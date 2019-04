Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 17 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Paolo, apostolo di Cristo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film drammatico del 2018 che racconta la storia di di Paolo di Tarso, il persecutore dei cristiani che, dopo la conversione sulla via di Damasco, diventò uno dei più influenti apostoli di Gesù. Regia di Andrew Hyatt, con Jim Caviezel, Joanne Whalley, Olivier Martinez, John Lynch, James Faulkner.

Lo scandalo Kennedy, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017, diretto da John Curran, che racconta l’incidente che ha segnato la vita e la carriera politica di Ted Kennedy. Lo scandalo in questione è il tristemente celebre incidente di Chappaquiddick, che vede Ted perdere il controllo della sua auto e causare uno schianto in cui perde la vita la sua compagna di partito Mary Jo Kopechne. Il vero problema, però, non è la negligenza del guidatore, bensì il fatto che sul momento Kennedy non abbia prestato soccorso alla sua passeggera, denunciando l’accaduto solo svariate ore dopo.

Film polizieschi da non perdere stasera in tv

The Untouchables - Gli intoccabili, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film poliziesco del 1987 diretto da Brian de Palma, con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro e Andy Garcia. Durante gli anni del proibizionismo, l’agente del Ministero del Tesoro americano Elliott combatte il crimine nella speranza di poter un giorno incastrare Al Capone. Per perseguire questo obiettivo, metterà in piedi una squadra non ufficiale di agenti “intoccabili”. Un film brillante della storia del cinema e un caposaldo del genere, da non perdere per nessun motivo.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Il gatto con gli stivali, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’animazione del 2011, diretto da Kimyo Yabuki. In un orfanotrofio di un antico borgo spagnolo, Gatto e Humpty Dumpty crescono come fratelli, con il sogno di trovare un giorno i fagioli magici e arrivare all’oca dalle uova d'oro. Nel frattempo, Humpty imbocca la strada del crimine coinvolgendo anche l’amico ed è proprio in occasione di una rapina che qualcosa va storto e la loro amicizia si rompe. Da allora, Gatto si aggira come un fuorilegge, in cerca di un modo per ripulire il suo nome, mentre Humpty fa squadra con Kitty Zampe di Velluto, una gattina bella e scaltra. Un giorno il destino li rimette insieme, sulle tracce dei fagioli magici.

Ooops! Ho perso l’arca, ore 21:14 Premium Cinema

Film d’animazione del 2015, diretto da Regia di Toby Genkel e Sean McCormack. Il diluvio incombe e il Nasocchione Dave con il figlio Finny si mettono in coda per salire sull’arca. I due sono privi di certificazione, ma cercano di camuffarsi per salire insieme alla Musone Hazel con la figlia Leah, provviste di autorizzazione. Tuttavia, proprio mentre l’imbarcazione sta partendo, i due cuccioli si ritrovano sulla struttura di sostegno, non riuscendo a salire sull’arca. Rimasti sulla terra quasi inondata, dovranno lottare per sopravvivere.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Nelle pieghe del tempo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico della Disney, diretto da Ava DuVernay e tratto dall’omonimo romanzo del 1963 di Madeleine L’Engle. Un famoso scienziato scompare dopo un esperimento. Sua figlia Meg non si rassegna all'idea di considerarlo morto e si mette alla ricerca del padre. Nel cast ci sono attori e celebrities come Oprah Winfrey, Reese Whiterspoon, Chris Pine, Mindy Kaling e Zach Galifianakis, affiancati dai giovanissimi Storm Reid, Deric McCabe e Levi Miller.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Codice Unlocked, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un mix di azione e thriller caratterizza questa pellicola del 2017, firmata da Michael Apted e interpretata da un cast d’eccezione che include Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich e Toni Collette. Alice Racine è un’ex agente della CIA responsabile di un’operazione andata male a Parigi. In preda ai sensi di colpa per la morte di ventiquattro persone durante un attentato, lavora sotto copertura come assistente sociale all’interno di un centro dove cerca di individuare i potenziali terroristi. Un giorno, Alice viene a sapere di un attentato che avrà luogo a Londra e informa subito il suo superiore. Ma nulla è come sembra e l’agente scoprirà di essere stata ingannata, trovandosi costretta a impugnare di nuovo la pistola per salvare se stessa e il capoluogo britannico, aiutata da un piccolo criminale di nome Jack Alcott.

