Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 22 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Benedetta follia, ore 21:15 SU Sky Cinema Uno

Regia di Carlo Verdone, film del 2018 con Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante Della Rovere, Paola Minaccioni. Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie dopo venticinque anni di matrimonio apparentemente felice. Ma nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane "borgatara" romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio nonostante il suo aspetto e i suoi modi facciano più pensare alla lap dance che alle navate di una chiesa. Questa “benedetta follia” strapperà il sessantenne al declino annunciato verso una senilità rinunciataria e mortifera, aiutandolo ad aprire nuove porte al futuro. C’è tanto di autobiografico nell’ultimo lavoro di Verdone, che si guarda allo specchio e vede un uomo lontano dal “coatto” degli anni Ottanta.

Una notte in giallo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2014 per la regia di Steven Brill, con Elizabeth Banks, James Marsden, Jillian Jacobs, Sarah Wright. Meghan è una stellina della TV in lista per un importante avanzamento di carriera che riceve l’annuncio di essere stata surclassata da una rivale. Nel giro di poco tempo il suo compagno la lascia e, in preda allo sconforto, si fa convincere dalle amiche ad accettare una pazza serata di festeggiamenti in giallo. Si ritroverà nel letto di uno sconosciuto con una telefonata di lavoro importante. Un film frizzante e divertente per una serata con tutta la famiglia.

Tumbledown, gli imprevisti della vita, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Un film diretto da Sean Mewshaw con Rebecca Hall, Rose Byrne, Joe Manganiello, Jason Sudeikis, Blythe Danner, Beau Bridges. In un’atmosfera folk, questa commedia agrodolce racconta la storia Hannah alle prese con la morte del marito, un musicista acclamato del quale sta scrivendo la biografia. Tutto cambia quando incontra Andrew, uno scrittore di New York che collaborerà con per ricostruire la storia del marito scomparso. Film da vedere per il messaggio di speranza che trasmette, per la possibilità di ricominciare anche dopo un grave lutto.

Matrimonio alle Bahamas, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Claudio Risi. Un film con Max Cavallari, Bruno Arena, Biagio Izzo, Lucrezia Piaggio, Enzo Salvi, Anna Maria Barbera. I preparativi del matrimonio dei futuri sposi Bob e Valentina tra gag e scontri tra famiglie molto diverse tra loro. Classico cinepanettone per trascorrere una serata senza troppe pretese.

The Big Sick – Il matrimonio si può evitare, l’amore no, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia americana del 2017 per la regia di Michael Showalter, con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano e Anupam Kher. Kumail, comico nato in Pakistan, si innamora di Emily, studentessa americana. In barba alle loro culture, i due decidono di stare insieme. Purtroppo, Emily contrae una strana malattia che metterà in discussione il suo rapporto e i desideri delle loro famiglie.

Giù le mani dalle nostre figlie, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia americana del 2018 per la regia di Kay Cannon, con Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz, Kathryn Newton e Gideon Adlon. Tre ragazze adolescenti si ripromettono di perdere la verginità durante il ballo di fine anno: i genitori, venuti a conoscenza di questo pazzo accordo, faranno di tutto per impedirlo. Un film esilarante.

Film gialli da vedere stasera in TV

Dieci piccoli indiani – Parte 2, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Su Sky Cinema Collection, la seconda parte di “Dieci piccoli indiani”, miniserie BBC tratta dal capolavoro giallo di Agatha Christie. Invitati in una dimora da una misteriosa coppia di coniugi, gli 8 ospiti e i domestici vengono incolpati di omicidio. Da non perdere assolutamente per tutti gli appassionati di gialli e misteri.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji – Benvenuti nella giungla, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Diretto da Jake Kasdan, un film con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby, Bobby Cannavale. Quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. A 22 anni di distanza dal primo “Jumanji”, il sequel non mantiene lo stesso livello qualitativo ma è un film per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.

