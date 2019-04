Il thriller psicologico di Rachel su Sky Cinema

Il piccolo Philip, rimasto orfano, viene adottato e cresciuto con l'affetto di un padre dal cugino Ambrose, in una grande tenuta di campagna, nella verde e ventosa Cornovaglia. Anni dopo, Ambrose si sposa con una donna di nome Rachel, conosciuta in Italia. A Philip, cresciuto, giungono però alcune lettere in cui Ambrose chiede il suo aiuto, ma quando il ragazzo lo raggiunge è troppo tardi. Ambrose è morto. Philip giura allora vendetta alla vedova, salvo poi trovarsi di fronte una donna completamente diversa da come l'aveva immaginata.

Diretto da Roger Michell, Rachel è basato sul romanzo di ambientazione ottocentesca "Mia Cugina Rachele", scritto nel 1950 da Daphne du Maurier. Si tratta, inoltre, del remake dell'omonimo lungometraggio diretto da Henry Koster nel 1952 e interpretato da Olivia de Havilland (Rachel) e Richard Burton (Philip). Rachel intreccia gli elementi del sospetto, della passione, del tormento psicologico con quelli del lutto e del fantasmatico, ci porta in un'Inghilterra preindustriale e pre-dickensiana nella quale la bellezza e l'ordine dei paesaggi sono in contrasto con i tumulti interiori che divorano i personaggi e che li avvolgono nel mistero.

Il regista Roger Mitchell ha adorato immergersi in un simile scenario, facendo cavalcare i personaggi in spazi aperti e verdissimi o chiudendoli in sontuose proprietà rischiarate appena dalle luci delle candele. È in questa regione battuta dal vento che fa ritorno la bella Rachel.

