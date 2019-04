Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 21 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 21 marzo, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Giù le mani dalle nostre figlie, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno va in onda “Giù le mani dalle nostre figlie”, un film diretto da Kay Cannon, con John Cena, Leslie Mann, Ike Barinholtz, Kathryn Newton, Geraldine Viswanathan. Tre genitori scoprono che le rispettive figlie vogliono perdere la verginità durante il ballo della scuola e tenteranno in ogni modo di impedirlo. Una goliardica commedia con John Cena.

Un pesce di nome Wanda, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una commedia del 1998 per la regia di Charles Crichton, con Jamie Lee Curtis, John Cleese, Michael Palin, Stephen Fry, Kevin Kline. Dopo aver derubato una gioielleria di Londra, i componenti di una banda tentano di ingannarsi l’un l’altro per tenersi il ghiotto malloppo. “Un pesce di nome Wanda” è una delle commedie più travolgenti della storia del cinema, premiato anche con l’Oscar a Kevin Kline. Da non perdere.

Tumbledown – Gli imprevisti della vita, ore 21:15 Premium Cinema

Dalla regia di Sean Mewshaw con Joe Manganiello, Richard Masur, Griffin Dunne, Blythe Danner e Rebecca Hall. Hannah, giovane vedova, sta scrivendo la biografia del suo ex marito, cantante folk. Ad aiutarla ci penserà un professore che le insegnerà a elaborare il lutto. Da vedere per la passione autentica e la delicatezza con cui il registra affronta il tema della perdita un compagno.

Poliziotto ancora in prova, ore 21:05 Premium Cinema +24

Film commedia del 2016 per la regia di Tim Story, con Ice Cube, Kevin Hart, Benjamin Bratt, Sherri Shepherd, Utkarsh Ambudkar. È trascorso un anno dalla vicenda che ha visto in azione James insieme al collega Ben e ora quest’ultimo sta per diventare suo cognato, visto che il matrimonio con Angela è imminente. Sarà proprio la ragazza a chiedere al fratello di dare un’ulteriore chance al futuro coniuge facendosi affiancare in una missione che da Atlanta li porterà a Miami per seguire una pista legata a un traffico di droga gestito da un insospettabile filantropo. Per il filone buddy/buddy, risate insieme all'esilarante coppia formata da Ice Cube e Kevin Hart.

È nata una star?, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Lucio Pellegrini, con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo, Pietro Castellitto. In una mattina qualunque, Lucia riceve nella cassetta delle lettere una busta contenente un film porno. Dopo aver dato per caso un'occhiata alla copertina del video, si accorge che il protagonista della pellicola è Marco, il figlio di diciannove anni. Film leggero, ben recitato da attori che riescono a dare effervescenza.

L'alba dei morti dementi, ore 20:55 Comedy Central

Regia di Edgar Wright. Un film con Simon Pegg, Kate Ashfield, Nick Frost, Lucy Davis, Dylan Moran, Nicola Cunningham. Brillante esordio alla regia di Edgar Wright per un film scommessa, che riesce ad essere originale. Il titolo è un ovvio omaggio a “L’alba dei morti viventi” di Romero, e contiene la chiave di lettura del film che riesce a coniugare commedia e horror come non si vedeva da tempo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Post, ore 21:15 Sky Cinema Due

Arriva su Sky Cinema Due “The Post”, un film di Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola è ambientata nel 1971 e il cuore della vicenda ruota intorno alla lotta per la libertà di stampa e d’informazione. Il Washington Post svela al mondo intero i segreti governativi riguardanti la Guerra del Vietnam. Un film girato d'urgenza per non perdere la sua risonanza, colmo d’impeto e di energia. Due candidature ai premi Oscar e un cast stellare.

The Place, ore 21:00 su Sky Cult Drama

Film drammatico del 2017 diretto da Paolo Genovese, con Alba Rohrwacher, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Valerio Mastrandrea, Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni. Al bar The Place si susseguono una serie di avventori che vanno e vengono, e tutti si siedono con un uomo misterioso che, in cambio di qualcosa, può esaudire ogni loro desiderio. Da vedere per tutti coloro che amano riflettere sulle difficoltà che rendono la vita ancora più bella.

Suite francese, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2015 di Saul Dibb, con Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Kristin Scott Thomas, Sam Riley, Ruth Wilson, Lambert Wilson, Margot Robbie. Sono i primi mesi dell’occupazione tedesca della Francia. Nella cittadina di Bussy, la sposa di guerra Lucile Angellier attende in forzata compagnia della suocera le rare notizie del marito prigioniero. Intanto, Bussy viene invasa dai soldati tedeschi, che prendono alloggio nelle case degli abitanti del posto. Nella villa di Madame Angellier viene dislocato l'ufficiale Bruno Von Falk. Sulle prime Lucile cerca di ignorare la sua presenza, ma ben presto i due giovani verranno travolti dalla passione. Amore e guerra in un melodramma con Michelle Williams e Kristin Scott Thomas.

