5 film per tutta la famiglia da vedere ad aprile su Sky

La proposta di Sky Cinema è sempre molto varia e accontenta anche gli spettatori più esigenti, con canali settoriali e tematici. Con la nuova organizzazione dei canali Sky, è ancora più semplice selezionare il film da vedere. I titoli sono disponibili anche su Sky On Demand, scegliendo tra le sei sezioni riferite a Family, Action, Suspense, Romance, Drama e Comedy con numerose sotto-categorie. Sky Cinema Family (canale 304) è il canale che offre i migliori film per tutta la famiglia: dalle commedie ai film d’animazione, dai film d’avventura alle pellicole amate dai teenager. Abbiamo selezionato, nell’offerta di aprile, alcuni dei titoli più interessanti da guardare insieme ai propri cari.

Il regno di Wuba

Uno dei film più attesi del mese di aprile su Sky Cinema Family è “Il regno di Wuba”, campione di incassi in Cina, Paese di origine di questo fantasy. In effetti, lo straordinario successo avuto in Estremo Oriente ha avuto eco anche nel nostro Paese, dove ha incassato 1 milione e 370mila euro solo nel primo weekend di programmazione. Il film è un mix di generi cinematografici differenti: live action, animazione digitale e comicità demenziale. Le coreografie di arti marziali sono costruite appositamente per un pubblico di piccolissimi ma l’aggiunta della musica pop alla colonna sonora piacerà anche a i più grandi. Dedicato a chi ama uscire dagli schemi e vuole vedere un film non convenzionale.

Luis e gli alieni

La programmazione di aprile di Sky Cinema Family propone anche una prima visione tv, “Luis e gli alieni”, in onda venerdì 12 aprile alle ore 21:00. Il film d’animazione diretto da Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein e Sean McCormack è la classica pellicola educativa da guardare insieme ai propri figli. Luis è un adolescente timido e introverso che non ha un buon rapporto con suo padre. Orfano di madre, viene bullizzato a scuola. Un giorno, però, incontra tre alieni che lo aiuteranno a ritrovare il rapporto con suo padre e la fiducia in se stesso. “Luis e gli alieni” tratta molti tempi importanti, che favoriranno il dialogo in famiglia: il bullismo, il rispetto del diverso, l’amicizia e il senso della vita e della morte.

La spada nella roccia

Grande classico, “La spada nella roccia” è il film da rivedere con tutta la famiglia o da far scoprire ai bambini che lo vedono per la prima volta. Nell’ambito dell’appuntamento del sabato con DISNEY CINEMAGIC, Sky Cinema Family lo propone il 6 aprile alle ore 21:00. Uno dei film Disney più riusciti di sempre, tratto liberamente dalla leggenda di Re Artù. Il film ottenne la candidatura agli Oscar nel 1963 ed è l’ultimo lungometraggio in cui ci fu la supervisione di Walt Disney.

Nelle pieghe del tempo

Un altro film targato Disney è in programma martedì 2 aprile su Sky Cinema Family, si tratta di “Nelle pieghe del tempo”. Diretto da Ava DuVernay con Oprah Winfrey e Reese Witherspoon. La storia è quella di una ragazzina figlia di due scienziati di talento che stringe amicizia con una strana signora di nome Cos’è, a cui presto se ne aggiunge un’altra dal nome altrettanto strano, Quale. Tratto dal libro del 1962 di Madeleine L'Engle, il film prova a rendere contemporaneo un classico del fantasy su un’adolescenza difficile.

Un fantasma per amico

Tra gli altri film per tutta la famiglia, segnaliamo anche “Un fantasma per amico”, diretto da Alain Gsponer con Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Hartung. Tratto dal successo letterario per bambini di Otfried Preußler, "Il piccolo fantasma" il film mette in risalto il piccolo protagonista.

Nella soffitta del vecchio castello della cittadina di Eulenstein, oggi convertito in museo, vive un fantasmino bianco. Da centinaia di anni, il piccolo fantasma si sveglia a mezzanotte e si riaddormenta un'ora dopo. Desideroso di rivedere per una volta Eulenstein in pieno giorno, il fantasma segue il consiglio di un gufo e si ritrova alla luce del sole.