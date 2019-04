Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 10 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Hurricane - Allerta uragano, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018, diretto da Rob Cohen, con Ben Cross, Maggie Grace, Toby Kebbell, Ralph Ineson e Ryan Kwanten. Nel 1992 in Alabama due giovani fratelli assistono alla morte del padre travolto dall'uragano Andrew. Le nubi sopra di loro assumono un aspetto decisamente inquietante che ricorda un teschio gigantesco. Ai giorni nostri uno di loro, Will, è diventato un meteorologo esperto in uragani mentre l'altro, Breeze è un alcolizzato rimasto a vivere nel luogo natale. Intanto un nuovo e devastante uragano si sta avvicinando.

The Punisher, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Dal fumetto Marvel, la genesi del mitico “The Punisher” con Thomas Janenei panni del protagonista e John Travolta nel ruolo del cattivo. Dopo l'assassinio di moglie e figlio, un agente dell'FBI decide di fare giustizia da sé, diventando un killer in difesa dei più deboli. Regia di Jonathan Hensleigh, con Roy Scheider, Will Patton, John Travolta, Samantha Mathis e Thomas Jane.

Barely Lethal, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2015, con Samuel L. Jackson, Jessica Alba, Jaime King, Dan Fogler, Rachael Harris e la regia di Kyle Newman. Addestrata fin da piccola ad uccidere, Megan sogna un’esistenza normale, fino a quando una nuova missione le darà modo di rifarsi una vita. Un film ricco d’azione e colpi di scena, perfetto per una serata di totale relax con Sky.

Jurassic world, ore 21:05 Premium Cinema

Film d’azione del 2015 diretto da Colin Trevorrow, con Vincent D'Onofrio, Judy Greer, Bryce Dallas, Howard Brian Tee e Irrfan Khan. Usando il DNA di vari animali, i genetisti hanno creato un nuovo dinosauro spaventoso. La pellicola è il quarto capitolo della saga di Jurassic Park e un film ideale per i fan della storia sui dinosauri e di chi ama l’azione e i colpi di scena.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

A casa nostra, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017, diretto da Lucas Belvaux, con Émilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, Catherine Jacob e Anne Marivin. Un’infermiera gentile con tutti, madre amorevole e a sua volta figlia amatissima di un militante comunista, a detta del dottore e politico Philippe Berthier è la persona ideale da fare eleggere nel partito RNP. Anche la leader del partito ritiene che Pauline sia perfetta per ricoprire il ruolo che le vogliono assegnare, tuttavia i progetti dei politicanti si complicano quando Pauline si innamora di Stéphane, detto Stanko, insegnante di calcio di suo figlio che conduce una doppia vita, partecipando di notte ad azioni punitive ai danni degli stranieri assieme a brutti ceffi xenofobi.

100 Streets, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2016, diretto da Jim O'Hanlon, con Idris Elba, Gemma Arterton, Tom Cullen, Franz Drameh e Kierston Wareing.Un ex giocatore di rugby, idolo nazionale, lotta per salvare il suo matrimonio, arrivando a compiere un gesto folle. Una pellicola che affronta il tema della solitudine in una società in cui le relazioni umane sono sempre più difficili e dove il clima di tensione e violenza e destinato a scoppiare.

Le parole che non ti ho detto, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 1999, diretto da Luis Mandoki, con Robbie Coltrane, Illeana Douglas, John Savage, Paul Newman, Robin Wright e Kevin Costner. Da quando sua moglie è deceduta, Garrett Blake conduce una vita ritirata. Theresa Osborne è, invece, una giornalista che un giorno, facendo jogging, ritrova sulla spiaggia una bottiglia con un messaggio d'amore firmato "G". La donna rimane colpita dal testo e ne fa un caso giornalistico, tanto da essere incaricata di scoprire l’identità dell’uomo che l’ha scritto. Conosce così Garrett e i due si innamorano, ma qualcosa impedirà che il lieto fine si compia.

