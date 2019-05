Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 10 aprile

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Rivediamo la seconda stagione di “4 ristoranti”, lo show on the road condotto dallo chef Alessandro Borghese. Una sfida tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, menu, servizio e conto. Chi si aggiudicherà il posto di miglior ristorante gestito da marito e moglie ad Ascoli?

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

The Doors - When you’re strange, ore 21:15 Sky Arte HD

Sky Arte HD omaggia una band che ha fatto la storia, proponendo la vera storia dei Doors secondo Ray Manzarek, tastierista e fondatore della band. Le voci narranti sono quelle di Johnny Depp nella versione originale e di Morgan in quella italiana.

L’officina delle armi, ore 20:55 Blaze

Su Blaze alle 20:55 va in onda “L’officina delle armi”, la serie dove un branco di appassionati di artiglieria provano a ricreare le armi che hanno fatto la storia. Stasera Rocco Vargas ed Eli Cuevas si dedicano a un carro armato della Guerra Fredda.

Enzo Paci: Come fai, fai bene, ore 21:00 Comedy Central

Nello spettacolo dal titolo “Come fai, fai bene”, Enzo Paci racconta di come, tra consigli sbagliati e scelte avventate all'inseguimento di falsi miti e valori, si è allontanato da se stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una tardona.

Bisturi: tutto da rifare, ore 21:00 lei

Un’altra puntata di “Bisturi: tutto da rifare”. Il programma presenta tutti i tentativi per cercare di porre rimedio a una serie di errori catastrofici commessi da chirurghi plastici.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Tsunami in Giappone, ore 20:55 National Geographic

L'11 marzo 2011, un terribile terremoto seguito da uno tsunami ha colpito il Giappone. Intrecciando i vari video dei testimoni, ricostruiamo quei terribili momenti con lo sguardo di coloro che li hanno vissuti.

Mega costruzioni: super progetti, ore 21:05 Discovery Science

Seguiamo la costruzione del Cape Town Stadium di Città del Capo, lo stadio dei Mondiali FIFA 2010. Scopriamo tutto i suoi segreti a Megacostruzioni.

Il mistero del tesoro sommerso, ore 21:00 History

Il cacciatore di tesori Marty Lagina si occupa di un mistero simile a quello di Oak Island quando incontra un uomo del Michigan convinto di aver individuato un tesoro.

Cuba, paradiso segreto, ore 21:00 Nat Geo wild

Con l'embargo durato oltre 50 anni, Cuba è riuscita a mantenere alcuni luoghi intatti, creando riserve marine uniche al mondo. Ma con la ripresa dei contatti diplomatici, quanto durerà ancora questo paradiso?

Vita da chef, ore 21:00 Nat Geo people

Dopo tanti anni passati a New York, la chef Vivian Howard torna nel suo villaggio nella Carolina del Nord. Insieme a suo marito, apre un ristorante con piatti che uniscono la tradizione alla modernità.

Serie TV in onda stasera

La verità sul caso Harry Quebert - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Continua, su Sky Atlantic, “La verità sul caso Harry Quebert”, la serie tv tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Joël Dicker diretta da Jean Jacques Annaud. Il protagonista è Patrick Dempsey, nei panni di Harry Quebert, scrittore e professore universitario che, a seguito del ritrovamento di un cadavere nella sua proprietà, viene indagato per omicidio.

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

In prima visione Fox, alle 21:00 continuano gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

The Good doctor - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

In prima visione Fox life, continuano anche gli episodi della prima stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo. La serie è arrivata alla seconda stagione.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Law & Order - Unità speciale - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

The sinner - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo la seconda stagione di “The sinner”, la serie tv con protagonista Jessica Biel. Cora è una moglie e mamma serena che, colta da un improvviso impeto di rabbia, uccide ferocemente, e senza motivo, uno sconosciuto. Il detective Harry Ambrose indaga su cosa può aver scatenato il gesto della donna.

Mom - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi continuano gli episodi della sesta stagione di “Mom”, la serie con protagonista una giovane madre single di nome Christy, che tenta di dare una svolta alla sua vita lasciandosi alle spalle i suoi problemi con alcol e droghe.

Supergirl - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo il quinto episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

New girl, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 21:05 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm “iCarly”, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Violetta, ore 20:30 Disney Channel

Alle 20:30 su Disney Channel un altro episodio di “Violetta”, la telenovela argentina che racconta la storia di Violetta, una ragazza di 16 anni che frequenta una scuola di canto, ballo e recitazione a Buenos Aires.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

