 5 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Quanto basta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2018 per la regia di Francesco Falaschi, con Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri, Mirko Frezza e Benedetta Porcaroli. Arturo è uno chef di talento che, finito in una rissa, deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina ai ragazzi autistici di un centro specializzato. Guido invece è un ragazzo con l’Asperger e una grande passione per la cucina: l’amicizia tra questi due insoliti personaggi diventerà il perno su cui riusciranno a cambiare loro stessi. Un film da non perdere.

Una canzone per te, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Herbert Simone Paragnani. Un film con Emanuele Bosi, Michela Quattrociocche, Agnese Claisse, Sergio Albelli, Alessandra Roca. Davide è un liceale carismatico e sicuro di sé. Leader della band Nais Nais, è fidanzato con Silvia, a cui ha promesso una canzone da tempo. Conteso anche da Irene e Veronica, si troverà a commettere una serie di errori. Una commedia musicale adolescenziale per una serata senza troppe pretese.

Cercasi fidanzato per vacanza, ore 21 su Sky Cinema Romance

Su Sky Cinema Romance va in onda “Cercasi fidanzato per vacanza”, diretto da Brendan Bradley con Ashley Clements, Brendan Bradley, Shanna Malcolm, Katie Wee, Christopher Nicholas Smith. L'amore arriva in circostanze inaspettate in questa commedia romantica. Per non perdere i soldi del biglietto aereo, Amy cerca un compagno di viaggio con lo stesso nome del suo ex fidanzato. Film da vedere per i toni e i cromatismi molto accessi e per le località affascinanti.

Paddington, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Film d’animazione del 2014 per la regia di Paul King, con Nicole Kidman, Peter Capaldi, Sally Hawkins e Julie Waters. Un giovane orso peruviano con la passione per tutto ciò che è british parte alla volta di Londra, alla ricerca di una vita migliore. Trovandosi in stazione, sperduto e solo, si rende conto che quello che aveva sognato non corrisponde alla realtà, almeno finché non incontra la famiglia Brown. Un film da gustare insieme ai più piccoli.

L’uomo che fissa le capre, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Film americano del 2009 per la regia di Grant Heslov, con Ewan McGregor, George Clooney, Kevin Spacey, Jeff Bridges e Stephen Lang. Bob è un reporter la cui vita è un fallimento. Il suo nuovo obiettivo è quello di riscattarsi attraverso il lavoro: va in Iraq, dove incontra Lyn che dice di appartenere a un corpo segreto dell’esercito dove si arruolano persone con poteri paranormali. Una storia grottesca e surreale, solo per veri appassionati di capre.

Film drammatici da vedere stasera in TV

American Hustle – L’apparenza inganna, ore 21:15 su Sky Cinema Due

David O. Russell dirige la cinepresa di questo film drammatico, con Anthony Zerbe, Robert De Niro, Jack Jones, Colleen Camp e Christian Bale. Abscam è il vero nome di un'operazione dell'FBI che negli anni '70 incastrò alcuni membri del congresso con l'aiuto di una coppia di noti truffatori. Irving Rosenfeld, che per anni aveva guadagnato promettendo a persone disperate grandi guadagni a fronte di piccole spese viene incastrato insieme alla sua socia e compagna Sydney Prosser e costretto dall'agente Richie DiMaso ad aiutare l'FBI nell'organizzazione di una truffa ai danni di politici e mafiosi. Quello che nessuno però si aspetta è la serie di problemi causati dalla vera moglie di Irving.

The Circle, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di James Ponsoldt, film del 2017 con Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Ellar Coltrane, Patton Oswalt. Mae Holland è figlia unica in una famiglia di condizioni economiche modeste. Suo padre è affetto da sclerosi multipla e non può permettersi le cure costose che gli sarebbero necessarie. Mae lavora presso un call center ed è rassegnata a un'odissea di precarietà e invisibilità sociale. A sorpresa, la sua amica Annie riesce invece ad assicurarle un colloquio con l'azienda futuribile per la quale lavora, The Circle, che assume cento nuovi dipendenti alla volta. Mae supera il colloquio ed entra in un un campus popolato da migliaia di giovani che lavorano insieme e frequentano le attività ludiche e sportive incessantemente organizzate dai due direttori dell'azienda. Una pellicola che riflette sui temi di grande attualità sollevati delle evoluzioni della tecnologia.

