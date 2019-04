Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 22 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’animazione del 2018 per la regia di Genndy Tartakovsky. Mavis sorprende Dracula con un viaggio per tutta la famiglia a bordo di una lussuosa nave per mostri. Così facendo riesce anche a staccarsi dalla quotidianità nell’albergo che lo tiene molto occupato. Sulla nave, i divertimenti si susseguono quando Dracula incontra il Capitano, una donna piena di misteri. Un film esilarante adatto a tutta la famiglia, per una serata di divertimento e pop-corn.

Il gatto con gli stivali, ore 20:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Kimyo Yabuki. In un orfanotrofio di un antico borgo spagnolo, Gatto e Humpty Dumpty crescono come fratelli, con il sogno di trovare un giorno i fagioli magici e arrivare all’oca dalle uova d'oro. Nel frattempo, Humpty imbocca la strada del crimine coinvolgendo anche l’amico ed è proprio in occasione di una rapina che qualcosa va storto e la loro amicizia si rompe. Da allora, Gatto si aggira come un fuorilegge, in cerca di un modo per ripulire il suo nome, mentre Humpty fa squadra con Kitty Zampe di Velluto, una gattina bella e scaltra. Un giorno il destino li rimette insieme, sulle tracce dei fagioli magici. Un film d’animazione per tutta la famiglia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Wonder, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Stephen Chbosky. Un film con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Ali Liebert, Daveed Diggs. La storia di Auggie Pullman, un ragazzino di dieci anni che gioca alla playstation e adora Halloween. Affetto fin dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, il bambino ha subito ventisette interventi e quando esce nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. La prima grande prova da affrontare è quella della scuola. Tratto dall’omonimo romanzo di R. J. Palacio, il film è intelligente, appassionante e allo stesso tempo leggero. Da vedere insieme a tutta la famiglia.

Sotto corte marziale, ore 21 su Sky Cinema Drama

Tratto dal romanzo di John Katzenbach, il film del 2002 “Sotto corte marziale” vanta la regia di Gregory Hoblit. Tra il cast Bruce Willis, Colin Farrell, Terren Howard e Cole Hauser. Il tenente Hart è un brillante studente di legge imprigionato in un campo tedesco. Per i suoi precedenti viene nominato difensore di un pilota americano nero accusato di essersi vendicato un pilota bianco razzista. Un film per tutti i gusti: dai personaggi straordinari alla grande recitazione fino all’atmosfera di tensione che non allenta per tutti i 130 minuti.

Maria Maddalena, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Un film del 2018 di Garth Davis con Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor e Tahar Rahim. Maria Maddalena è una giovane donna alla ricerca di una nuova vita, costretta dal destino a sfidare la sua famiglia, molto tradizionale, e aderire a un nuovo movimento religioso guidato da Gesù di Nazareth: solo in lui sarà in grado di trovare se stessa, in un emozionante viaggio spirituale che la condurrà fino a Gerusalemme. Un film intenso e teatrale che esplora, con delicatezza e talento, la storia della biblica Maria Maddalena.

L’ultima tentazione di Cristo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film del 1988 di Martin Scorsese, con Willem Dafoe, Harvey Keitel e Barbara Hershey. Gesù falegname fabbrica croci per i romani. Rimproverato da Giuda, inizia la predicazione e chiede infine a Giuda di tradirlo. Sulla croce, immaginerà la sua vita con Maria Maddalena. Un Cristo visionario e poetico immaginato da un maestro della cinematografia. Dubbio, possibilità e what if, tutto in un unico film che non vi deluderà.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Red Sparrow, ore 21 su Sky Cinema Action

Regia di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Jeremy Irons. Dominika Egorova è la prima ballerina del Bolshoi che si prende cura con affetto di sua madre, sola e ammalata. Quando un brutto incidente pone bruscamente fine alla sua carriera, Dominika accetta la proposta dello zio Vanja, potente vicedirettore del SVR, di servire il governo di Mosca divenendo una Sparrow: un’agente pronta a tutto. Adattamento cinematografico di un best seller, una pellicola di spionaggio ben congegnata e con una protagonista magnetica.

Film thriller da vedere stasera in TV

Exposed – Nell’ombra di un delitto, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Un thriller dai risvolti paranormali, diretto da Declan Dale, con Keanu Reeves, Ana de Armas, Mira Sorvino, Christopher McDonald, Laura Gómez. Una donna di origini latine si ritrova a vivere strane esperienza paranormali dopo aver assistiti a un miracolo. Intanto, un detective della polizia, lavora per scovare la verità legata alla morte del suo partner. Le storie dei due protagonisti si intrecciano dando luogo a una storia ricca di suspense e colpi di scena.

