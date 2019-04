Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 24 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 24 aprile, in TV su Sky. Musical, commedie e tanto altro

Film musical da vedere stasera in TV

Mamma mia! Ci risiamo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno va in onda “Mamma mia! Ci risiamo”, sequel del celebre musical. Regia di Ol Parker, con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth, Andy Garcia, Christine Baranski, Dominic Cooper. Impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre. Sequel del celeberrimo musical diretto da Phyllida Lloyd, il film porta in scena molti brani degli Abba che non avevano trovato posto in prima battuta. Un cast spettacolare.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il mio Godard, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Michel Hazanavicius. Un film con Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha Lescot, Grégory Gadebois. Il ritratto dell'appassionata e anticonformista storia d'amore tra il maestro del cinema Jean-Luc Godard e Anne Wiazemsky. Una delle figure più importanti del cinema francese e mondiale vista con gli occhi dell'allora giovanissima moglie, attraverso il Sessantotto, il maoismo e le proteste contro la guerra in Vietnam. Un ritratto dalle sfumature ironiche, con una consistente dose di odio/amore in questo film che si appropria degli stilemi dell'autore per sottolinearne le contraddizioni.

Commediasexi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Alessandro D'Alatri. Un film con Sergio Rubini, Paolo Bonolis, Margherita Buy, Stefania Rocca, Elena Santarelli. L'onorevole Massimo Bonfili, attualmente impegnato nell'elaborare una riforma del diritto di famiglia, ha moglie, due figlie e una abitazione altoborghese. Ha però anche un'amante, Martina, una splendida attricetta che ha aiutato a trovare uno spazio nel mondo dello spettacolo. C'è però il rischio di essere scoperto e Bonfili non se lo può permettere, non tanto sul piano della conservazione degli affetti familiari quanto piuttosto su quello della politica. Una commedia gradevole e ben interpretata, con la “sorpresa” Paolo Bonolis, che si rivela molto convincente anche come attore.

Crazy, Stupid, Love, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di John Requa e Glenn Ficarra, con Julianne Moore, Marisa Tomei, John Carroll Lynch, Ryan Gosling, Steve Carell. Cal Weaver e signora sono sposati da venticinque anni, hanno due figli e pochi problemi. Almeno fino a quando lei non lo informa di averlo tradito con un collega e di desiderare il divorzio. Improvvisamente single, Cal finisce ad ubriacarsi ogni sera di vodka al mirtillo in un bar dove non aveva mai messo piede prima, evitato da tutte tranne che dalla babysitter di suo figlio, una diciassettenne perseguitata dal ragazzino ma cotta del padre. L'autocommiserazione ostentata di Cal, al bancone del bar, infastidisce Jacob Palmer, giovane seduttore seriale, che si ripromette di aiutarlo a dimenticare la moglie e a tornare in pista. Una commedia da guardare per una serata di relax in famiglia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Rio, ore 21:00 Sky Cinema Collection

Film d’animazione del 2011 diretto da Carlos Saldanha. Blu è un ara macao strappato in fasce alla giungla brasiliana dalla sconsideratezza e dai commerci illeciti dell'uomo. Trasferito nel freddo inverno del Minnesota in seguito a un incidente, viene soccorso e adottato da Linda, fanciulla dalla vita sedentaria e amante della lettura. Un film che è un trionfo di colori e di effetti speciali, per trascorrere una serata in allegria con tutta la famiglia.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ender’s Game, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da Gavin Hood con Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld, Viola Davis, Abigail Breslin. Ender Wiggins è un promettente dodicenne, selezionato per essere addestrato alla Battle School, accademia situata in una stazione orbitante attorno alla Terra dove i ragazzini si sfidano in sofisticati giochi di simulazione per prepararsi alla guerra vera. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Orson Scott Card, è un film che tiene viva l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine.

Film d’azione da vedere stasera in TV

American Assassin, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Michael Cuesta per questo film tratto dal best seller di Vince Flynn, con Dylan O’Brien e Michael Keaton. Il vice direttore della CIA Irene Kennedy incarica il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley di addestrare il giovane Mitch Rapp, un agente estremamente motivato che ha da poco perso la fidanzata in un attacco terroristico. La missione per evitare lo scoppio di un nuovo conflitto porterà il duo a collaborare anche con Annika, un'agente della Turchia. Un bellissimo tema, narrativamente parlando, e anche coraggioso, in un'America che fatica a valutare le conseguenze delle proprie azioni in politica interna e internazionale.