Capitano Koblic, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico argentino del 2016 per la regia di Sebastiàn Borensztein, con Ricardo Darìn, Oscar Martinez e Inma Cuesta. Anno 1977: nei giorni della dittatura argentina, un ex pilota e capitano della Marina disobbedisce a un ordine e, per sopravvivere, si vede costretto a fuggire. Si nasconderà in una città del sud, dove la sua presenza attirerà l’attenzione di un crudele maresciallo. Un thriller drammatico che saprà lasciarvi senza fiato.

Film western da vedere stasera in TV

Il mio nome è Nessuno, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Spaghetti-western per la regia di Tonino Valerii con Terence Hill, Henry Fonda, Jean Martin e Piero Lulli. Nessuno è un giovane pistolero dall’anima un po’ truffaldina. Il suo idolo è Jack Beauregard: quando finalmente lo incontra, farà di tutto per coinvolgerlo nell’impresa di distruggere il mucchio selvaggio, una banda di 150 pistoleros che terrorizza il Far West ormai da troppo tempo.

Film thriller da vedere stasera in TV

L’uomo sul treno – The commuter, ore 21 su Sky Cinema Action

Film di Jaume Collet-Serra del 2018 con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks. Un uomo viene messo al centro di un complotto criminale: dovrà scoprire l'identità di un uomo entro la fine del viaggio in treno che fa tutti i giorni. “L’uomo sul treno - The Commuter” è un film da vedere assolutamente se siete amanti dei thriller che tengono col fiato sospeso. Ottima l’interpretazione di Liam Neeson.

The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, va in onda “The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra”; un film diretto da Mark Pellington, con Richard Gere, Will Patton, Alan Bates, Laura Linney, Lucinda Jenney. Un giornalista vedovo indaga sulle misteriose apparizioni di una spaventosa creatura che si verificano nella cittadina di Point Pleasant. Richard Gere in un thriller paranormale ispirato a fatti realmente accaduti.

The skeleton Key, ore 21 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2005 per la regia di Iain Softley, con Kate Hudson, Gena Rowlands, John Hurt e Peter Sarsgaard. Dopo la morte del padre, Caroline lascia il suo lavoro e si dedica alle persone vittime di maltrattamenti. Si trasferisce in Louisiana per occuparsi di Ben che, dopo un incidente misterioso non riesce più a parlare. Ma in quella casa c’è uno strano mistero, legato forse a dei riti voodoo. Un film ad alta tensione per rimanere incollati alla poltrona fino all’ultimo istante.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Sua Maestà, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Film americano del 2011 per la regia di David Gordon Green con Danny McBride, James Franco, Rasmus Hardliker e Natalie Portman. I due principi Fabious e Thadeous sono l’uno l’opposto dell’altro: uno è bello, l’altro non troppo. Uno cerca la gloria, l’altro le donne. Un giorno, Belladonna, promessa sposa di Fabious viene rapita da un malvagio stregone e saranno i due fratelli a salvarla dal suo terribile destino. Un film ricco di scene fantastiche.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Solo: A Star Wars Story, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film fantascientifico del 2018 per la regia di Ron Howard con Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover e Thandie Newton. Han Solo è il protagonista di una serie di avventure nel profondo e pericoloso sottobosco criminale del mondo di Star Wars: in questo episodio incontrerà il suo futuro amico e copilota, Chewbecca, e il noto scommettitore Lando Calrissian. Una pellicola interamente dedicata al passato di Han Solo, tra fughe rocambolesche e avventure spaziali da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Chips, ore 21:10 su Premium Cinema

Film d’azione americano del 2017 per la regia di Dax Shepard, con Dax Shepard, Michael Pena, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody e Jessical McNamee. Jon Baker e Franck Poncharello sono appena entrati nella California Highway Patrol di Los Angeles: pur essendo molto diversi tra loro, insieme formeranno una squadra formidabile in un’avventura come non l’avevate mai vista.

Film biografico da vedere stasera in TV

Invictus – L’invincibile, ore 21:10 su Premium Cinema +24

Film biografico del 2009 per la regia di Clint Eastwood, con Matt Damon, Morgan Freeman, Scott Eastwood e Robert Hobbs. Nelson Mandela guida il Sudafrica, da poco uscito dal terrore dell’apartheid. Un evento sportivo di portata globale potrebbe portare il Paese a una svolta abbastanza grande da aiutarlo a dimenticare, almeno in piccola parte, le sofferenze del passato e riunire sul campo persone dal colore della pelle diverso. Queste le premesse della coppa del mondo di rugby che Pienaar dovrà portare a casa non solo per il suo Paese o per se stesso, ma per un ideale assai più alto.



Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV