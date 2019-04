Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 12 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Carol, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film britannico del 2015 per la regia di Todd Haynes, con Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson e Kyle Chandler. New York, anno 1952. Carol è una donna elegante e sofisticata. Therese, invece, si è appena affacciata al mondo ed è sicura di chi vuole diventare. Un incontro casuale in un grande magazzino fa fascere tra loro una grande amicizia che, dopo un natale in America, si tramuterà in un amore che sfida ogni convenzione della società. Ispirato all’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, un film che vi lascerà un segno nel cuore.

Chiudi gli occhi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2016 per la regia di Marc Forster, con Jason Clarke, Blake Lively, Kaitlin Orem e Wes Chatham. Gina e James hanno un matrimonio quasi perfetto. Lei è cieca sin da quando era bambina e dipende da lui, che la aiuta a vedere il mondo. Nonostante questo, i due vivono una vita idilliaca. Quando a lei viene offerta la possibilità di un trapianto, e riacquisterà la vista, tutto cambierà: la ritrovata indipendenza di Gina metterà in discussione una relazione durata anni.

Spartacus, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Il gladiatore Spartacus capeggia una rivolta di schiavi a cui Roma fa fronte inviando un contingente militare. I ribelli li sconfiggono e proseguono verso Sud, nel tentativo di assediare Roma. Un capolavoro di Stanley Kubrick del 1960 con Kirk Douglas, Laurence Olivier e Jean Simmons.

Film commedia da vedere stasera in TV

Perfetti sconosciuti, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia italiana del 2016 per la regia di Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini ed Edoardo Leo. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità e mette i cellulari sul tavolo: per tutta la durata del pasto, ogni SMS e telefonata verrà comunicata a tutti i presenti, mettendo a nudo i segreti più profondi. Un film divertente e introspettivo da gustare per una serata diversa dal solito.

Vacanze ai Caraibi, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Neri Parenti. Un film con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada. A Santo Domingo, si intrecciano le storie di Mario Grossi Tubi, che ha sperperato il proprio patrimonio e quello della moglie Gianna; la loro figlia Anna Pia, che sta per sposare il cinquantenne Ottavio, che si spaccia per miliardario; Fausto e Claudia, opposti per stile di vita ma supremamente compatibili in materia erotica, e Adriano, conduttore di una tv catanese. Una commedia “vintage”, con le classiche gag piene di doppi sensi.

Belli di papà, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Per una piacevole serata davanti alla tv, non perderti questa commedia italiana del 2015, diretta da Guido Chiesa con Niccolò Senni, Diego Abatantuono, Antonio Catania, Barbara Tabita e Francesco Facchinetti. Vincenzo è un imprenditore pugliese che ha raggiunto il successo a Milano. Sua moglie è morta da qualche anno e i tre figli sono cresciuti in sua assenza, ma anche nel benessere e nella bambagia grazie ai soldi di papà. Matteo, il primogenito, tracima idee “da un milione di dollari” e progetti “innovativi” insensati. Chiara frequenta locali alla moda e si intrattiene con Loris, PR di ristoranti trendy e reinventore della Milano da bere. Andrea è iscritto a filosofia e in due anni non ha dato nemmeno un esame, ma in compenso si è portato a letto metà della facoltà over 50. Vincenzo decide allora di inscenare il fallimento della sua ditta per costringere i figli a rimboccarsi le maniche e a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere. Non solo, si trasferisce con loro in Puglia, nella casa fatiscente dei suoi defunti genitori, allontanando i ragazzi dalle comodità della Milano vicina all'Europa.

Un matrimonio all’inglese, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia del 2008 per la regia di Stephan Elliott, con Jessical Biel, Ben Barnes, Kristin Scott Thomas e Colin Firth. Una giovane americana emancipata incontra e si innamora di un rampollo della società inglese, conosciuto a Montecarlo. La convivenza? Un dramma quasi impossibile. Tipico humor inglese che si mescola al talento incontenibile di una Biel che trova la sua massima espressione nel personaggio della ragazza americana in piena rivoluzione estetica, morale e sessuale. Da non perdere.

Famiglia all’improvviso, istruzioni non incluse, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di Hugo Gélin con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston, Ashley Walters. Samuel è un eterno adolescente, sempre alla larga dalle responsabilità della vita. Un giorno, bussa alla sua porta una vecchia fiamma, Kristin, e gli mette in braccio un neonato, Gloria: sua figlia. Kristin sale quindi su un taxi e sparisce. Samuel la rincorre a Londra ma otto anni dopo lui e Gloria sono ancora insieme, più legati che mai. Una commedia emozionante e commovente, con un protagonista sempre all’altezza.

Vicino a te non ho paura, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Regia di Lasse Hallström con Julianne Hough, Josh Duhamel, Cobie Smulders, David Lyons, Mike Pniewski, Lauren York, Mimi Kirkland, Noah Lomax, Ric Reitz. L'arrivo della giovane e misteriosa Katie nella cittadina di Southport solleva domande e dubbi sul suo passato. Schiva e decisa a non lasciarsi coinvolgere sentimentalmente, Katie torna sui suoi passi quando conosce Alex, proprietario di un negozio e vedovo padre di due figli piccoli. Tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, è una commedia sentimentale gradevole e ben riuscita.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Black Panther, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Diretto da Ryan Coogler con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman. Le vicende di T'Challa, re del Wakanda, nazione africana tra le più avanzate. La ricomparsa di uno storico nemico lo mette a dura prova, sia come re che come Black Panther. Un eroe Marvel poco conosciuto in Italia protagonista di un film ben fatto, con un’eccellente colonna sonora e un’ottima scenografia. Gli amanti del genere non possono perderlo.

Film di animazione da vedere stasera in TV

Luis e gli alieni, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 per la regia di Christoph Lauenstein. Il dodicenne Luis è solo, non ha amici e suo padre fa l’ufologo e ha poco tempo da dedicargli, ossessionato com’è dall’idea di dimostrare l’esistenza degli extraterrestri. La situazione cambia quando 3 alieni si presentano a casa sua a seguito di un incidente: sarà Luis ad aiutarli a tornare a casa, in un film che vi commuoverà per la sua dolcezza.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Chips, ore 21:15 su Premium Cinema PRIMA TV

Film d’azione americano del 2017 per la regia di Dax Shepard, con Dax Shepard, Michael Pena, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody e Jessical McNamee. Jon Baker e Franck Poncharello sono appena entrati nella California Highway Patrol di Los Angeles: pur essendo molto diversi tra loro, insieme formeranno una squadra formidabile in un’avventura come non l’avevate mai vista.

Viking Destiny, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un film con Martyn Ford, Terence Stamp, Paul Freeman, Will Mellor, Victoria Broom, Ian Beattie diretto da David L.G. Hughes. Incolpata ingiustamente dell'omicidio del padre, il re, la principessa Helle è costretta a lasciare il regno. Sotto la guida del Dio Odino, viaggia per il mondo guadagnando saggezza e costruendo l'esercito di cui ha bisogno per riconquistare il suo trono. Film epico che segue le vicende del primo Capo Vichingo Donna. Per gli amanti del genere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Nerve, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Thriller del 2016 con Juliette Lewis, Marc John Jefferies, Emma Roberts, Miles Heizer, Emily Meadee la regia di Henry Joost e Ariel Shulman. Si tratta della trasposizione cinematografica del bestseller young adult del 2012 “Nerve” di Jeanne Ryan dove i protagonisti si immergono in un pericolosissimo gioco via web, con migliaia di “spettatori” e giocatori portati attraverso una serie di sfide fino a rischi letali.

Ex Machina, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Alex Garland. Un film del 2014 con Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno, Chelsea Li. Caleb è un impiegato di un grande motore di ricerca che viene scelto per un importante esperimento sull’intelligenza artificiale. Thriller psicologico incentrato su un triangolo amoroso tra due uomini e una bellissima donna robot.