Drone - Scegli il tuo nemico, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un thriller del 2017 incentrato sui droni e sulla loro ipotetica minaccia alla sicurezza pubblica. Regia di Jason Bourque, con Sean Bean, Mary McCormack, Bradley Stryker, Patrick Sabongui e Stephanie Fischer. Esattamente un anno dopo l’attacco di droni USA, che ha provocato numerose morti collaterali durante una missione compiuta in Pakistan, Neil Wistin si ritrova ad avere a che fare con un misterioso individuo. Wistin non è una persona qualunque, ma un pilota di droni per conto della CIA. L’uomo che si presenta alla sua porta, un distinto imprenditore pakistano di nome Imir Shaw, afferma di essere semplicemente interessato a concludere un affare con lui. Ovviamente, però, la situazione si rivelerà ben più pericolosa di quanto possa sembrare.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Se solo fosse vero, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 2006, diretta da Mark Waters, con Ivana Milicevic, Rosalind Chao, Donal Logue, Ben Shenkman e Reese Witherspoon. David, che crea giardini per mestiere, affitta un appartamento nel centro di San Francisco. Una sera, dopo l'ennesima birra, si materializza nel suo salotto una giovane donna fantasma, Elizabeth, che reclama la proprietà della casa e di ogni singolo oggetto che l'adorna. Superato lo sconcerto iniziale e convintosi della sua sanità mentale, David finisce con l’instaurare un rapporto con Elizabeth e se ne innamora. Affinché il loro amore possa concretizzarsi, David dovrà scoprire la la ragione dello stato di sospensione di Elizabeth e convincere la donna a scegliere la vita terrena, così da potersi materializzare.

Scherzi del cuore, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Commedia del 1998 diretta da Willard Carroll, con Sean Connery, Gena Rowlands, Jon Stewart, Madeleine Stowe, Gillian Anderson, Ryan Phillippe, Anthony Edwards, Angelina Jolie, Jay Mohr, Dennis Quaid e Ellen Burstyn. La pellicola è un affresco sentimentale su diversi aspetti dell'amore, che mette in scena la vita, i problemi e le inquietudini di diverse coppie nel cuore di Los Angeles.

One for the Money, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 2012, diretta da Julie Anne Robinson, con Katherine Heigl, Jason O’Mara, Daniel Sunjata, John Leguizamo, Sherri Shepherd. Stephanie Plum è da poco single e divorziata. Nel corso di un pranzo in famiglia rivela ai genitori, a sei mesi dal licenziamento, di essere senza lavoro e di lì a poco anche senza auto. La nonna riesce a procurarle un impiego dal cugino, il quale si occupa di recupero crediti. Il suo primo incarico come cacciatrice di taglie è ritrovare Joe Morelli, un poliziotto ricercato per aver ucciso un uomo.

What women want - Quello che le donne vogliono, ore 21:15 Premum Cinema Emotion

Intramontabile commedia romantica del 2000, diretta da Nancy Meyers, con Mel Gibson, Valerie Perrine, Helen Hunt, Alan Alda e Marisa Tomei. Un pubblicitario di successo e sciupafemmine incallito si ritrova improvvisamente a leggere nella mente delle donne. Una pellicola divertente e rilassante, per una serata da trascorrere a casa con la famiglia o gli amici.

Arturo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia del 2011 diretta da Steve Gordon, con Anne De Salvo, Liza Minnelli, Dudley Moore, Geraldine Fitzgerald e John Gielgud. Remake dell'omonimo film del 1981, la pellicola racconta la storia di un ricco playboy che si innamora di una cameriera, ma la sua famiglia farà di tutto per ostacolare la relazione.

Cosa fai a Capodanno?, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2018 diretta da Filippo Bologna, con Luca Argentero, Isabella Ferrari, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber e Vittoria Puccini. È il 31 dicembre e la radio annuncia una tempesta solare che investirà il pianeta. Intanto, in un lussuoso chalet disperso per le montagne, si intrecciano le storie di alcune famiglie che si ritrovano a festeggiare il Capodanno in maniera davvero fuori dal comune. Una commedia piccante e irriverente per una serata diversa dal solito.

Prima ti sposo, poi ti rovino, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Una piacevole commedia romantica del 2003, con George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Richard Jenkins, Stacey Travis e Edward Herrmann. Un famoso e affermato avvocato divorzista finisce con il frequentare e innamorarsi di una donna che colleziona mariti miliardari. Una pellicola leggera e spensierata, ideale per una serata di relax da trascorrere a casa.

Film horror da non perdere stasera in tv

Annabelle 2: Creation, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film horror del 2017 diretto da David F. Sandberg, con Miranda Otto, Stephanie Sigman, Lulu Wilson, Talitha Bateman, Anthony LaPaglia. Samuel Mullins è un abile costruttore di bambole e vive in letizia con la moglie Esther e la figlioletta Bee. Ha appena finito di creare un nuovo modello di bambola quando, di ritorno dalla Messa, Bee è vittima di un tragico incidente stradale. Dodici anni dopo, i Mullins aprono la loro grande casa a suor Charlotte e a un gruppo di giovani ragazze e bambine orfane. Seguito di “Annabelle, spin-off di L'evocazione - The conjuring”, il film riporta al centro dell'attenzione la malefica bambola già protagonista del primo film. Un ottimo horror che non deluderà tutti gli amanti del genere.