The November Man, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Roger Donaldson. Un film con Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey, Bill Smitrovich. Un ex agente della CIA entra in competizione con un suo ex allievo per trovare una donna che sta nascondendo il suo passato e che possiede la chiave di una cospirazione internazionale. Basato sul libro di Bill Granger "There are No Spies", il film è una buona spy-story, con ritmo, azione e ben interpretata.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La calda notte dell’ispettore Tibbs, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Su Sky Cinema Suspense, alle ore 21.00, un film di Norman Jewison del 1967, con Sidney Poitier, Rod Steiger, Warren Oates, Lee Grant, Larry Gates. Un industriale viene assassinato in una città del profondo Sud degli Usa. Viene arrestato un nero elegantemente vestito, che si scopre essere un ispettore della Polizia Federale esperto in omicidi. Da vedere perché è un film cult che si è aggiudicato ben 5 Oscar: miglior film, miglior attore protagonista, miglior sceneggiatura non originale, miglior sonoro, miglior montaggio.

The Post, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Arriva su Sky Cinema Due +24 “The post”, un film di Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola è ambientata nel 1971 e il cuore della vicenda ruota intorno alla lotta per la libertà di stampa e d’informazione. Il Washington Post svela al mondo intero i segreti governativi riguardanti la Guerra del Vietnam. Un film girato d'urgenza per non perdere la sua risonanza, colmo d’impeto e di energia. Due candidature ai premi Oscar e un cast stellare.

Codice d’onore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Regia di Rob Reiner. Un film del 1992 con Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Kevin Pollak. Due marines della base militare USA di Guantanamo a Cuba sono deferiti al tribunale militare per l'omicidio di un commilitone. Lo difendono tre avvocati, che si convincono che fu applicato il “codice rosso”, la norma non scritta che impone dure correzioni fisiche ai compagni che sbagliano. Una storia d’onore con degli interpreti straordinari.

Un amore senza fine, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2014 per la regia di Gabriella Wilde, con Alex Pettyfer e Bruce Greenwood. Nei mesi successivi dal diploma, Jade, ragazza dal futuro incerto, si innamora di David Elliot, giovane della classe operaia con un passato travagliato. La loro storia d’amore, osteggiata da divisioni sociali, si sconterà con i tentativi del padre di Jade che vuole solo separarli.

Film musical da vedere stasera in TV

The Greatest Showman, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

In prima tv su Sky Cinema Uno alle 21.15 il film “The Greatest Showman” diretto da Michael Gracey con Hugh Jackman, Michelle Williams e Zac Efron. La storia di Phineas Taylor Barnum, uomo che crede nel sogno americano di inventarsi un'identità nobile ritagliata dalla stoffa dei sogni. Per lui ogni progetto deve essere realizzato "cinque volte più grande, e dappertutto", nulla è abbastanza. Ogni spettacolo è enorme e travolgente, perché quando P.T. Barnum "sta arrivando", lo fa come un ciclone inarrestabile che travolge ogni cosa al suo passaggio: steccati e ipocrisie, ma anche legami e sentimenti. Frenetico, potente, travolgente con ritmi serrati in un tripudio circense.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Justice League, ore 21:10 su Premium Cinema PRIMA TV

Film americano del 2017 per la regia di Zack Snyder con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller e Ray Fisher. Mosso dalla fede nel genere umano di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto di Diana Prince per affrontare un nemico del mondo. Insieme, i tre lavorano per riunire una squadra di supereroi abbastanza forte da salvare il mondo. Ma potrebbe essere già troppo tardi.

Invasion, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

“The Invasion” lancia due degli attori attualmente più pagati al mondo: Daniel Craig e Nicole Kidman. Un film di Oliver Hirschbiegel con Jeremy Northam, Jackson Bond, Jeffrey Wright e Veronica Cartwright. Basato sul romanzo di Jack Finney, lo stesso che ispirò la pellicola del ’56 “L’invasione degli ultracorpi” di cui “The Invasion” è un remake. Dopo lo schianto di uno shuttle sulla Terra, la psichatra Bennell individua un virus misterioso che attacca gli umani durante il sonno. Un film da vedere per la straordinaria interpretazione dei due attori protagonisti, ancora ai loro esordi.

