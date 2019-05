Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 2 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da non perdere stasera in tv

Take Me Home Tonight, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia del 2012, diretto da Michael Dowse, con Topher Grace, Anna Faris, Dan Fogler, Teresa Palmer, Chris Pratt, Michael Biehn. Nell’America degli anni ’80, con la Borsa in pieno boom, Matt Franklin, giovane laureato del MIT ed occupato in un laboratorio con una lauta retribuzione, decide di licenziarsi scandalizzato da un materialismo imperante. Un film divertente e con tanti spunti di riflessione, per una serata all’insegna del relax con Sky.

I mitici - Colpo gobbo a Milano, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana con Claudio Amendola, Tony Sperandeo, Ricky Memphis, Monica Bellucci, Ugo Bologna e la regia di Carlo Vanzina. Fabio si ritrova a dover organizzare una rapina in via Montenapoleone a Milano, coinvolgendo nell'impresa anche Enzo. I due, però, sono troppo rozzi per sembrare clienti della gioielleria da svaligiare, quindi inseriscono nel piano anche Deborah, una “burina” molto bella. La ragazza cerca di sedurre il direttore che però si rivela essere un gay. L'unica consolazione rimane quella di recuperare i soldi che un incallito tangentomane getta nella spazzatura all'arrivo della polizia.

Le avventure acquatiche di Steve Zissou, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film commedia del 2004 diretto da Wes Anderson, con Owen Wilson, Bill Murray, Cate Blanchett, Anjelica Huston, Willem Dafoe e Jeff Goldblum. Steve Zissou è un ricercatore-regista di documentari marini che, dal giorno in cui il suo migliore amico viene divorato da uno squalo giaguaro, ingaggia una spedizione per dare la caccia all'animale.

Lady Bird, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith. La pellicola racconta la storia di Christine McPherson, un'ambiziosa liceale di Sacramento che sogna un'esistenza diversa in una città dell’East Coast. Per accumulare i crediti extracurriculari ed essere accettata al college, decide di entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza cambierà la sua vita sociale e privata.

2 single a nozze, ore 21:05 Comedy Central

Regia di David Dobkin. Un film con Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Bradley Cooper, Isla Fisher, Christopher Walken. John e Jeremy, amici per la pelle non più giovanissimi, si imbucano ai matrimoni con lo scopo di ingozzarsi a sbafo e, seguendo precise regole, abbordare giovani donne per portarsele a letto a colpo sicuro. Proprio quando John, avvertendo il peso degli anni, comincerà a rendersi conto della vacuità delle proprie azioni, Jeremy riuscirà a convincerlo a seguirlo nell'imbucata del secolo: il matrimonio della figlia del cancelliere di stato.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Quello che non so di lei, ore 21:15 Sky Cinema Due

Thriller mozzafiato diretto da Roman Polanski con Emmanuelle Seigner ed Eva Green nei panni delle due protagoniste. Una scrittrice è continuamente perseguitata da lettere anonime e vive un incubo a occhi aperti in cui sarà facile scivolare nella tentazione di cercare una spalla su cui piangere. Troverà consolazione nello strano e morboso rapporto con una fan che complicherà le maglie già molto ingarbugliate di una storia che lascia senza fiato.

Obbligo o verità, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller venato di horror del 2018, diretto da Jeff Wadlow e con Lucy Hale e Tyler Posey. Un'innocente sfida tra amici al gioco obbligo o verità si tramuta inspiegabilmente in una roulette russa mortale. Qualcuno o qualcosa di non razionalmente spiegabile, infatti, incomincia a punire pesantemente coloro che mentono così come chi rifiuta l’obbligo.

