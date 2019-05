Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 24 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, mercoledì 24 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Rivediamo la seconda stagione di “4 ristoranti”, lo show on the road condotto dallo chef Alessandro Borghese. Una sfida tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, menu, servizio e conto. Chi si aggiudicherà il posto di miglior ristorante sano, buono ed ecosostenibile di Milano? Su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Cucine da incubo, ore 21:00 Fox life

Su Fox life torna la versione italiana di “Cucine da incubo”. In questa puntata, lo chef Antonino Cannavacciuolo arriva in aiuto del ristorante romano San Paolo, rilevato da Letizia e Roberto e prossimo al fallimento.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Brunori Sas canta “Come è profondo il mare”, ore 21:15 Sky Arte HD

Direttamente dallo Sky Arte Festival, Brunori Sas rende omaggio a “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla, nella Chiesa di Santa Maria dello Spasimo a Palermo.

Truck Hunters: solo uno vincerà, ore 21:00 Blaze

La sfida tra due dei migliori costruttori di camion, pronti a restaurare e personalizzare con maestria due veicoli classici. A superare la selezione per la vendita, però sarà solo uno.

Riccardo Rossi: That’s life, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle 21:00, “That's Life”, il nuovo spettacolo comico di Riccardo Rossi che illustra in maniera metodicamente raffinata tutte le esperienze che ci accomunano e che ci traghettano dalla nascita alla vecchiaia.

Dimagrisco e ricomincio, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Dimagrisco e ricomincio”, in cui alcune persone si sottopongono a una dieta molto drastica, dopo aver accumulato molti chili e perso completamente l’autostima.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Mega terremoti, ore 20:55 National Geographic

Indaghiamo sui diversi modi che l'uomo ha utilizzato per combattere i terremoti, attraverso le osservazioni, le analisi, le ricerche sugli eventi passati e la costruzione di strutture anti-sismiche.

Mega costruzioni: super progetti, ore 21:05 Discovery Science

Seguiamo la costruzione del ponte che collegherà San Francisco e Oakland. Seguiamo il team di esperti impegnato nelle ultime fasi di realizzazione del ponte progettato per essere a prova di terremoto.

Il mistero del tesoro sommerso, ore 21:00 History

La squadra scopre le prove di un tunnel segreto mentre nuovi dati mostrano un mistero ancora più coinvolgente dell'oro stesso dei Confederati.

Giraffe: sull’orlo dell’estinzione, ore 21:00 Nat Geo wild

In Africa le giraffe affrontano sempre più da vicino il rischio dell'estinzione:. Queste creature sono gravemente minacciate dai bracconieri e dalla crescente invasione dei loro habitat da parte dell'uomo.

Vita da chef, ore 21:00 Nat Geo people

Dopo tanti anni passati a New York, la chef Vivian Howard torna nel suo villaggio nella Carolina del Nord. Insieme a suo marito, apre un ristorante con piatti che uniscono la tradizione alla modernità.

Serie TV in onda stasera

Sharp Objects, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo la prima stagione di “Sharp Object”, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Gillian Flynn (tradotto in Italia con “Sulla pelle”). La protagonista è Camille Preaker, una giornalista di cronaca nera che però vive una vita sregolata ed è un'alcolista. In seguito alla scomparsa di due ragazzine nella sua città natale, il suo capo decide di mandarla come reporter sul campo.

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

In prima visione Fox, alle 21:00 continuano gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Law & Order - Unità speciale - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Legacies - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories ha inizio, in prima visione tv, “Legacies”, la serie fantasy spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”. “Legacies” segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall.

Mom - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi continuano gli episodi della sesta stagione di “Mom”, la serie con protagonista una giovane madre single di nome Christy, che tenta di dare una svolta alla sua vita lasciandosi alle spalle i suoi problemi con alcol e droghe.

Supergirl - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo il sesto episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 21:00 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm “iCarly”, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Tom & Jerry: Fast and furry, ore 20:35 Boomerang

Pronti, partenza, via! Tom e Jerry sono come sempre avversari, ma questa volta fuori dalle mura di casa, in una gara automobilistica a tutto gas.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Su Disney Channel riprendono gli episodi di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

Guarda anche i film in onda stasera in TV