Paterson, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2016, diretto da Jim Jarmusch, con Masatoshi Nagase, Golshifteh Farahani, Frank Harts, Luis Da Silva Jr e Rizwan Manji. Paterson vive a Paterson, nel New Jersey, con la moglie Laura e il cane Marvin. Ogni giorno guida l'autobus per le vie della città, ogni sera porta fuori il cane e beve una birra nel pub dell'isolato. Mentre la moglie colleziona progetti fantasiosi e fuori portata e decora ininterrottamente la loro casa, Paterson appunta umilmente le sue poesie su un taccuino, che porta sempre con sé. Nei suoi versi si fondono la passione per William Carlos Williams, nativo di Paterson, Ginsberg, O'Hara, ma anche il suo orizzonte quotidiano. Proprio il dono di uno sguardo poetico sembra essere ciò che lo eleva da una routine di luoghi e azioni uguali a se stesse e sottilmente angoscianti.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Hook - Capitan Uncino, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico del 1991, diretto da Steven Spielberg con un cast d’eccezione composto da Dustin Hoffman, Julia Roberts, Robin Williams, Maggie Smith e Bob Hoskins.La famosa favola della Walt Disney di Peter Pan viene portata sul piccolo schermo con persone vere e non in cartoni animati. Una pellicola ideale per grandi e piccoli, ideale per una serata da trascorrere in famiglia.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Ipotesi di reato, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller del 2002, con Ben Affleck, Samuel L. Jackson, William Hurt, Richard Jenkins, Dylan Baker e la regia di Roger Michell. Un avvocato rampante e un padre di famiglia ex alcolista si tamponano mentre sono diretti in tribunale. Il banale incidente scatena la rabbia di entrambi dando vita a giorni di ordinaria follia.

Duplicity, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film thriller del 2009, con Julia Roberts, Clive Owen, Tom Wilkinson, Paul Giamatti, Kathleen Chalfant e la regia di Tony Gilroy. Clarie e Ray sono amanti e ex agenti della Cia, entrambi al servizio di due importanti società. La loro relazione inizia con la messa in atto di un piano per rubare la formula di un prodotto rivoluzionario, in modo da garantirsi un futuro milionario.

Film romantici da non perdere stasera in tv

Un marito di troppo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film romantico del 2008, con Colin Firth, Keir Dullea, Brooke Adams, Sam Shepard, Uma Thurman e la regia di Griffin Dunne. La dottoressa Emma Lloyd è in procinto di sfondare sul mercato con il libro “Amore vero” e di sposare il suo editore, Richard. La trasmissione radiofonica che tiene quotidianamente ha riscosso un successo incredibile, i consigli sentimentali che ha dispensato hanno rincuorato centinaia di donne e impedito unioni ad alto tasso d’incompatibilità. Come quella tra Sophia e Patrick Sullivan, un vigile del fuoco. Determinato a vendicarsi della donna che ha mandato all’aria la sua storia d’amore, Patrick mette mano all’archivio online del municipio di New York e fa sì che Emma e Richard non possano convolare a nozze.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Mi presenti i tuoi?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una commedia del 2004 interpretata da Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbara Streisand, Blythe Danner, Teri Polo e diretta da Jay Roach. Il film è il sequel di “Ti presento i miei” e, tra gag divertenti e battute esilaranti, ne mantiene lo spirito e l’atmosfera. Jack Byrnes e sua moglie, in compagnia della figlia e del futuro genero Greg, si recano a Miami per conoscere i genitori del ragazzo. Bernie e Roz Fotter sono quanto di più distante dai Byrnes: avvocato in pensione lui e terapista sessuale lei, si rivelano immediatamente troppo eccentrici per i gusti dell’ex agente CIA Byrnes.

Tammy, ore 21.15 Sky Cinema Comedy

Divertente commedia del 2014, diretta da Melissa McCarthy e Ben Falcone, con Melissa McCarthy, Allison Janney, Susan Sarandon, Kathy Bates, Dan Aykroyd e Mark Duplass. La vita di Tammy sembra andare a rotoli: è stata licenziata, ha distrutto la sua auto e scopre che il marito la tradisce con la vicina di casa. Decide così di partire, ma essendo senza soldi, ha una sola opzione: portare sua nonna, in possesso di un’auto e di contanti, a vedere le cascate del Niagara. Non è la fuga che Tammy aveva in mente, ma nel corso del viaggio si rende conto che è proprio ciò di cui ha bisogno.

Forever Young, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2012, diretta da Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi e Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne, prima di scoprire che il ragazzo è il figlio della sua amica cougar sempre a caccia di toy-boy. Franco infine è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. Il tratto comune è quello anagrafico e la caratteristica dominante di questi baby boomer intorno al mezzo secolo è il loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età. Ci sono anche cinquantenni in pace con se stessi, come Stefania, la fisioterapista di cui Giorgio si innamora, ma a prevalere è la smania di un’eterna giovinezza.

Film horror da non perdere stasera in tv

La madre, ore 21:13 Premium Cinema Energy

Film horror del 2013, diretto da Andres Muschietti, con Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpentier, Isabelle Nélisse e Daniel Kash. Due bambine riescono a sopravvivere all’improvvisa follia omicida del padre, grazie all’intervento di una pericolosa entità, che le bambine chiamano mamma. Un film che lascia con il fiato sospeso, perfetto per una serata di emozioni e colpi di scena.