Film western da non perdere stasera in tv

C’era una volta il West, ore 21:15 Sky Cinema Suspense

Film western uscito nel 1968 e diretto dal grande Sergio Leone. Con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson, “C’era una volta il west” è il primo film che fa parte della trilogia del tempo. La trama racconta le vicende di un magnate delle ferrovie che ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un’ex prostituta. Il film è oggi considerato tra i migliori mai realizzati e nel 2009 è stato incluso nel National Film Registry dalla Biblioteca del Congresso per essere “culturalmente, storicamente o esteticamente" significativo.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

I puffi 2, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film di animazione per la regia di Raja Gosnell. Tornano gli ometti blu in una nuova avventura ambientata a Parigi. Lo stregone Gargamella crea una coppia di creature simili ai Puffi, i Monelli, che utilizza per ottenere la magica “essenza blu”'. Alla ricetta però manca un ingrediente segreto che solo Puffetta conosce. Gag divertenti e grafica eccezionale per un film adatto a tutta la famiglia.

Cattivissimo me, ore 21:06 Premium Cinema +24 HD

Film d’animazione del 2010, distribuito dalla Universal Picture e diretto da Pierre Coffin, Chris Renaud e Sergio Pablos. Tre giovani orfane tentano di convincere il ladro Gru a non mettere in atto il suo diabolico piano per rubare la luna. Una pellicola adatta a bambini, ragazzi e famiglie, per una serata da trascorrere insieme all’insegna del divertimento.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Stealth - Arma suprema, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione con tanta avventura, diretto da Rob Cohen con Jamie Foxx, Josh Lucas, Jessica Biel, Sam Shepard, Joe Morton e Richard Roxburgh. Un jet da combattimento pilotato da un computer diventa un problema quando l'intelligenza artificiale assumerà controllo autonomo. Tre tenenti della marina dovranno impedire che l'aereo si schianti contro un centro urbano. Un film d’azione da non perdere per una serata ricca di adrenalina.

Blood father, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2016, diretto da Jean-François Richet, con Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks, William H. Macy e Miguel Sandoval. Una giovane viene messa nei guai dal fidanzato che ruba una fortuna al cartello del narcotraffico. La ragazza è costretta a darsi alla fuga, aiutata dal padre John, un motociclista ubriacone, tossicodipendente e fuorilegge, che per la prima volta nella sua vita farà la cosa giusta.

Film romantici da non perdere stasera in tv

Autumn in New York, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film romantico americano del 2000 diretto da Joan Chen, con Richard Gere, Winona Ryder ed Anthony LaPaglia. Lui ha 48 anni, lei 22. Lui è un prezzolato dongiovanni, lei ha una serie di difficoltà di apprendimento, ama le perline ed Emily Dickinson. Tra i due sboccerà un amore che vi farà commuovere.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Le due vie del destino, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Colin Firth e Nicole Kidman sono i protagonisti di questa pellicola drammatica del 2013, firmata da Jonathan Teplitzky, con Jeremy Irvine, Stellan Skarsgård, Sam Reid e Tanroh Ishida. Nel 1942 migliaia di soldati vengono catturati dalle truppe nipponiche che invadono Singapore. Tra questi c’è Eric, ventunenne appassionato di treni. Spedito a lavorare alla costruzione della celebre linea ferroviaria thailandese, Eric diventa testimone di impensabili sofferenze. Rimasto in vita per miracolo, torna a casa in un Paese che non può comprendere che cosa abbia subito. Ormai adulto e isolato dal mondo, Eric incontra Patti, donna affascinante che riesce per la prima volta a farlo ridere. I due si amano, ma gli incubi di Eric riemergono rendendolo delirante e rabbioso. Patti cerca di scoprire cosa lo tormenti e l’enigmatico ex commilitone Finlay le fa una scioccante rivelazione.

The burning plain, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2008, diretto da Guillermo Arriaga, con Charlize Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence, José María Yazpik e Joaquim de Almeida. Le vicende di personaggi apparentemente lontani tra loro si intrecciano quando sulla morte di due amanti iniziano a indagare i rispettivi figli. Un film

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Ultimatum alla Terra, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film di fantascienza del 2008, diretto da Scott Derrickson, con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, John Cleese, Jon Hamm e Kathy Bates. Una scienziata di talento e affermata nel suo lavoro si imbatte nell’alieno Klaatu che, dopo aver viaggiato per tutto l’universo, arriva sulla Terra per avvertire gli uomini su un’imminente crisi globale. Remake del film omonimo diretto da Robert Wise.