Sin city – Una donna per cui uccidere, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Robert Rodriguez, nel cast: Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke e Rosario Dawson, con la partecipazione di Lady Gaga. Nei bassifondi di Sin City, Dwight medita vendetta contro Ava Lord e Nancy è in lutto per la morte del Detective Hartigan. Trasposizione cinematografica della graphic novel di Frank Miller, secondo episodio dell’epica saga, sequel del film del 2005. Un viaggio noir nella città del peccato, con un ricco cast hollywoodiano.

Film thriller da vedere stasera in TV

Oscure presenze, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Kevin Greutert, con Sarah Snook, Mark Webber, Joelle Carter, David Andrews, Amber Stevens, Ana de la Reguera. Tornata nella casa d'infanzia per rimettersi da un incidente, Jessie affronta uno spirito malvagio che la aspettava. Thriller soprannaturale dal produttore di "Insidious".

Il luogo delle ombre, ore 21:15 Premium Cinema

Un film del 2013, diretto da Stephen Sommers, con Anton Yelchin, Addison Timlin, Willem Dafoe, Leonor Varela e Nico Tortorella. Odd Thomas è un sensitivo e un giorno vede comparire numerosi Bodach attorno a una persona. I Bodach, di cui solo lui può avvertire la presenza, segnalano l'imminenza di un evento letale di vasta portata. Odd Thomas decide allora di entra in azione. Un viaggio nel mondo del soprannaturale, ma anche una storia di coraggio e amore nell’eterna battaglia tra bene e male. Consigliato.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Libertine, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Laurence Dunmore, con Johnny Depp, Samantha Morton, John Malkovich, Rosamund Pike, Tom Hollander. Johnny Depp è John Wilmot, secondo conte di Rochester, poeta alla corte di Carlo II in Inghilterra, in un momento storico in cui il vizio e la lussuria regnano più del Re. Il Re gli commissiona una commedia teatrale che delizi i diplomatici francesi. Wilmot lo ripaga con un pastiche surreal-pornografico che manda in bestia il Re. Nonostante dialoghi sconnessi e poco efficaci, la bravura dei protagonisti riesce a tenere viva l’attenzione dello spettatore.

Passion of Mind, ore 21:00 Sky Cinema Drama

La regia di Alain Berliner in un film con Demi Moore, Stellan Skarsgård, William Fichtner. La doppia vita di Marty, ma chi sogna chi? Una vita (o un sogno) è quella di un’agente letteraria di Manhattan, che si veste però con strani richiami all'antica. L'altra vita è quella di una giovane vedova con due bambine, che abita nel sud della Francia in un delizioso contesto agreste da rivista di arredamento e scrive recensioni librarie per il New York Times. Una storia d’amore che si trasforma in un mystery onirico-psicoanalitico.

Fighting, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Dito Montiel, nel cast Channing Tatum, Terrence Howard, Luis Guzmán, Zulay Henao, Brian White, Michael Rivera. Un film con Channing Tatum nei panni di un ragazzo che entra nel mondo dei combattimenti clandestini, con la promessa di facili guadagni. La pellicola procede per archetipi narrativi un po’ troppo rigidi, che a tratti rischiano di compromettere la fluidità del racconto.

L’altra donna del re, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Justin Chadwick. Un film con Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, David Morrissey, Kristin Scott Thomas. Natalie Portman nel ritratto di Anna Bolena. La giovane Anna attira l'attenzione di Enrico VIII, ma il re preferirà sposare la sorella Maria. Un bel film romanzesco, godibile e di buon impatto visivo.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Black sea, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Un film diretto da Kevin Macdonald, con Jude Law, Scoot McNairy, Tobias Menzies, Grigoriy Dobrygin, Ben Mendelsohn. Un ex ufficiale di sommergibili deve recuperare un carico d’oro che giace nel Mar Nero dal 1941. Una caccia al tesoro negli abissi per un’avventura da non perdere, con protagonista Jude Law in un ruolo duro e ruvido, fuori dalla comfort zone.

Film biografici da vedere stasera in TV

Tonya, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Per la regia di Craig Gillespie, con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Paul Walter Hauser, Julianne Nicholson. Un biopic incentrato sulla pattinatrice americana Tonya Harding, al centro di uno scandalo nel 1994. Il film di Gillespie racconta l’ascesa e la caduta della Harding, ripercorrendo la sua biografia dai 4 ai 44 anni. Film assolutamente interessante, ben costruito, dove ironia e verità vanno a braccetto. “Tonya” ha ricevuto tre candidature e vinto un premio Oscar (miglior attrice non protagonista Allison Janney).