Segreti in famiglia, ore 21:10 su Premium Cinema

Film thriller del 2017 di Curtis Crawford, con Bree Williamson, Peter DaCunha e Paul Popowich. Max, fratello maggiore di Eric, è morto annegato quattordici anni prima. Briana, la loro madre, non si è mai ripresa dalla morte del figlio preferito ed è lentamente scivolata nella spirale della depressione. Una storia che scivola nella follia e vi terrà incollati allo schermo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un giorno per caso, ore 21 su Sky Cinema Romance

Un intenso film romantico, perfetto per chi cerca una serata da dedicare ai sentimenti. Un uomo e una donna, entrambi separati e genitori, ritardano contemporaneamente nel portare i figli a scuola e si scambiano inavvertitamente i telefonini. Da qui prende avvio una serie di equivoci e di contrattempi, che procurano ai due una giornata non particolarmente tranquilla che verrà coronata dallo scoccare del colpo di fulmine. Regia di Michael Hoffman con Michelle Pfeiffer, George Clooney, Charles Durning, Mau Whitman e Mae Whitman.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mortdecai, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Una commedia del 2015, diretta da David Koepp, con Johnny Depp, Michael Byrne, Ewan McGregor, Jeff Goldblum e Oliver Platt. Charlie Mortdecai, mercante d’arte e bon vivant, ha un problema con la regina, a cui deve qualche milione di sterline di tasse. Ha anche un problema con l’adorata moglie Johanna, da quando si è fatto crescere un paio di baffi alla Poirot di cui va enormemente orgoglioso, ma che lei disprezza. Il giorno in cui il servizio segreto inglese, nella persona del suo amico e rivale Alistar Martland, gli chiede aiuto per recuperare un Goya andato trafugato, Mortdecai accetta d'imbarcarsi nell'impresa, nella speranza di estinguere il debito, nonostante questo comporti avventurarsi “nelle colonie”, ovvero in California. Per fortuna che a guardargli le spalle c’è sempre Jock, il suo braccio destro e armato fino ai denti.

Come ammazzare il capo… e vivere felici, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Una divertente commedia del 2011, ideale per trascorrere una serata in relax con Sky. Nick, Dale e Kurt sono tre amici trentenni legati da una comune avversione per i loro rispettivi capi. Nick lavora in una compagnia finanziaria accumulando straordinari e continue umiliazioni per ottenere una promozione che il suo perfido amministratore finisce per riservare a se stesso. Dale è l'assistente igienista di una dentista erotomane, ossessionata dall’idea di molestare sessualmente il suo sottoposto mentre i pazienti sono sedati. Kurt è invece il contabile di un’azienda chimica in adorazione del suo vecchio capo, finché un giorno questi muore lasciando la presidenza al viscido figlio cocainomane che detesta Kurt e cerca di sfruttare l’azienda solo per organizzare festini e accumulare capitale da spendere in vizi di dubbio gusto. Una sera, durante una chiacchierata a un pub, fomentata da qualche bicchiere di troppo, salta fuori un’idea, quella di uccidere i propri capi. Regia di Seth Gordon, con Donald Sutherland, Kevin Spacey, Jason Bateman, Jennifer Aniston e Jamie Foxx.

Marigold Hotel, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia americana del 2012 per la regia di John Madden, Bill Nighy, Maggie Smith e Tom Wilkinson. Un gruppo di pensionati inglesi prenota vacanza in un albergo recentemente restaurato e decide di partire per l’India alla ricerca di un nuovo scopo nella vita. Giunti sul posto, si renderanno conto che l’albergo è una truffa, e dovranno fare di necessità virtù. Una commedia sulla terza giovinezza.

Moschettieri del Re - La penultima missione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2018 per la regia di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastrandrea, Rocco Papaleo e Margherita Buy. D’Artagnan, Athos, Porthos e Aramis sono quattro moschettieri con un mucchio di problemi che, per amor patrio, serviranno ancora la Francia. Tra eroico e prosaico, riusciranno a spingersi verso il compimento della loro… penultima missione. O forse l’ultima. Per saperlo, bisogna guardare il film.

Studio illegale, ore 21:10 su Premium Cinema

Commedia italiana del 2013 di Umberto Carteni con Fabio Volo, Zoé Felix, Ennio Fantastichini e Nicola Nocella. Andra è un giovane avvocato di successo che lavora in uno studio milanese e si occupa di operazioni societarie internazionali. Gli impegni di lavoro fanno sì che la sua vita sentimentale vada a rotoli. Durante un progetto, Andrea incontra Emilie, scaltra avvocatessa della controparte di cui si innamorerà perdutamente. Ma sarà la scelta giusta?

Poseidon, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film catastrofico americano del 2006 per la regia di Wolfgang Petersen, con Kurt Russell, Josh Lucas e Richard Dreyfuss. Sera di Capodanno: mentre i passeggeri festeggiano, la nave Poseidon viene travolta da un’onda mortale, e si rovescia. I sopravvissuti dovranno mettersi in salvo, ma le speranze sono davvero poche. Un film che vi terrà col fiato sospeso.