Shutter Island, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Patricia Clarkson. Due agenti federali vengono inviati a Shutter Island per indagare sulla scomparsa di un'infanticida dall'istituto mentale dell'isola. Un regno di misteri e ripetizioni a firma Scorsese, con l’ottima interpretazione di Leonardo DiCaprio. Da non perdere.

Qualcuno con cui correre, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Oded Davidoff, con Bar Belfer, Yonatan Bar Or, Yuval Mendelson, Rinat Matatov, Tzahi Grad, Danny Steg, Neomi Polani, Rami Davidoff, Smadar Jaaron, Gabi Amrani. Assaf, un adolescente impiegato temporaneamente alla Protezione animali, ha una missione da compiere: restituire un cane alla sua padrona e recapitare alla stessa una multa di centocinquanta shekel per la negligenza mostrata nella cura dell'animale. Sarà proprio Dinka, un magnifico Labrador, a guidare Assaf per le strade di Gerusalemme alla ricerca di Tamar, una ragazzina fuggita da casa con un cane e una chitarra nel tentativo disperato di trovare il fratello tossicodipendente. I loro destini si incroceranno presto. Tratto dall'omonimo libro e romanzo di formazione di David Grossman.

Film gialli da vedere stasera in TV

Dieci piccoli indiani – parte 2, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Su Sky Cinema Collection continua la rassegna dedicata alla regina del giallo, Agatha Christie. “Dieci piccoli indiani” è una miniserie tratta dal suo omonimo capolavoro letterario. Invitati in una dimora da una misteriosa coppia di coniugi, gli 8 ospiti e i domestici vengono incolpati di omicidio. Un bel film da vedere per gli appassionati del genere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Cars 3, ore 21:00 Sky Cinema Family

Terzo capitolo della saga di “Cars”, diretto da Brian Fee. Saetta McQueen ha un nuovo rivale: è Jackson Storm, un'auto da corsa di ultima generazione allenata su simulatori di gara avanzatissimi. Il consenso generale è che per Saetta sia arrivata l'ora di appendere i pneumatici al chiodo e ritirarsi in buon ordine, andando a raggiungere le vecchie glorie del passato. Un film che riesce a emozionare con intelligenza sia i più piccoli, a cui è rivolto, che i più grandi. Consigliato per tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Black Panther, ore 21:00 Sky Cinema Action

Diretto da Ryan Coogler con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman. Le vicende di T'Challa, re del Wakanda, nazione africana tra le più avanzate. La ricomparsa di uno storico nemico lo mette a dura prova, sia come re che come Black Panther. Un eroe Marvel poco conosciuto in Italia protagonista di un film ben fatto, con un’eccellente colonna sonora e un’ottima scenografia. Gli amanti del genere non possono perderlo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Half light, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Craig Rosenberg. Un film con Demi Moore, Hans Matheson, Henry Ian Cusick, Kate Isitt, James Cosmo, Therese Bradley. Rachel Carlson è un'affermata scrittrice e autrice di thriller di successo. Suo figlio Thomas muore annegato in un incidente e la vita di Rachel è segnata in modo indelebile da questo terribile lutto. A un anno di distanza dalla tragedia, e con l'avvicinarsi della scadenza per la consegna del suo nuovo libro, Rachel decide, su consiglio di un'amica, di trasferirsi a Ingonish Cove, nel bel mezzo delle Highlands scozzesi. Invece di trovare la tranquillità, la scrittrice è costretta a fare i conti con il suo triste passato. Thriller un po’ scontato ma con una confezione e una fotografia oggettivamente impeccabili.

Film horror da non perdere stasera in tv

La prima notte del giudizio, ore 21.15 Sky Cinema Uno +24

Film horror del 2018, diretto da Marisa Tomei, con Lauren Velez, Melonie Diaz, Steve Harris e Chyna Layne. Per abbassare il tasso di criminalità sotto l'1% per il resto dell’anno, il governo americano sperimenta una teoria sociologica che dà libero sfogo all’aggressione per la durata di una notte in una comunità isolata. Quando però la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini periferici della città espandendosi per tutta la nazione, scatenando un inferno di violenza. Prequel della distopica saga “La notte del giudizio”.

Film musical da vedere stasera in TV

Ti va di ballare?, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Liz Friedlander, con Antonio Banderas, Rob Brown, Dante Basco, Alfre Woodard, Yaya DaCosta, John Ortiz. Un ballerino professionista accetta di insegnare in una scuola frequentata da ragazzi disadattati. Riuscirà a coinvolgerli mischiando i balli classici con quelli da strada. Appassionati numeri di danza con Antonio Banderas in una commedia musicale tratta da una storia vera.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in tv